Por una Concamin anti 4T

EL PROCESO DE sucesión Francisco Cervantes en la Concamin está secuestrado por unos cuantos, es inequitativo para cinco candidatos y las 62 cámaras electorales creen que no hay piso parejo para la elección. La consecuencia de un proceso electoral amañado, antidemocrático y manipulado por la “nomenclatura” y la burocracia de los grandes industriales es no sólo la poca representatividad entre sus pares, sino la nula credibilidad e interlocución con el gobierno de la 4T. La amenaza de una fractura en la Concamin es real y si es proceso electoral de estas semanas y la elección del próximo 25 de septiembre no se limpia, la permanencia de la cúpula de cúpulas de la industria mexicana estará herida de muerte.

Hoy existen cinco candidatos a la presidencia divididos en dos bloques bien definidos: el integrado por tres aspirantes ligados a Cervantes y que conjuntamnte tienen un tercio de los votos. Ellos son: Alejandro Malagón vinculado a Grupo Femsa, Nezahualcóyotl Salvatierra de la cámara de la construcción y y José Abugaber, el delfín de la industria del calzado. En el otro bloque de los independientes que dicen tener la mayoría de las intenciones de voto de la cámaras, están el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, y Ramón Beltrán, del sector aluminio. Por la polarización de ánimos y falta de reglas claras de la Comisión Electoral, se explica la carta de la secretaria de Economía. Tatiana Clouthier pidió a la Concamin actualizar sus estatutos, conforme a las modificaciones del 2019. La dependencia dice que el pasado 3 de agosto recibió una consulta vinculada a supuestas violaciones de los estatutos de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones y su reglamento, respecto al proceso electoral en Concamin.

Clouthier menciona una carta del 18 de agosto en la que se exhorta a Concamin a que cumpla lo que establece la Ley de Cámaras. Sin más, la funcionaria dice que actuará para que se respete la legalidad del proceso, los derechos humanos y la equidad de género. Y es que los candidatos independientes, Enoch y Beltrán, enviaron cartas a los electores pidiendo que las elecciones se decidan por voto libre, secreto y confiable (urna transparente frente a todos, un solo día y boletas sin foliar). “¿Quién está en contra de tener una Concamin transparente, confiable y unida que trabaje por Mexico?”, concluyen los candidatos en cartas separadas a sus pares.

EN EL DIFERENDO entre Ocesa, de Alejandro Soberón, y la familia Phillips Olmedo, dueña de la obra pictórica de Frida Kahlo por el uso supuestamente no autorizado de unas 42 pinturas en su exposición del Frontón México, la última palabra la va tener Banco de México. Le informé el miércoles que Ocesa le dio para adelante a ese proyecto tras firmar un convenio con las descendientes de la esposa de Diego Rivera. Se trata de Mara Romeo, sobrina nieta, y su hija, Mara de Anda, mismas que también firmaron otro acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol Asociación que lidera Yon de Luisa. En el caso de Ocesa se argumenta que tienen permiso del instituto que gobierna Alejandro Díaz de León, que actúa como fiduciario de las pinturas de Frida Kahlo. En su disputa con la familia de Dolores Olmedo, encabezada por Guadalupe Phillips, la directora de ICA, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) ya le pidió opinión a la dirección jurídica del Banxico. El organismo dirigido por Alfredo Rendón por lo pronto ya ordenó a Ocesa sacar de su exposición las pinturas “La columna rota” y “Mi nana y yo”.

