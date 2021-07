Quieren apretar a la banca extranjera

LE PLATICABA AYER que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) identificó barreras de entrada en un rubro fundamental para el sector de la banca: los procesadores de sistemas de pago.

De ahí que en diciembre ordenara la desincorporación de los dos únicos, E-Global y Prosa, el primero controlado por Citi y BBVA, y el segundo por Banorte, Santander, Scotiabank, HSBC, Invex y Banjército.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pues bien, le cuento que acaba de ser turnado a comisiones un punto de acuerdo en el Senado para que el mismo organismo que preside Alejandra Palacios investigue las prácticas de los bancos extranjeros.

El dardo que promueve de nueva cuenta el morenista Alejandro Armenta, va contra Citi que comanda Manuel Romo, BBVA que lleva Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi y el HSBC de Jorge Arce.

El oligopolio implica graves afectaciones a millones de mexicanos: falta de bancarización, altos precios para los comercios, pobre calidad en el servicio y obstaculización a la innovación en medios de pagos.

El dictamen de la Cofece sobre E-Global y Prosa no debe centrarse ahí, sino en el mercado bancario total, considerando el ciclo completo de las transacciones: adquirencia, emisión y compensación.

Solo Citi y BBVA absorben casi 60% del mercado en terminales punto de venta y emisión de tarjetas y concentrar la adquirencia, emisión y compensación les ha permitido tomar una gran ventaja.

Hablamos de diseñar, monitorear, facilitar e implementar esquemas comerciales y políticas internas que favorecen de manera ventajosa su operación en el mercado de tarjetas, el cual contaba con una cartera de más de 350 mil millones de pesos al cierre de mayo pasado.

Por ello, el exhorto a Palacios y su equipo a que investigue colusiones en la fijación de tarifas a comercios y consecuentes capacidades de elevar los precios a los millones tarjetahabientes.

Que el regulador no se conforme con una investigación superficial, sino que analice el mercado integralmente y sancione las prácticas que realizan los grandes bancos extranjeros que concentran el sector.

CERO Y VAN tres: innecesario cambio de rutas para aproximaciones, degradación en la seguridad aérea y ahora incomunicación con los satélites. El gabinetito que procura y supervisa la aviación es un desastre, casi casi equiparable al otro gabinetito igualmente incompetente, el de salud. Es un peligro lo que el Presidente no quiere ver. Otra vez Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mxicano (Seneam), que mal dirige Víctor Manuel Hernández. Otra vez la responsabilidad recae en el subscretario de Transporte, Carlos Morán. Para ocultar su inexperiencia e impericia en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se les hizo fácil culpar a la Federal Aviation Administration (FAA) del desastre de los vuelos que ayer no pudieron salir por falta de sistemas, cuando en Estados Unidos ni siquiera se vivió esa afectación. La pobreza franciscana, que no austeridad republicana, sigue impactando los servicios que los mexicanos pagan con sus impuestos. Y lo más grave es que vaya de por medio la seguridad. ¿Hasta cuándo alguien en Palacio Nacional le concederá atención a lo que está pasando con la aviación?

Y YA QUE hablábamos de la banca, llamó la atención que un juez local de Monterrey, José Luis Pecina Alcalá, librara órdenes de aprehensión contra los accionistas y principales directivos de Famsa, su grupo comercial y su banco. Y es que los delitos que se les imputan son de carácter federal, donde hasta ahora ninguna instancia judicial ha actuado. Por lo demás, también curioso el manejo que se le dio al caso, implicando al principio primera y únicamente a Luis Gerardo Villarreal, el actual director general y encargado de la reestructura, nombrado tras de que estalló este caso, cuando están querellados también Humberto Garza Valdez y su hijo Humberto Garza Garza. Por lo pronto Villarreal informó ayer mismo que no había sido notificado por autoridad alguna.

CUANDO SE CREÍA que la jueza concursal de Interjet no abriría la etapa de visita para hacer más expedito el proceso, María Luisa Cervantes Ayala lo ordenó. Le informé hace unos días que está dejando el Juzgado Sexto en Materia Administrativa para ocupar en breve un puesto de magistrada en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México. Se cree que no quiso ser ella quien dictara el concurso mercantil porque ya está haciendo maletas. Así que entrará el visitador Enrique Estrella, quien se tomaría entre dos meses y dos meses y medio concluir su labor. Hasta entonces la aerolínea que preside Alejandro Del Valle entraría a concurso.

SOBRE EL PROCESO de concurso mercantil de Altán Redes, que dirige Salvador Álvarez, le informo que Huawei fichó como abogado litigante a Guerra y Asociados, el bufete del afamado Jaime Guerra, experto también en esos menesteres. Huawei, de Ren Zhengfei, es un jugador indispensable para la operación de la emproblemada compañía que preside Bernardo Sepúlveda. Por lo que sabemos no buscan entorpecer el concurso y desean cumplir los convenios, pero que también Altán cumpla sus compromisos. Le comenté que el abogado de ésta es Juan Manuel González de GreenbergTraurig, el de Nafin-Bancomext y Banobras Alonso Rivera Gaxiola y del concurso Fernando del Castillo.

FINALMENTE SÍ HABRÁ, como le anticipé, periodo extraordinario para desahogar tres temas relevantes: desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, reforma a entrada en vigor de la Ley de Subcontratación y ratificación de Roberto Salcedo y Rogelio Ramírez de la O como secretarios de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. En el caso de este último apremia, porque le urge hacer a su vez nombramientos. El periodo extraordinario de sesiones sería 29 y 30 de julio. Se está convocando a Comisión Permanente presencial el 27 de julio y ahí votarán a favor del extraordinario.

PUES CON LA novedad de que apenas un mes duró en el IMSS como Coordinador de Control de Abasto Mariano Arturo Favela Mena. Se va la próxima semana como resultado del desorden que trae la gente de Zoé Robledo, léase el Jefe de la Unidad de Administración, Eduardo Thomas Ulloa. Su inmediato superior jerárquico era Humberto Pedrero, quien le reporté hace unos días que también presentó su renuncia. En su lugar como encargado del despacho quedó Borsalino González Andrade. Un verdadero caos ahí adentro donde las bajas no cesan.

DESDE AQUÍ UN abrazo solidario al comunicador y analista político Carlos Salomón, por la sensible pérdida ayer de su hijo, Carlos Miguel Salomón Fautsch. Nuestro más sentido pésame y pidiendo a Dios por la pronta resignación para el amigo, así como a toda su familia.

Síguenos en