No me vengan a decir que la ley es la ley

EL GOBIERNO DE Cuarta Transformación empezó bien, reformando el régimen regulatorio de las normas oficiales, pero ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador le metió el pie a esos avances. El ejemplo que ilustraba el fin de un modelo viejo y cooptado por los intereses industriales, fue la expedición de la polémica NOM 051 de etiquetado frontal de los alimentos y bebidas.



Hablamos de la norma que obligó a poderosos consorcios a modificar las formulaciones de sus productos y a indicar en sus empaques los contenidos de azúcares y, por ende, su alto valor calórico.



Con ello se culminaba un proceso que arrancó Graciela Márquez desde la Secretaría de Economía, para transitar de la vieja Ley sobre Metrología y Normalización a la Ley de Infraestructura de la Calidad.



El encargado de todo ese proyecto fue Alfonso Guati Rojo, hasta la semana pasada Director General de Normas, y quien renunció a Economía tras de que López Obrador desautorizara la NOM 236.



Nos referimos a la norma para la verificación físico-mecánica de los vehículos ligeros, una inspección que en otras partes del mundo es obligatoria anualmente y va amarrada a la verificación anticontaminante.



El 16 de mayo el tabasqueño explotó: “No tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan… Se va revisar, no vamos a estar bolseando a la gente…”



Y como si lo anterior no hubiera sido suficiente, la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se terminó inmolando: tres días después del regaño dijo que el Presidente “les jaló las orejas”.

La realidad es que la 236 estaba lista desde hace un año y el inqulino de Palacio Nacional sí la conocía, pero la censuró porque va tener un costo para los dueños de los vehículos de unos 900 pesos, promedio.



Sin embargo la NOM, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y tiene fecha de entrada en vigor para noviembre próximo, se convirtió ya en una papa caliente para el gobierno federal.



Y es que por un berrinche y una declaración en la conferencia mañanera no se puede contravenir todo un proceso legal que ya se cumplió y fue suscrita por todos los actores involucrados.

Ante la salida de Guati Rojo la interrogante ahora es quién la firmará. La Secretaría de la Función Pública no puede ser omisa ni allanarse a la máxima obradorista de “no me vegan a decir que la ley es la ley”.



El desprecio de López Obrador a la NOM 236 quivale a menospreciar ese avance regulatorio en materia de normas. Hay 22 NOMs más que ya se acordaron y en proceso de emisión.

EL MIÉRCOLES DE la semana pasada hubo consejo en Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México). El punto principal en la orden del día fue el quebranto económico que el organismo gubernamental registró por la compra de medicamentos entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.

Pedro Zenteno y los suyos adquieron en el peor momento de la pandemia alrededor de tres millones de piezas, básicamente antigulantes y sedantes. Lo adquirieron en Lituania y España, a precios altísimos, y no pudieron colocar ese inventario porque el IMSS, ISSSTE e Insabi ya habían asumido compromisos con terceros proveedores. El tema es que ello se tradujo en una pérdida de aproximadamente 2 mil millones de pesos.

CON LA ESTREPITOSA derrota de Carolina Viggiano en Hida

lgo frente al morenista Julio Menchaca por más de 30 puntos, se cae el mito de Rubén Moreira como uno de los operadores más eficaces del PRI. El coordinador de los diputados tricolores era conocido por su habilidad de movilización territorial.

Junto con su hermano, Álvaro Moreira Valdés, legislador local en Coahuila, Rubén hizo creer que tenía el alcance suficiente para ganar la contienda del domingo. Con un claro desgaste en su capital político, en el PRI hay dudas sobre si tendrá la capacidad para operar el año próximo las elecciones en Coahuila, que gobierna Miguel Riquelme, o de plano mantenerlo alejado de esa elección estratégica.

A OTRO QUE se le cayó el discurso aislacionista fue a Dante Delgado y a su partido Movimiento Ciudadano (MC), que demostró en las mismas elecciones de hace dos días que aún sigue siendo un instituto político pequeño: golpe duro a sus ínfulas electorales.

Quizás por ello el político veracruzano ya empezó a hablar de la construcción de un nuevo proyecto de liderazgo colegiado que no descarta al PRI, PAN y PRD, utilizando como vehículo, eso sí, al partido naranja, haciendo a un lado los disensos.

LA 4T SIGNIFICÓ un parteaguas en la vida de los medios de comunicación. Un grupo icónico de la radio fue hasta el sexenio antepasado Radiorama, de Adrián Pereda y Javier Pérez de Anda, Los Tupamaros. Hoy están separados y son sus hijos los que llevan el timón. El primero se quedó con la marca y fichó a Salvador Pérez Habib.

Recién llegaron a un acuerdo con Eduardo Henkel para tomar en renta la 105.3 de FM en la CdMx. Se trata de la estación que aquél había arrendado a José Luis Fernández y que terminó quitándole. Ahora Pereda y Habib quieren relanzarla como parte de un proyecto político de cara a las elecciones presidenciales de 2024 con financiamiento del Partido Verde.

POR CIERTO QUE hoy podría haber noticias sobre Altán Redes. El Presidente Andrés Manuel López Obrador va tener una reunión con Luis Antonio Ramírez, cabeza de Nafinsa-Bancomext, que junto con Banobras, que dirige Jorge Mendoza, le inyectarán 150 millones de dólares a la operadora de la red compartida. Ya se confimó nuestro adelanto de ayer: Anthony McCarthy y Carlos Lerma serán presidente y director general, respectivamente, de la empresa, cuyo control tomará el gobierno. Deloitte, que comanda Francisco Pérez Cisneros y Korn Ferry, que preside José Raúl Guerrero diseñarán la nueva estructura gerencial.