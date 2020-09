Palo a Black Rock… y también a las APP

La decisión de rechazar la Propuesta no Solicitada que el experimentado y poderoso fondo neoyorquino Black Rock planteó para construir el tramo 5 del Tren Maya, manda muchas señales.

La principal es que muestra de qué está hecho Andrés Manuel Lopez Obrador: un político capturado por sus prejuicios y profundamente arraigado a ideas estatistas, que no cree en la inversión privada.

Fracking, farmouts, outsourcing y APP (Asociaciones Público Privadas), que implican la intervención de particulares en proyectos donde el gobierno no tiene dinero para financiar proyectos, están vetados.

La determinación de patear la APP del influyente gestor de fondos que comanda Larry Fink, es única y exclusivamente del presidente. No se equivoque. Confirma la falta de voluntad por reactivar la economía.

Y es que esta APP abría el camino para muchas otras más necesarias para desarrollar infraestructura energética, carretera, hidrológica, de movilidad masiva, turística y muchas más.

Era la confirmación que el sector empresarial esperaba de López Obrador para tender puentes y retomar el trabajo conjunto en aras de impulsar la economía, en medio de los embates del COVID-19.

La APP de Black Rock, que planteaba una inversión de unos 16 mil 750 millones de pesos, implicó más de dos años de análisis, gestiones con autoridades e inversiones en recursos humanos y financieros.

Más allá de la bofeteda de López Obrador a Fink, a quien considera cercano y con quien ha tenido varias reuniones, el desafío ahora es para el Fonatur porque la reposición del Tramo 5 va llevar semanas.

De por si los reportes de avance de los otros cuatro tramos no son nada alagüeños. Por ejemplo ICA, que controla David Martínez y que se adjudicó el Tramo 4, aún no firma el contrato con Rogelio Jiménez Pons.

Grupo Indi, de Manuel Muñozcano, que ganó el Tramo 3, tampoco registra avances significativos; apenas ayer le informé que este mismo no ha podido iniciar el rompe olas de Salina Cruz desde hace ocho meses.

El revés a las APP tiene que ver mucho con la idea que tiene Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que es un instrumento riesgoso porque implica deuda para el Estado. Sí y no.

Por ello le decíamos el lunes que de cara a la preparación del paquete de proyectos de infraestructura que revisará y autorizará el Presidente, la iniciativa privada ha sido incapaz de hacerlos viables.

Muchos del católogo que Arturo Herrera, Marcelo Ebrard, Alfonso Romo, Carlos Salazar y Antonio del Valle están poniendo en la mesa, implican pasivos en el balance financiero del gobierno.

Y así difícilmente serán palomeados por AMLO. Por lo pronto el Tramo 5 del Tren Maya va como obra pùblica. A ver de dónde sacan el dinero.

ESTA SEMANA INICIARON las pláticas de conciliación entre Grupo Prisa, que preside Javier Monzón, y Grupo Coral, de Miguel Alemán Magnani con miras a definir el control editorial y operativo de Radiópolis. Los españoles acaban de designar al colombiano Ricardo Alarcón Gaviria como amigable componedor. Se trata de un afamado personaje de la radio que desarrolló buena parte de su vida profesional en Grupo Caracol. Se retiró en 2015 de la gerencia general de esa cadena de comunicación y de la gerencia internacional de Prisa. Su representada está replanteado su batería legal. Gerardo Ramírez Ornelas ya dejó el caso y le decía que están entrando al quite los litigantes Juan Araujo y Alonso Aguilar Zínser. En el ínter el Juez 63 en Materia Civil de la CDMX suspendió los procedimientos de Prisa, en tanto sus nuevos abogados no se apersonen.

SOBRE LA VENTA de los canales Fox Sports, le informé que la semana pasada Grupo Sipse entregó carta de intención al manager de la venta, Ben Pyne. Inmediatamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones levantó la ceja y es muy probable que le requiera información del origen de los supuestos fondos con que entraría. Y es que el grupo de Alejandro García Gamboa no tiene recursos. Puso a la venta sus canales de televisión en Mérida y Cancún. El yucateco va asociado con el famoso comentarista deportivo Fernando Von Rossum. Las dos ofertas no vinculantes que ya tiene Disney son las de la española Media Pro, de Jaume Roures, y Fox Corporation de Rupert Murdoch asociado con ex ejecutivos de Fox Sports encabezados por Carlos Martínez. Turner Broadcasting, que controla AT&T, se retiró de la puja.

ACABA DE RENUNCIAR el titular de la Unidad de Infraestructura y Adquisiciones del IMSS, Ulises Morales. Terminó vencido por Humberto Pedrero, director de Administración. Estaban enfrentados por el control de las licitaciones, aunque al final el área pasará a depender directamente de Zoé Robledo. Ayer este funcionario anunció la creación de la Unidad de Integridad y Transparencia quesque tiene el objetivo de combatir la corrupción. La encargada será Patricia Pérez de los Ríos, ex consultora de la OEA. Vamos a ver si Pedrero, quien fuera operador político del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se le hace controlar los negocios de las licitaciones.

Y AL ISSSSTE está llegando como director de Administración y Finanzas el general de División Jens Pedro Lohmann Iturburu. Cercanísimo al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que lo iba a enviar como director de Recursos Humanos. Pero es tal el desorden y corrupción que también existe en la dependencia de Luis Antonio Ramírez que se decidió enviar a mando militar. Lohmann fue comandante de la 4ª Región Militar que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Tiene maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de la Defensa y en Administración Pública por el INAP. Releva a Pedro Zenteno.

CON EL CESE de Luis Calvo en la Dirección de Juegos y Sorteos, suenan las alarmas para el equipo del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Y es que además de cobrar derecho de piso a concesionarios de casinos, supervisaba la entrada de artículos en aduanas que Peralta todavía controlaba hasta hace poco. Apunte Tuxpan, administrada en su momento por uno de sus más cercanos, Jesús Neri; Progreso, operada por otro incondicional, Guillermo Calderón, y Mexicali, gestionada por otro también cercanisimo, Alejandro Miramontes, quien igual fue cesado por diversos señalamientos de corrupción.