LE PLATICABA DEL concurso mercantil de AlphaCredit, de Augusto Álvarez y José Luis Orozco. El prestamista especializado en créditos de nómina trae en el limbo operaciones irregulares por unos 4 mil millones de pesos que se rastrean desde mayo, las cuales podrían ser mucho mayores. Le decía que no es descartable demandas de acreedores como Credit Suisse, Alloy, Morgan Stanley, el BID y los tendores de Cetificados Bursátiles, sobre todo porque la holding, AlphaCredit LATAM, sigue pagando estratosféricas cifras mensuales a un comité que invesiga las anomalías de Álvarez y Orozco. El consejo que lo autorizó está conformado por James Southern, CEO del fondo Pacific Lake; Rafael Somoza, CEO de Ashford Ventures; Christopher Cooper, director financiero de Softbank; Patricia Menéndez, consejera general de Softbank, y Alan Cohen, ex asesor de la Comisión de Valores de Estados Unidos, quien también preside dicho comité que les cuesta una millonada y que no ha dado ningún resultado. Por lo pronto el Juzgado 12 de Distrito en Materia Civil de la CDMX desechó la solicitud del concurso.

LA DISPUTA POR Radiópolis dio ayer un giro. En medio del pleito de Prisa, que preside en España Carlos Núñez, y Coral, de Carlos Cabal, por el control del grupo, hubo un cambió súbito, pues la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX concluyó que el Juez 24 de lo Civil se encuentra impedido para resolver un procedimiento iniciado por los ibéricos por parcialidad en sus resoluciones. A decir de los magistrados “cabe la posibilidad de que no emita un fallo en forma objetiva e independiente”. El juez prejuzgó sobre el fondo del asunto en favor de Prisa, poniendo en duda su imparcialidad y declararon nulo todo lo actuado dentro del procedimiento iniciado. Duro golpe para los hispanos, pues más de una docena de recursos tramitaron ante el juez Roberto Yáñez.

EL PROCESO QUE ya no avanzó fue la venta de Libertad Servicios Financieros. Vaya que la 4T presionó con vistas a ablandar a Juan Collado, preso desde el 9 de julio de 2019 en el Reclusorio Norte. Se hacían gestiones desde Presidencia para que el polémico abogado de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto se desprendiera de ella, vendiendo la cartera de aproximadamente 2 mil millones de pesos por un lado, y los cerca de 2 millones de clientes por otro. Pero la familia se atrincheró. De lo último relevante le podemos decir que Antonio Collado, el hermano y abogado de Juan que lleva su proceso, quedó totalmente fuera de la sofipo que tiene como presidenta a Silvia Lavalle. El control lo asumió la hermana Julia Collado. Hay diferencias entre los consanguíneos.

DIEZ PROPIEDADES, ENTRE otras cosas, tuvo que poner como colateral Grupo Posadas para lograr el consentimiento de sus acreedores y reestructurar el bono de 393 millones de dólares que se le vencía el año próximo. Apunte el Fiesta Americana Reforma, el Fiesta Americana Guadalajara, el Fiesta Americana Villas & Grand y Fiesta Americana Hotel Los Cabos, el Live Aqua Residence Club Los Cabos, 16 apartamentos en Puerto Vallarta, el Fiesta Americana Acapulco, el Explorean Kohunlich, el Fiesta Americana Villas Cancún y el Fiesta Americana Villas & Explorean Cozumel. La cadena hotelera que dirige José Carlos Azcárraga tuvo de asesor financiero en esta negociación a DD3 Capital Partners, el banco de inversión de Martin Werner y Jorge Combe.

HUAWEI PODRÍA AMPARARSE contra el crédito de emergencia que Altán obtendrá de sus accionistas. Le informé que el DIP (Debtor in Possesion) acordado es por 50 millones de dólares, el cual es analizado por la jueza concursal, María Concepción Martí Argumosa. El proveedor chino de Ren Zhengfei cree que el DIP es una simulación y que debe registrarse como una aportación de capital. Y es que Morgan Stanley que lleva aquí Fernando Martínez Negrete, el Fonadin de Banobras que comanda Jorge Mendoza y Nafinsa que dirige Juan Pablo de Botón podrían tener preferencia en el pago, en perjuicio del resto de los acreedores. Huawei y Nokia representan 800 millones de dólares del pasivo.