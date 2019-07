Pelean Hostería Las Quintas

Fomento Hotelero Morelense, empresa que opera Hostería Las Quintas de los hermanos Castañeda Brilanti, está en medio de un embrollo legal debido a operaciones de Salvador Castañeda Brilanti.

Actualmente, este empresario se encuentra bajo proceso penal en el Reclusorio Norte de la CDMX, con motivo del auto de formal prisión que le fue dictado y por el cual se encuentra bajo libertad provisional.

El miércoles estaba previsto desahogar la declaración de la ofendida, su hermana Tamara Castañeda en el juicio 165/2018 seguido por el delito de administración fraudulenta en el Juzgado Séptimo Penal de la Ciudad de México.

Hostería Las Quintas es un afamado hotel en Cuernavaca de aproximadamente 12 mil metros cuadrados de terreno y 121 habitaciones y suites que les fue heredado a los hijos Tamara, Cristina y Salvador por su madre Cristina Brilanti.

Éste último al ser socio mayoritario, pues posee 59% de la sociedad, ha venido operando de manera ilegal mediante la compra de facturas que amparan servicios inexistentes.

Con ese mecanismo aparentaba un mayor gasto y un menor ingreso para evadir impuestos y evitar el pago de utilidades a los socios, como legalmente les correspondería.

Estos hechos del otrora presidente del Consejo Consultivo de Nacional Financiera de Morelos, entidad que actualmente gobierna Cuauhtémoc Blanco, han trascendido a las autoridades.

Hablamos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que encabeza Margarita Ríos-Farjat y la Procuraduría Fiscal, que comanda Carlos Romero Aranda, instancias que ya investigan.

La defensa de la ofendida la lleva el despacho Tanús, Salazar & Azaola, que representa Virgilio Tanús. Se encuentra pendiente la resolución que confirmará la gravedad del delito.

JAVIER RAMÍREZ LARES es un emprendedor que a finales de 2018 se alió al Hospital Clínico de San Carlos para instalar en la CDMX el Centro de Innovación en Salud Thinnkup, con el que es posible interconectar las bases de datos de todos los nosocomios y centros de salud del país. Tras una inversión inicial de 15 millones de pesos, seguida de 3 millones de dólares, se conseguiría eliminar variables de calidad en los resultados de las atenciones médicas, disminuir los riesgos asociados con intervenciones, disminuir la inequidad en el acceso a los servicios de salud, prevenir enfermedades y conseguir ahorros en cuanto a la inyección de recursos excesivos al desarrollo de otras tecnologías. A la fecha se han acercado a Thinnkup el IMSS de Zoé Robledo, ISSSTE de Luis Antonio Ramírez, hospitales estatales y cadenas privadas, como Star Médica y Grupo Ángeles. Y es que posee un modelo de financiamiento de la Unión Europea donde se otorgan fondos a capital perdido para financiar proyectos a fin de garantizar atención médica en América Latina.

UNA PREGUNTA RELEVANTE para avanzar en las licitaciones para la compra de autobuses a diesel que esta elaborando la Red de Transporte de Pasajeros es: ¿de verdad todos los oferentes están cumpliendo con las tecnologías en materia de emisiones al medio ambiente? Y es que de acuerdo con información de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que lleva Blanca Alicia Mendoza, no todos los jugadores en la venta de estos vehículos de pasajeros podrían tener su certificado actualizado. Y si cualquier autoridad deseara adquirir vehículos de carga a diesel, hay que poner especial atención en los socios de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que preside Eduardo Solís. Se habla de que Ford, que encabeza Héctor Pérez, y Peugeot, que comanda Igor Dumas, al menos hasta hace unos días no tenían la NOM-044-SEMARNAT-2017. No vaya a ser que algún gobierno se embarque en la compra de unidades que no tienen la certificación ambiental, o alguna marca se quiera pasar de viva.

FUENTES DE AHMSA dicen que la Fiscalía General de la República, que capitanea Alejandro Gertz Manero, antes del vencimiento del plazo reglamentario, presentó ante España la solicitud formal de extradición de Alonso Ancira por el mismo delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Sin embargo en Mexico un tribunal, vía un amparo, determinó cancelar la orden de aprehensión. Se asegura que le corresponde al magistrado de la Audiencia Nacional iniciar el juicio en que se demostrará que no hay tal delito. No obstante, el hecho se está presentando por la autoridad mexicana como que el juez ya dio curso a la extradición, lo que es falso.

CRÉDITO REAL, ESPECIALIZADA en el otorgamiento de créditos a personas sin acceso a la banca tradicional, acaba de reportar un aumento del 22.1% en su cartera en comparación del mismo periodo del año pasado, para llegar a un total de 41 mil millones de pesos. Dicho salto se debe a la fuerza que ha cobrado esta sofom en su producto de arrendamiento a Pymes, luego del dinamismo generado por las iniciativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este rubro. El segmento Pyme representa hasta el 34% de participación en la originación de créditos para esta empresa de Ángel Romanos.

LA SITUACIÓN DE Telefónica Movistar cada día tiende a acotarse sin que su matriz, Telefónica de España que preside José María Álvarez-Pallete, se decida a vender la operación local. Los hispanos están a la espera de una oferta que satisfaga sus expectativas. Pero en el ínter la compañía que comanda aquí Carlos Morales sigue perdiendo. Al segundo trimestre del año reportó que su flujo operativo disminuyó 55.9%. Estamos hablando de 24 millones de euros, cuando en el mismo lapso del año pasado había registrado 55 millones. También contabilizó una caída de 4% en el número de abonados.