Manipulan pruebas del accidente de la L12

¿ALGUIEN ESTÁ INTENTANDO manipular las conclusiones de DNV?, la firma a la que se le encomendó el peritaje del accidente de la Línea 12 del Metro que el 3 de mayo pasado cobró la vida de 26 personas.

Más allá de que ayer atribuyó el colapso “al pandeo de vigas facilitado por la falta de pernos funcionales”, desde el viernes la noruega denunció una violación a la cadena de custodia de las pruebas de acero.

Setenta y dos horas antes de que se diera a conocer el dictámen de DVN, la misma empresa, a través de su apoderado legal, hizo la denuncia ante las Fiscalías de la CDMX y la General de la República.

En el escrito a las instancias que llevan respectivamente Ernestina Godoy y Alejandro Gertz Manero se señala que el 6 de agosto pasado se inició el registro de la cadena de custodia de las muestras levantadas.

Se identificaron con los números MIPN 7 (fragmento de acero correspondiente a alma de trabe sur), MIPN 10 (acero de nodo superior de diafragma 3 trabe norte) y MIPN 8 (acero de alma con patín de trabe Y).

El acero utilizado en la construcción del viaducto elevado que se vino abajo fue proveído por Carso, de Carlos Slim, y sus muestras levantadas de entre los escombros fueron enviadas a un laboratorio de DVN en Ohio.

Ese mismo 6 de agosto las pruebas se mandaron por DHL a Estados Unidos y una vez que el laboratorio concluyó sus labores para identificar la causa raíz del incidente, se regresaron vía FedEx muestras y diagnóstico.

“FedEx informó a mi representada que la importación no podía efectuarse como se pretendía y, posteriormente, FedEx procedió a retornar el paquete al remitente, DNV GL USA Inc.”, refiere la denuncia.

Acto seguido, DNV guardó la caja tal como había sido recogida dentro de un nuevo empaque, procediendo a entregárselo de nueva cuenta a FedEx para su envío, otra vez, a México.

Es el caso que el 30 de agosto, siendo las 12:50 horas, se recibió por conducto de FedEx en las instalaciones de DNV la caja que había sido remitida de nueva cuenta por DNV GL USA Inc.

Para garantizar la debida cadena de custodia, el 31 de agosto se procedió a tomar fotografías del momento en que se abría la caja y cuál no sería la sorpresa.

“Una vez abierta la caja recubierta con los sellos de FedEx, pudo confirmarse que el registro de cadena de custodia no se encontraba en la misma y que el embalaje de las muestras había sido violado, estando una de ellas aún abierta”.

La denuncia es por el retraso, de más de un mes, de las pruebas por parte de la fiscalía de la CDMX, que supuestamente es autónoma del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Ahí se violó la cadena de custodia?

Por lo que hace al reporte técnico de ayer, en la página 170 del documento que entregó DNV, se señala que las autoridades capitalinas sobre volaron con un dron, en diciembre de 2019, la viga dañada y pandeada.

Esto significaría que desde hace 17 meses, antes de la tragedia, las huestes de Florencia Serranía en el Metro conocían de las fallas estructurales y no se atendieron con el debido mantenimiento.

Este caso, en proceso ya de politización y judicialización, se va poner más caliente porque Gabriel Regino, abogado defensor de los servidores públicos del Proyecto de la Línea 12 que pudieran verse afectados, anunció que contrataron una empresa experta estadounidense para deslindar responsabilidades.

NO PIERDA DE vista dos financieros que se hicieron a la vera de Pedro Aspe, el padre de los neoliberales de los que tanto reniega el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero es Alfredo Federico Navarrete Martínez, flamante director de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro. Es licenciado en Economía por el ITAM, semillero de los conservadores, hijo de la economista y luchadora social de izquierda, Ifigenia Martínez. Fue asesor de Aspe en 1993 cuando capitaneaba la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por esos días lo mandó como director financiero de Nafinsa. La otra es Patricia Armendáriz, a quien el también secretario Aspe por esa misma época le encomendó encabezar las negociaciones del capítulo financiero del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994. No le quite el ojo a la actuaria por la UNAM y doctora en economía por la Universidad de Columbia. La diputada electa por Morena podría terminar en la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo pronto, acaba de renunciar como consejera independiente de Banorte, que comanda Carlos Hank González.

EL DERROTERO DE Aeroméxico, que preside Eduardo Tricio, se va definir en el límite del final del año. El plazo máximo para que esté reestructurada financieramente, tenga nuevos accionistas y un plan de negocios aprobado por la juueza de la Corte de Quiebras de Nueva York, es el 31 de diciembre. La compañía agotará casi al extremo ese plazo. La nueva ampliación de los tiempos anunciada ayer, la cuarta solicitada ya por las huestes de Andrés Conesa, le abre cada vez más la puerta a los bonistas y acreedores comunes que, en una de esas, podrían superar la oferta de Apollo Global Management, de Marc Rowen. Y es que bondholders y prestamistas, en el primer bando BlackRock y Cerberus entre otros, y en el segundo Bank of America Merrill Lynch y otros más, ya van como un solo grupo. Ya tienen los mil millones de dólares, más un crédito de JP Morgan de entre otros 200 y 300 millones más.

LA “REVELACIÓN” DE la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del ausente Jorge Arganis, de que va topar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya lo sabían las aerolíneas. En pláticas informales se los hizo de su conocimiento la gente del subsecretario de Transporte, Carlos Morán. Es un plan mañoso para obligarlas a presentar una cuota de vuelos a la 4T para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que en teoría arrancaría en marzo próximo. Otra advertencia que les han hecho a las líneas áreas comerciales es que las operaciones nocturnas se cancelarán eventualmente, con el pretexto de la contaminación auditiva. El ruido, pues, factor que no les importó gran cosa en el rediseño de las rutas de aproximación.

RECIÉN LE CONTÉ de la demanda de arbitraje internacional contra el Estado mexicano que se desprende de Oro Negro de Gonzalo Gil y la potencial que podría promover por el asunto de Altos Hornos de México Alonso Ancira. Pues bien, otra papa caliente que tiene la Secretaría de Economía, que maneja Tatiana Clouthier, es el expediente de PACC Of Shore Services de Singapur. Esta firma tenía un joint-venture con Ocenografía mediante el cual arrendó ocho buques a Pemex. Cuando se declaró el concurso mercantil las embarcaciones fueron tomadas. Los extranjeras denunciaron violaciones al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. México, que es representado por Orlando Pérez Gárate, está por ser condenado al pago de unos 420 millones de dólares.