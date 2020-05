¿Qué hacemos con la Comisión Bancaria y de Valores?

Esta semana habrá Junta de Gobierno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), otra instancia que es muestra palpable del desastre que la 4T ha provocado a los entes reguladores.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, nombró presidente a Juan Pablo Graff hace casi 3 meses y no solo no le halla el cómo al organismo, sino que se le está cayendo a pedazos en un momento clave.

Apenas ayer le referíamos que el COVID-19 va representar un desafío para la banca, pues el complejo entorno macroeconómico va llevar a más de un jugador a niveles de capitalización por debajo de los límites.

La CNBV experimenta una ausencia total de talento de cuadros y de la memoria histórica, valores que el anterior presidente, Adalberto Palma, quiso preservar y que perdió a golpe de austeridad republicana.

Todavía la semana pasada hubo dos nuevas bajas de altos mandos. Se trata del vicepresidente Técnico, David Essau López, y el vicepresidente de Administración, Luis Enrique Landa.

Y en la mira están, ni más ni menos, todos los vicepresidentes que tienen que ver con el seguimiento operativo de los bancos privados y del Estado, justo cuando mejor monitoreados tendrían que estar.

Estamos hablando de los vicepresidentes de Supervisión Bancaria Jorge Pellicer, VP “A”; Ramón Canales, VP “B”; y Anselmo Moctezuma, VP de banca de desarrollo, que en cuanto a desempeño quedaron a deber.

Frente a la insolvencia generalizada de las empresas, cuyos acreedores en muchos casos serán bancos, y con el riesgo creciente de iliquidez que afrontarán éstos, la experiencia en la supervisión es crucial.

Pero la falsa austeridad del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ahuyentó a una generación de supervisores que buscaron lugar en las empresas, abriendo los espacios a nuevos sin conocimientos.

Lo mismo sucede en la supervisión bursátil, que quedó reducida a una vicepresidencia encargada a Itzel Moreno, que tiene bajo su responsabilidad un amplísimo catálogo de empresas y valores.

A saber: casas de bolsa, bolsas de valores, cámaras de compensación, depósitos de valores, emisoras de deuda, CKDs, Cerpis, sociedades de inversión, prestadoras de valores, etcétera.

Hoy la CNBV supervisa a más de mil diferentes entidades y cada vez tiene menos personal y el que le queda ha perdido años de experiencia y talento. La situación es crítica, máxime el entorno que se nos viene.

Del 2017 a la fecha han desfilado 4 presidentes: Jaime González Aguadé, Bernardo González, Adalberto Palma y ahora Juan Pablo Graff. En cada administración la estructura se ha deteriorado más y más.

EL FRENTE QUE cada día se abre más, es el de los bancos comerciales y los bufetes de abogados corporativos especializados en reestructuras financieras y quiebras. Por la crisis del coronavirus le he platicado aquí de la iniciativa para introducir un régimen concursal de emergencia en la actual Ley de Concursos Mercantiles, diseñada en el seno de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de Héctor Herrera. La Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera, ya mandó al Senado sus respectivos comentarios. El artífice es Fernando Borja, el director jurídico de Santander. En el medio se comenta que las instituciones que más se oponen a que la iniciativa vuele es precisamente la que preside Héctor Grisi, junto con Citibanamex que comanda Manuel Romo y Banorte de Carlos Hank González. El gremio incluso está cerrando filas con sus propios bufetes de abogados externos para descarrilarla.

PUES AL FINAL el Servicio de Administración Tributaria logró darle a Walmart, el gigante fundado por Sam Walton, un buen sablazo. Estamos hablando de exactamente 8 mil 79 millones de pesos, con lo cual el organismo a cargo de Raquel Buenrostro y la multinacional que preside aquí Guilherme Loureiro pusieron punto final a la discusión sobre la venta de la cadena de restaurantes Vips a Grupo Alsea, de Cosme y Alberto Torrado, operación que se realizó en el 2014. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador demandaba a Walmart el pago de 10 mil 559 millones de pesos, que incluía multas y recargos. Hace unos días le platicamos el jaloneo que había entre ambas partes. La 4T estaba dispuesta a apretar más. La firma que preside Doug McMillon buscó un acercamiento con un viejo amigo, el canciller Marcelo Ebrard, cuya intervención al parecer fue efectiva.

LE PLATICABA DEL desaseo con que la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, también está manejando las compras de medicamentos, particularmente oncológicos. Hace unos días le adjudicaron a Amgen un contrato cercano a los 110 millones de pesos para surtir fármacos contra el cáncer colorrectal. El laboratorio estadounidense que lleva aquí Martín Cao desplazó a su similar suizo Roché, que capitanea Andrés Bruzual, compañía que también fue invitada a cotizar. El problema fue que en la misma petición de ofertas la Dirección de Recursos Materiales que maneja Omar Valdés se exige expresamente el registro sanitario, aspecto que Amgen no acreditó. Ahora Roché busca ampararse, pero no hay juzgado que le admita el recurso porque no es un tema de urgencia.

UNA DE TANTAS empresas damnificadas por el acuerdo de la Secretaría de Energía que pega a los proyectos eólicos y fotovoltaicos, es Northland Power. La canadiense ya tenía todos los permisos y estaba a punto de echar a andar La Lucha, un desarrollo solar en Durango, por el que obtuvo financiamiento de al menos 94 millones de dólares. La firma basada en Ottawa y que preside Mike Crawley planea invertir ahí hasta 190 millones de dólares para producir 130 megawatts de electricidad, pero como muchas más se topó con el cambio de reglas de Rocío Nahle y la 4T.

Y YA QUE hablamos de Rocío Nahle, el jueves pasado recibió las ofertas por el Paquete 5 de la nueva refinería de Dos Bocas. Es el último a adjudicarse y tiene que ver con la construcción de los tanques de almacenamiento de petrolíferos que ahí se procesarán. Aunque la licitación la coordina Pemex Transformación Industrial, que dirige Jorge Luis Basaldúa, en los hechos la controla el equipo de Nahle. Se entregaron 35 propuestas para 7 subpaquetes para tanques con capacidad de 30, 55, 100, 150 y 200 mil barriles. Los fallos se emitirán mañana miércoles.

LA NOVEDAD ES que, desde ahora, los clientes de Amazon Prime Video podrán tener acceso a toda la información y contenidos de Adn40, el canal de Televisión Azteca, de Benjamín Salinas. Estará disponible a través de Prime Video Channels. La plataforma estará al alcance de los clientes de ese servicio sin costo durante los siguientes tres meses. Para acceder a adn40 en Prime Video los suscriptores no requieren de una membresía prime, solamente una cuenta Amazon, que es gratuita y puede obtenerse en amazon.com.mx

ALEJANDRO ALEMÁN se acaba de integrar a Metrics México como director del área consultiva. Se trata de un ingeniero en Electrónica y Comunicaciones y Maestro en Administración de las Telecomunicaciones del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de estrategias para lograr la transformación digital de las organizaciones. Metrics, que fundó Javier Murillo, es pionera en big data, inteligencia artificial y relaciones públicas digitales.