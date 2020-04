México se emborracha por el COVID

Para los analistas de la afamada firma global Nielsen, que mide y evalúa los datos del consumo humano, el fenómeno del coronavirus en México está descubriendo hechos sin precedentes semana a semana.

De acuerdo con la penúltima evaluación de sus canastos, la correspondiente a la semana 14 del año, que corrió del 5 al 11 de abril, la compra de bebidas alcohólicas se disparó significativamente.

La empresa que dirige en nuestro país Enrique Espinosa de los Monteros, señala que esa categoría creció 63% en todo el país en esa semana, impulsada preponderantemente por las cervezas.

En el contexto del confinamiento, y con la extensión de la cuarentena hasta el próximo 30 de mayo en principio, si es que no se desbordan los contagios, el alcohol es de lo que más se está consumiendo.

Modelo, que dirige Carlos Eduardo Lisboa, está vendiendo en medio de la mayor pandemia de la era moderna más cervezas Corona, Corona Light, Pacífico, León, Modelo, Modelo Light, Bud Light y Estrella.

Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma está colocando más que nunca Sol, Superior, Dos Equis, Indio, Tecate, Carta Blanca, Bohemia, Coor Ligth, Kloster y por supuesto Heineken, que lleva aquí Etienne Strijp.

Y aunque son las cervezas el disparador de la categoría de bebidas alcohólicas, otras de mayor graduación también las impulsan. En particular ron, vodka, whisky, tequila, mezcal y vinos crecen por arriba de 20%.

Esta categoría de productos hasta una semana antes, la 13, que corrió del 29 de marzo al 4 de abril, mostraba signos de desaceleración. Estamos hablando de la semana en que se implementó la Fase 2.

La leche es el rubro que más crece, a ritmos de 50%. Lala de Eduardo Tricio, Alpura de Jorge Aguilar, Sello Rojo de Rubén Masayi, Santa Clara que dirige Juan Carlos Jaramillo, se han visto beneficiados.

Otra categoría ganadora con aceleraciones de 20% es el papel higiénico. Kimberly Clark de Claudio X. González, Procter & Gamble de Marcio Andreazzi y Essity que lleva Pablo Fuentes, lideran.

Asimismo, agregue a los refrescos con un repunte de 15%, donde los ganadores indiscutibles son Coca-Cola, que preside Galya Frayman y PepsiCo que encabeza Roberto Martínez.

LA INICIATIVA DEL diputado morenista, Edelmiro Santiago Santos Díaz, que pretende expropiar las afores privadas y de gobiernos y dárselas en administración al Banco de Bienestar, es una ocurrencia más. No tiene el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos fuentes así nos lo confirmaron ayer por la noche. Una de Palacio Nacional y otra de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

LA PRÓXIMA SEMANA se definirá la empresa que desarrollará el Puente Nichupté de Cancún, vía de unos 8 kilómetros que servirá para desahogar el tránsito vehícular de la zona hotelera. Además de ICA, de Guadalupe Phillips, presentaron ofertas no solicitadas para construirlo Dowha de Corea, Jetro de Japón y Rizani de Italia. El puente, que costará unos 4 mil 500 millones de pesos, será adicional al conjunto de obras viales complementarias que se realizarán en el estado de Quintana Roo que gobierna Carlos Joaquín González para la circulación del Tren Maya.

POR CIERTO QUE el lunes Cancún cumplió 50 años. Vaya forma de conmemorar al principal destino turístico del país: registró una ocupación histórica de 7.3%. En lo que va del mes de abril contabiliza una ocupación de apenas 4.2%. Hasta ayer de los 153 hoteles que hay, estaban cerrados 121. Dicho de otra forma: de una oferta total de 44 mil 546 habitaciones están desocupadas 33 mil 383. Solo hay abiertos hasta ahora 32 hoteles, 25 en la ciudad y 7 en la zona hotelera. Los datos son de la Asociación de Hoteles de Cancún, que preside Roberto Cintrón.

OTRA EMISORA QUE también está perdiendo mucho valor con la crisis del coronavirus es Gicsa. El grupo inmobiliario que encabeza Abraham Cababié también está muy anclado en los centros comerciales. Posee a la fecha 10 en el país que también están cerrados en su mayoría. En 2015 salió al mercado colocándose a 94 centavos de dólar. A mediados de enero pasado cotizaba en 40 centavos y ayer cerró en 12 centavos. En menos de 5 años ha perdido el 87% de su valor. Y todavía lo más dramático: en los últimos tres meses se desplomó el 70% de su valor en dólares.

EN PLENA FASE 3 Nestlé donará 65 millones de pesos en alimentos para beneficiar a cerca de 400 mil personas. La compañía que preside aquí Fausto Costa entregará equipo médico y alimentos especializados a instituciones y profesionales de la salud, a nivel público y privado, que atienden la epidemia en el país. Además donará 100 mil despensas a miles de familias que se han visto afectadas por la pandemia. La empresa suiza seguirá ayudando al quinto mercado más importante para su negocio, que es México con más medidas y acciones para apoyar la salud y nutrición.

PUES CON LA novedad de que a la Fiscalía General de la República llegó una querella contra IBM de México. A la multinacional se le exige el pago de 29.2 millones de pesos. No queda claro si la denuncia viene del SAT, que comanda Raquel Buenrostro, o de la Procuraduría Fiscal, que capitanea Carlos Romero. Tampoco qué tipo de obligación se le demanda. Pudieran ser las regalías que la filial, en este caso a cargo de Eduardo Gutiérrez, transfiere al extranjero y que en principio exentaban pago del ISR. Pero como ya son otras las reglas del juego, todo puede suceder.

Y SI DE novedades hablamos de la 4T, apunte que Economía publicó el lunes la invitación a las mismas 5 empresas que persiguen su contrato de servicios de tecnologías, el mismo que declaró desierto la semana pasada. Por lo visto el oficio ése que Eréndira Sandoval publicó donde la Función Pública pide a todos hacer un esfuerzo de ahorro de 50% para paliar la crisis del COVID-19, nadie lo peló. Los pupilos de Graciela Márquez siguen adelante. Hoy habrá junta de aclaraciones. El contrato parte de un mínmo de 177 millones de pesos y en 3 años puede llegar a 420 millones.

EL CONSEJO DE la Bolsa Mexicana de Valores de ayer no tocó la elección de su nuevo presidente. Fue una reunión mal organizada porque las comunicaciones fallaban, los consejeros no podían conectarse con el link de Microsoft y la información no fluyó de manera clara. La presidió el hombre de confianza del ingeniero Carlos Slim, que es consejero propietario, Ernesto Ortega. Se presentaron de forma general los problemas a los que se enfrentarán en los próximos meses. Es inminente una baja de ingresos. Ahora a esperar la Asamblea de este viernes.