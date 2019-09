Pemex vs Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que intervenir con la misma prontitud de la crisis de los ductos si no quiere ver frustrados sus planes de incrementar la producción petrolera.

Y es que la negativa de la Secretaría de Hacienda de abrir la llave de los recursos para pagar obras ejecutadas a los contratistas de Pemex, puede convertirse en la segunda crisis del sector energético.

La dependencia que conduce Arturo Herrera llegó al extremo de pedirle al director de Finanzas de la empresa productiva del Estado, Alberto Velázquez, evitar reuniones y tomarles llamadas.

Los pupilos de Octavio Romero habían dicho a los ganadores de los clusters donde se tenderán ductos e instalarán palataformas para extraer petróleo en aguas someras que tenían el dinero, pero no.

En realidad se referían a que lo tienen en el presupuesto, en papel de computadora, mas no en flujo real de caja. El comentario es que hay solamente 500 millones de pesos para el día a día.

Protexa de Rodrigo Lobo, Grupo R de Ramiro Garza, Cotemar de Mario Dávila, Marinsa de José Luis Zavala, Perfolat de Carlos Vizcarra, Mexoilt de Daniel Servitje y Eduardo Tricio, Latina de Adolfo Del Valle y Opex de José Miguel son los afectados.

Son los contratistas que lideran los consorcios ganadores, primer camada del gobierno de la 4T con la que quiere empujar al alza la alicaída producción diaria de 1.6 millones de barriles.

Se supone que la empresa productiva del Estado iba a destinar más de 3 mil 500 millones de dólares para ese fin, pero ahora se esconde para no tener que dar explicaciones.

Hace unos días fueron a quejarse a Pemex por el no pago las internacionales Halliburton de Jeff Miller, Schlumberger de Olivier Le Peuch, GE Oil & Gas de Lorenzo Simonelli y Weatherford de Mark A. McCollum.

Los contratistas de las refinerías están en las mismas: no les pagan las últimas rehabilitaciones. Y peor: les pararon los factorajes y les prohíbieron contratar créditos bancarios.

Se dice que el cuello de botella es el susodicho Velázquez, quien vetó a los bancos como financiadores de proyectos, lo que ató de manos a las empresas que hoy están en el peor de los mundos.

Pemex ni les paga ni les autoriza buscar recursos de terceros.

MINU FINTECH, A cargo de Nima Pourshasb, es la primera start up mexicana en levantar una ronda inicial de capital de 6.5 millones de dólares en una etapa temprana. Lo interesante es que participaron tres reconocidos fondos de inversión y una ronda de ángeles inversores. Apunte a Village Global, el fondo de fondos de los fundadores de Amazon, Microsoft y Facebook: Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg, que invierte en proyectos con alto impacto social. Además QED Investors, el fondo de inversión de referencia global que invierte en servicios financieros disruptivos, y Next Billion Ventures. Minu ofrece una innovadora solución tecnológica que ha demostrado ser altamente efectiva en mercados como Estados Unidos y Gran Bretaña para resolver el problema de liquidez de los trabajadores. Da acceso, a través de una app, a su salario ya trabajado cuando lo necesitan en forma inmediata 24/7, sin tener que esperar el pago de la nómina. No es un crédito ni un préstamo y no cobra una tasa de interés, sino una cuota fija por retiro, como la comisión de un cajero por cualquier monto retirado.

ESTE MES DEBE cerrarse la compra del 49% del Aeropuerto de Toluca que posee Aléatica. La SCT, de Javier Jiménez Espriú, firmó desde la semana pasada el memorándum de entendimiento con los privados. Al final el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagará valor presente alrededor de mil 600 millones de pesos y la firma que lleva aquí Sergio Hidalgo se desistió de su pretensión de aplicar la Tasa Interna de Retorno, que en 10 años llevaba el valor a unos 2 mil 600 millones. Se retomó la valuación que desde hace un año hizo la firma neoyorquina Oliver Wayman. ASA, de Oscar Argüello, tiene el 25% y el gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo Maza el otro 26%.

PUES CON LA novedad de que una firma desconocida, Cebenssi de un tal Julio Sánchez Ocaña, se perfila para llevarse hasta el 50% de las partidas que comprenden una contratación total de 3 mil 417 millones de pesos de 6 mil 511 vehículos que la Oficialía Mayor de Hacienda va adquirir bajo esquemas de arrendamientio. Cebenssi está desplazando a los arrendadores tradicionales, léase Casanova de Carlos y Joaquín Echenique, Integra de Ángel Mieres, Rent Jet Van Car de Cuauhtémoc Velasco, Lumo de Luis Montaño, TAD de Carlos Bayo y Arrendomóvil de Juan Antonio Hernández.

CARLSON WAGONLIT, a través de su división Meeting & Events, está dando a conocer hoy las 10 ciudades que encabezan el ranking de destinos más populares de Latinoamérica en 2020 para la celebración de reuniones y eventos. La novedad es que la CDMX que gobierna Claudia Sheinbaum se desplomó del segundo lugar en 2019 al quinto en 2020. La superan de mayor a menor relevancia Sao Paulo, Bogotá, Lima y Rio de Janeiro. Gustavo Elbaum, director para Latinoamérica de la firma, atribuyó la caída de la capital del país a la cautela que se generó entre los viajeros por las elecciones presidenciales del 2018.

EL DESPACHO EXPERTO en litigio civil y mercantil Guerra y Asociados, de Jaime Guerra, cumplió 30 años. Lo integran casi 60 abogados con presencia en casi todo el país. Son reconocidos por su trabajo en concursos mercantiles como los de AHMSA de Alonso Ancira, Metrofinanciera de Armando Guzmán, Oro Negro de Gonzalo Gil, Grupo Senda de Jaime Rodríguez y Costamex de Pablo González Carbonell, entre otros más. También del lado de los acreedores de Vitro de Adrián Sada, Comercial Mexicana de Carlos González Zabalegui y Homex de Eustaquio de Nicolás.

LA DELEGACIÓN VERACRUZ Norte del IMSS pagará con sobreprecios tóners por decisión del encargado del despacho de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Lucio Sánchez. Este funcionario se empeñó en que el ganador fuera Soluciones Elsa, que cobrará 3 mil 479 pesos por los consumibles marca Lexmark, cuando unas semanas antes los cotizó a solo mil 927 pesos para participar en la Licitación Pública LA-050GYR014-E125-2019. El proceso se canceló porque la compañía falsificó información, hecho por el que no fue sancionada. Ponte trucha Zoé Robledo: te golean.