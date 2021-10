Procuraduría mancerista pierde caso de ILF

La magistrada del Quinto Tribunal en Materia Penal de la CdMx acaba de dictar sentencia absolutoria a favor de Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia, director de ILF de México.

Tras seis años de disputa, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la CdMx desechó el 30 de septiembre las pruebas de la Fiscalía General de la República, en un nuevo revés a esa instancia.

Esta averiguación fue integrada y consignada por el entonces procurador capitalino, Rodolfo Islas, ante el juez 51 Penal de la ciudad, cuando el jefe de Gobierno era Miguel Ángel Mancera.

La denuncia se inscribió en una estrategia política del actual senador del PRD para inculpar a su antecesor, Marcelo Ebrard, de las obras que heredó del Metro, acusando a una transnacional y a su ingeniero principal.

En esencia la procuraduría mancerista denunció que ILF Ingenieros Consultores Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no era lo mismo que ILF Beratende Ingenieure AG de Alemania.

En 2018 un Tribunal Colegiado sentenció que el caso era competencia del fuero federal, ya que los recursos pagados a la empresa eran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Fue por ello que lo atrajo la nueva Fiscalía General de la República, justo cuando Alejandro Gertz Manero la asumió, instancia que no le alcanzó para inculpar a Bonilla, a quien acusaron de usurpar el nombre ILF.

Esta firma con sede en Suiza obtuvo en octubre de 2013 el contrato de certificación

de daños de la Línea 12, el cual le adjudicó el Sistema de Transporte Colectivo Metro, dirigido entonces por Joel Ortega.

La fiscalía planteó que el contrato fue producto de una conspiración de funcionarios y la consultora, dado que sabían de la “usurpación” del nombre de ILF. Pero el juez dijo que no había pruebas para sostenerlo.

ILF fue contratada por el gobierno capitalino y el sistema Metro para que certificara la Línea 12, que ocho años después se caería en uno de sus tramos elevados.

Entonces el gobierno de Mancera le pidió revisar el desgaste ondulatorio que ya desde aquellos años presentaban los rieles del sistema de vías, otro de los problemas estructurales de la malograda línea.

La defensa, que estuvo a cargo del abogado Ricardo Cajal, socio del Bufete Ruiz Durán Abogados, logró concluir de manera efectiva y favorable la impugnación promovida por la fiscalía.

Lo anterior trajo como resultado la confirmación de la sentencia absolutoria apelada el 14 de Mayo de 2021, emitida en favor de la transnacional ILF y su máximo ejecutivo en México.

RECIÉN LE COMENTÉ que no perdiera de vista a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos. Desde Palacio Nacional la están promoviendo para la terna de candidatas a sustituir al ministro Fernando Franco, que dejará esa posición en la Suprema Corte de Justicia en diciembre próximo. Ahora le adelanto que tampoco le quite el ojo a César Augusto Peniche, el ya ex Fiscal General del Estado de Chihuahua en el gobierno saliente de Javier Corral. Empezó a hacer las pruebas de control de confianza en la Fiscalía General de la República. Se asegura que Alejandro Gertz Manero lo va sumar a su equipo. Peniche fue quien persiguió al ex gobernador César Duarte y pieza clave en la Operación Zafiro que puso contra la cuerda a varios connotados priístas.

UN JUEZ DEL Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, libró ayer sendas órdenes de aprehensión contra Alejandro del Valle y Miguel Alemán Magnani por defraudación fiscal en el caso de Interjet. Se les acusa de haber retenido un Impuesto sobre la Renta (ISR) de once millones de pesos del ejercicio 2020. Del Valle ya está detenido desde el 9 de septiembre acusado de fraude contra Crédito Real por un préstamo para la compra de la cadena Radiópolis, ésta que dirige Francisco Cabañas. Sobre Alemán ya pesa una primera orden de aprehensión por retener al SAT de Raquel Buenrostro 66 millones de pesos de ISR de Interjet en 2018. El empresario ya fichó como litigante al penalista Agustín Acosta.

ALTOS HORNOS DE México y sus empresas filiales demandaron a Deloitte. El motivo es porque la firma que dirige Francisco Pérez Cisneros renunció a seguir siendo el auditor externo de la acerera basada en Monclova, Coahuila, cuando se giraron las órdenes de aprehensión contra Alonso Ancira e inició su persecución por la venta de AgroNitrogenados a Pemex con un supuesto sobreprecio. AHMSA reclama a Deloitte haberle cobrado más de 400 millones de pesos de honorarios para después abandonarla por una supuesta pérdida de confianza, tras la campaña mediática alentada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

VA SER EL Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Adolfo Cuevas, el que designe al conciliador de Altán Redes, por tratarse de un concesionario de una red de comunicaciones. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que capitanea Edgar Bonilla, ya evalúa la terna de candidatos. A más tardar la próxima semana la estaría enviando al IFT, instancia que seleccionará una vez que la jueza concursal, María Concepción Martín Argumosa, emita la sentencia de concurso mercantil. Altán, que dirige Salvador Álvarez y preside Bernardo Sepúlveda, va reestructurar alrededor de 30 mil millones de pesos.

PUES NADA, LA novedad es que a poco más de dos meses de que termine su periodo, a la alcalde de Naucalpan, Patricia Durán, le está haciendo crisis el gobierno. De por sí desde mayo que modificó el Plan de Desarrollo Municipal, que permite que en predios de 200 metros se construyan edificios de 10 pisos, se echó encima a los vecinos, ahora su administración no está entregando comprobantes fiscales a los que pagan predial y otros servicios por la sencilla razón de que el SAT, de Raquel Buenrostro, le canceló los sellos fiscales por adeudos del ISR.