NoMasDerroche se empodera

El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó el viernes pasado con recurrir a la figura jurídica que le otorga el Estado para salvaguardar el “interés nacional”.

Se busca echar abajo los más de 147 amparos interpuestos por organismos sociales y privados para detener la construcción de su proyecto de aeropuerto en Santa Lucía y reactivar el de Texcoco.

Dijo que “en su momento” lo daría a conocer y los promotores de los amparos advierten que si recurre al extremo ellos interpondrán otro recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se ubican como promotores del colectivo a Claudio X. González Guajardo, el líder de Mexicanos contra la Corrupción, y a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex.

Pero ese movimiento denominado #NoMasDerroche, nada tiene que ver con el legítimo derecho de cualquier ciudadano de a pie a inconformarse de lo que considera un exceso del presidente.

En el asunto de los amparos hay un aspecto clave que se tiene que explicar bien para entender la razón por la que estos procedimientos han tenido éxito para detener las obras.

Se trata del “interés legítimo”, una categoría jurídica que dota, a cualquier ciudadano, de la posibilidad de oponerse a actos de autoridad que considere que le afectan, incluso de manera indirecta.

El concepto marcó un parteaguas en el sistema jurídico mexicano desde las reformas constitucionales del 2011 porque supera las limitaciones del hasta entonces intocable “interés jurídico”.

Este último exige, para la interposición de amparos, la afectación directa a una persona en su esfera jurídica inmediata. Pero pongamos las cosas en contexto.

Pensemos que, en el caso de los aeropuertos los que tendrían interés jurídico serían los contratistas afectados por la cancelación del proyecto de Texcoco, los cuales, por cierto, ya fueron compensados.

Pero el interés legítimo lo tenemos todos los usuarios de aeropuertos que tenemos derecho a contar con uno que sea seguro, que respete el medio ambiente y sea funcional y competivivo.

Por ese motivo el otorgamiento de las suspensiones por los jueces tiene este fundamento y la gran batalla, seguramente, se dará cuando la SCJN atraiga los expedientes.

Cuando ello suceda sabremos de qué está hecho su presidente, Arturo Zaldívar, acusado de plegarse a los intereses de la 4T, y de si en realidad su contrincante, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, era mejor.

Va ser uno de los desafíos mas grandes de la Corte, el Poder Judicial y su posibilidad de ejercer su independencia de manera categórica.

OTRA ESTOCADA CONTRA Aeroméxico. El domingo por la tarde unos 30 aviones de la aerolínea de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo, así como la de su socia Delta, que preside Ed Bastian, quedaron varados entre la calle de rodaje y los puntos de contacto. Cientos de personas estuvieron “enlatadas” por más de 80 minutos debido a que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) retiró a los controladores que tenía asignados a la Terminal 2 de la aerolínea que dirige Andrés Conesa. El director del organismo, Víctor Hernández, capacitó semanas atrás al personal de Aeroméxico para que se hiciera cargo de ese servicio ante la falta de controladores, pero la autorización final de la Dirección General de Aeronaútica Civil, que lleva Rodrigo Vásquez Colmenares, no llegó y el Seneam quitó a su gente para reasignarla en la T1. Se rumora que atrás estuvo una intención de la SCT de Javier Jiménez Espriú y su operador, el subsecretario Carlos Morán, de dañar la imagen de Aeroméxico que ya no ve lo duro sino lo tupido. Lo grave es que más allá de grillas nadie piensa en los usuarios y lo peligroso del evento.

NO, NO, NO, Arendal ya logró reestructurar exitosamente su bono viejo. Fue el 12 de agosto cuando efectuó el intercambio de papel y con una aceptación de más del 90% de sus tenedores. La compañía de Adrián y Jesús García-Pons obtuvo una quita de casi 85% sobre su pasivo total, estimado en unos 162 millones de dólares. El reciente contrato que Pemex les otorgó junto con Cotemar de Mario Dávila y Commsa de Napoleón Cantú en los pozos Yaxché-C y Onel-B por unos 156 millones de dólares, es una bocanada de oxígeno.

EN LO QUE hace al rubro inmobiliario, apenas en este mes se concretó la compra del corporativo Reforma-Diana. Lo vendieron Félix y Alejandro Romano, los dueños del Hotel Copacabana de Acapulco en cerca de 95 millones de dólares. Pero lo relevante es que no le pierda la pista al adquirente, el fondo alemán DEKA que dirige Georg Stocker que ya había adquirido a María Asunción Aramburuzabala los torres Terret de Polanco, a Luis Naim el edificio de Insurgentes Sur 1196 y a BCBA que llevaba Javier Barrios las oficinas de PwC.

EFECTIVAMENTE, SE CAYERON las negociaciones de José Hernández Fonseca y sus hermanas Sandra y Grace para que éstas le vendieran a su hermano su 66.66% del Tequila Centinela y Cabrito, una empresa que tiene un valor de unos 100 millones de dólares porque posee una de las cavas más grandes del mundo y produce cerca de un millón de cajas al año. José cambió unilateralmente las condiciones del pago. Ahora lo que se ve es una escalada de recursos legales de aquéllas, que poseen la mayoría.

AYER FUE LA junta de aclaraciones del Infonavit en la licitación para adjudicar el contrato de fábrica de software que venció en abril. Lo tenía Nasoft, que lleva Federico Tagliani, pero sorpresa, el organismo a cargo de Carlos Martínez lo está dirigiendo al mismo proveedor. Y es que piden 6 módulos que solo esa firma puede proveer. Hay uno que se llama TRM bajo SAP que por si sólo vale 40 puntos. El Infonavit le está poniendo a Nasoft un contrato de 243 millones por 18 meses, cuando el anterior era de 89 millones a 12 meses.

LA SECRETARÍA DE Turismo, de Miguel Torruco, presenta hoy Visit México, una plataforma tecnológica que tiene como propósito difundir y promover las bellezas de México. El consejo de administración lo preside Marcos Achar Levy y en el evento estarán los principales turisteros del país y los 32 secretarios de turismo estatales. Cultura, gastronomía, los diferentes productos como turismo deportivo, de negocios, médico, de reuniones, religioso, cultural, de bodas y aventura tendrán cabida allí.