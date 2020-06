Operación Cancillería

Si de verdad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere llevar a la dirección general de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Jesús Seade Kuri, tendrá que invertirle tiempo y dinero.

Más allá de lo extraño que ya de por sí resulta que la 4T persiga el liderazgo de una posición 100% neoliberal, el canciller Marcelo Ebrard deben alinear una serie de acciones e impulsar una estrategia coordinada.

Seade va enfrentarse a otros candidatos igualmente competitivos y para ganar las elecciones deberá desplegar un intenso cabildeo involucrando parte de todos los embajadores de México.

Esta labor del servicio exterior mexicano no se circunscribe únicamente a las plazas de residencia de los embajadores, sino que va también a los lugares donde los funcionarios son concurrentes.

Tenemos muchas concurrencias en el caso de África, particularmente crucial en esta sucesión, y también el Caribe, que representan muchos votos y tradicionalmente no han sido atendidos bien por Mexico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que definir una ruta de trabajo que implicará la autorización de viajes al extranjero, pasajes de avión y viáticos que hoy están vetados por la Ley de Austeridad.

La Secretaría de Hacienda, que comanda Arturo Herrera, también deberá sacar una partida especial para soportar los trabajos de promoción, sino que al mismo Seade se le tendrían que autorizar gastos de campaña.

Otro aspecto importante del cabildeo que no se va poder realizar es el que ejercen los jefes de Estado en las cumbres multilaterales o en las relaciones que ellos tienen en lo personal con otros mandatarios.

El presidente no estila esas cosas y no ve el provecho de salir al extranjero. Por ello se deshizo del avión presidencial y de ProMéxico. Así que Ebrard y Seade no la tienen nada fácil.

Nadie duda de las cartas credenciales, prestigio y experiencia del subsecretario para América del Norte: es un gran candidato y AMLO no se equivocó al nominarlo.

AYER EL JUEZ Federal del Distrito de Manhattan, Louis Stanton, dio por concluidas las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción en que habría incurrido Televisa para adquirir los derechos de los mundiales de Futbol del 2026 y 2030. Este fallo, que cierra una demanda colectiva de algunos inversionistas contra el grupo, concluye una larga cadena de investigaciones en Suiza, México y Estados Unidos que se han producido luego del llamado “Fifagate”. En este caso los señalados de haber cometido irregularidades eran directamente el presidente de la empresa, Emilio Azcárraga, y quien fuera su director de Finanzas, Salvi Folch. El pronunciamiento de ayer los libera de cualquier responsabilidad, lo que es relevante al venir de unos de los jueces federales norteamericanos más reconocidos. El despacho que llevó el litigio en el vecino país fue Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. No deja de llamar la atención que algunos bancos desinformaron a sus inversionistas sobre este juicio. Esta el caso de Scotiabank, que por conducto de Andrés Coello, apenas hace seis días estaba previendo serias afectaciones a Televisa al avanzar el juicio en su contra, cosa que no suecedió. Pero lo que dejó helado a más de uno sobre la seriedad de este banco, fue que en sus reportes pusiera como fuente la serie de ficción de Netflix El presidente, tambien sobre el “Fifagate”, como aval de sus opiniones. Sencillamente lamentable.

AYER COMPARECIÓ ANTE la Unidad de Inteligencia Financiera Guillermo Álvarez, presidente de La Cruz Azul. Ejerció lo que llaman su "garantía de audiencia". Los juicios de amparo que ha promovido para desbloquear sus cuentas no han sido exitosos y a pesar de una lanzada en redes sociales que se ha hecho con videos de él y jugadores su situación está cuesta arriba. Se le imputan más de mil millones de pesos de supuestos desvíos y tendría que dejar la directiva del equipo para que una nueva ponga orden y acabe los litigios. Santiago Nieto lo está conminando a regularizarse, so pena de imponerle penas corporales. En la Federación Mexicana de Futbol están viendo escenarios y revisando documentos para ver cuál de todas las partes de la cooperativa tendría el derecho de nombrar al nuevo presidente. Por cierto que el SAT de Raquel Buenrostro irá ahora sobre jugadores de alto perfil de la Liga MX que deben impuestos. Será, al igual que en otros países, un tema muy mediático para que la gente con recursos no evada impuestos.

SE APLAZÓ PARA este viernes el fallo de la licitación LA-011L6J001-E59-2020, que la Comisión Nacional de Libros de Texto (Conaliteg) hace para asignar el servicio de distribución de casi 29 mil paquetes de libros de texto gratuitos de educación especial. Hasta la dependencia que lidera Antonio Meza llegaron seis propuestas de empresas de paquetería interesadas en acabar de una vez por todas con el tradicional retraso en los materiales educativos del siguiente ciclo escolar. Entre las que se perfilan como ganadoras está Servimex Tecnología en Movimiento Logístico, de Oscar Hernández, con una propuesta de 4 millones 58 mil pesos, y Estafeta Mexicana, de Ingo Babrikowski, cuya oferta fue de 4 millones, 821 mil pesos. Participaron también en el concurso Laboratorios San Ángel, Metropolitan Moving Packages, Repartos Rápidos y Servicios Integrales de Consolidación Aérea y Mensajería. Al final se bajó del proceso DHL, que encabeza Antonio Arraz. Fedex, que dirige Jorge Torres, tampoco entró.

PUES NO ES improvisada la empresa que ganó el contrato para otorgar más de 800 servicios funerarios al Sistema DIF Nacional, de María del Rocío García, para apoyar a la población en situación vulnerable ante la emergencia generada por el COVID-19. La firma Normatividad Integral Mexicana, que dirige César Ortiz, ha sido proveedora del gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, donde se le adjudicó de manera directa un contrato por 38 millones de pesos para los mismos servicios a 110 mil integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y del Sindicato Único de los Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Edomex. La compañía, que opera con el nombre comercial de Serenité, pertenece a Carlos Bayo, un exfuncionario del gobierno de Vicente Fox y arrendador de vehículos.

EN DICIEMBRE, EN una de sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su gobierno buscaba tener el control de los puertos para vigilar el contrabando y los actos de corrupción. Dijo que la iniciativa de Morena, que se debatía en la Cámara de Diputados, quería hacer más eficientes todo lo que son entradas de mercancías, carga y sustancias en puertos. “Debemos tener control de los puertos por la importancia estratégica que tienen”. Se planteaba poner a marinos al frente de las 26 Administraciones Portuarias Integrales (APIs). Hoy le confirmo que la inciativa quedó definitivamente enterrada, tras la defensa que de los civiles hizo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Victoria redonda.

LUEGO DE DOS diferimientos el Fonatur adjudicó ayer por la noche a Cal y Mayor, que dirige Esperanza Velásquez, el contrato de supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de la plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al Tramo 2 que corre de Escárcega a Calkini. El grupo de Patricio Cal y Mayor ofertó 342 millones 383 mil 534 pesos. Esta ruta de 235 kilómetros fue adjudicada a CICSA y a FCC Construcciones, empresas controladas por Carlos Slim.