Morena: enterradores de empresas y contribuyentes

El gobierno de Morena y su banda arrolladora de diputados podrían pasar a la historia como los “enterradores” de miles de emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Va ser el resultado del impacto social que tendrá el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 que hace unas semanas entregó el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

En un foro organizado por la Cámara de Diputados participarán alrededor de 20 emprendedores, asociaciones de profesionistas y organismos empresariales que irán al recinto legislativo.

Acudirán a advertir que de aprobarse las leyes fiscales el efecto social va a ser desastroso: muerte y achicamiento de empresas, pérdida de empleo y poder de compra y caída de impuestos.

Los participantes al foro saben de la urgencia de más recursos públicos para gasto social, por eso van a plantear una reforma fiscal incluyente, donde todos se expresen y sean tomados en cuenta.

Pero lo más importante: una reforma donde no se trate al contribuyente como delincuente, donde no se violen derechos humanos y se elimine el terrorismo fiscal tipo Francisco Gil Díaz.

Los emprendedores, colegios de profesionistas y organismos empresariales asistirán a tres mesas de trabajo con diputados y senadores para plantear propuestas fiscales alternativas.

Serán planteamientos que preserven el empleo y el poder adquisitivo, en medio de un estancamiento económico que corre el riesgo de agravarse si el T-MEC no ratifica Estados Unidos.

También asistirán distribuidoras de catálogo: madres solteras y empleadas domésticas para rogar que no les quiten si ingreso para completar la quincena. Muchas votaron por AMLO.

En la Mesa 1 sobre Ventas Directas participan la Asociación Nacional de Ventas Directas, el Colegio de Contadores Públicos de México, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos.

En la Mesa 2 sobre Subcontratación Laboral van la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, Elías Micha de Tallentia, la Asociación Mexicana de Agencias de Promoción, Jaime Flores de CADEM Consultores, César Maillard de Concamín, Carlos de Buen de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y un empleado discapacitado contratado a través de la tercerización.

En la Mesa 3 de Temas Fiscales asisten Arturo Pueblita Fernández de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Diana Bernal Ladrón de Guevara y Adolfo González Olhovich, expresidente de la ASOFOM.

La interrogante que emprendedores, colegios de profesionistas y cámaras empresariales se hacen es una: ¿la Arrolladora de Morena va a escuchar, o atenderá designios de Hacienda?

LA DENUNCIA QUE prepara la Unidad de Inteligencia Financiera en el sector comunicaciones y transportes va alcanzar a otro cercano del ex presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de Benito Neme Sastré, quien fuera director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Durante su gestión se identificaron la asignación de contratos con sobre precios y adjudicaciones a empresas que pagaron sobornos para ser seleccionadas. El organismo a cargo de Santiago Nieto investiga también operaciones con recursos de procedencia ilícita al también compadre del político del Estado de México. A Neme la Auditoría Superio de la Federación, que capitanea David Colmenares, se practicó al menos 18 auditorías. Este expediente también se está consignando a la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero.

POR LO QUE se ve, la 4T va con todo contra el laboratorio tapatío Pisa, de Carlos Álvarez Bermejillo. Ahora resulta que el sector salud, cuya cabeza es Jorge Alcocer, quien no fue capaz de proporcionar datos duros del abasto de medicamentos “porque no soy financiero”, le está empezando a colgar toda clase de milagritos. Que pagaron por los reportes de farmacovigilancia, que compraban sales para el metotrexato de proveedores chinos que tenían suspendidos sus registros y ahora la más reciente, que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) encontró bacterias en un lote del susodicho metotrexato. Este “hallazgo”de los genios que encabeza José Alonso Novelo lo notificaron a la empresa apenas el lunes. No se descarta que el nuevo régimen emprenda acciones penales.

LA PLANA MAYOR de Hacienda cada vez empieza a ser más cuestionada por analistas, inversionistas y grupos financieros internacionales. Si en su momento le dieron al titular del ramo, Arturo Herrera, el beneficio de la duda para devolver la certidumbre y confianza con políticas públicas convincentes, la realidad es que el funcionario ha demostrado en los hechos que se termina allanando a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su segundo de abordo, Gabriel Yorio, ha despertado comentarios hasta burlones de operadores y fondos neoyorquinos, como en su momento generó el director financiero de Pemex, Alberto Velázquez. En Wall Street se vive algo parecido a un desencanto con el equipo hacendario de la 4T al que simplemente no le ven nivel ni preparación.

LE ANTICIPÉ que la industria de productos de consumo agrupada en ConMéxico estaría sujeta a una fuerte presión del Estado mexicano y así fue. Ayer los diputados aprobaron el nuevo etiquetado que el gremio liderado por Jaime Zabludovsky estuvo rechazando y litigando con su ejército de cabilderos en el Congreso en las recientes semanas. Los nuevos fomatos, que migran de mera información a abiertas advertencias sobre contenidos, representan un duro golpe a empresas como Coca-Cola que preside Manuel Arroyo, PepsiCo que lleva Roberto Martínez, Bimbo de Daniel Servitje, Jumex de Eugenio López Rodea, Nestlé que maneja Fausto Costa, Lala de Eduardo Tricio y Danone que dirige Marina Menu. El etiquetado pasará ahora para su discusión al Senado.