Ramírez de la O ¿el Urzúa 2?

La pregunta no es porqué Rogelio Ramírez de la O, sino qué cambió en seis meses para que aceptara la invitación de Andrés Manuel López Obrador y tomara las riendas de la Secretaría de Hacienda.

Porque parecería que el principal asesor económico del presidente está en la misma circunstancia de noviembre, cuando aquí le dijimos que relevaría a Arturo Herrera y éste se iría al Banco Mundial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Entiendo que un columnista me mandó buenos deseos, pero no es mi cumpleaños.

La verdad es que la nota ni la leí porque me la mandaron por WhatsApp y en los primeros dos párrafos tenía un error y ya no la leí. Decía que me iba a ir al directorio ejecutivo del Banco Mundial, la posición en el directorio ejecutivo por los próximos años ni siquiera es de México, es de España, así es que cuando ya trae información tan mala en la primera línea pues ya no la leí”, declaró Herrera en la conferencia mañanera del 12 de noviembre pasado.

Pues sí, el todavía secretario de Hacienda no leyó nuestra columna del 11 de noviembre “Bye bye, Arturo Herrera”. Nunca precisamos que fuera a un cargo del directorio ejecutivo. Eso le pasa por dejarse llevar por WhatsApps. Lo agarraron fuera de base, como en la venta de Deer Park y muchas otras decisiones de política económica. Vamos, hasta con su propia sustitución, que también se enteró con pocas horas de antelación.

Pero volviendo a Ramírez de la O, le decía que en noviembre no aceptó la invitación de López Obrador porque el tabasqueño no quiso cederle el control de la política energética. Básicamente pedía que Rocío Nahle, Octavio Romero y Manuel Bartlett no fueran obstáculo para que desde la Secretaría de Hacienda se tuviera influencia sobre Pemex y la CFE.

A la vuelta de medio año la misma duda persiste: en el pliego petitorio de Ramírez de la O al inquilino de Palacio Nacional destaca la misma solicitud.

No sabemos si su amigo cedió, pues ello implicaría relevos en las dos principales empresas productivas del Estado y en la Secretaría de Hacienda. Ayer mismo le informamos que está fuerte la versión de que Nahle podría irse a dirigir Morena, en lugar de Mario Delgado.

Y la tan cantada salida de Octavio Romero está sonando fuerte semanas atrás. Hay incluso quien lo menciona o para la Secetaría de Comunicaciones y Transportes o para la Función Pública.

Pero más allá de esas versiones, la duda sobre qué le garantizaron a Ramírez de la O para haber aceptado subirse al gabinete se ahonda más porque no solo pidió injerencia en el sector energético, sino control de su propia secretaría, la de Hacienda.

Hay cuatro funcionarios que tienen acuerdos directamente con López Obrador: la presidenta del SAT, Raquel Buenrostro; el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, y la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. ¿Ramírez de la O será un florero como lo fue Herrera?

Y no solo eso: Ramírez de la O tampoco quería a Herrera como gobernador del Banco de México y todo apunta a que se hará de esa cartera.

Como le adelantamos en la columna de hace exactamente una semana, “Ramírez de la O vs Herrera”, si acepta ser el próximo secretario de Hacienda vendría una alineación de funcionarios más profesionales que trabajarían armónicamente.

¿O será que se repita la historia de Carlos Urzúa: que no le den margen para maniobrar y antes de que termine el sexenio de la 4T también tire la toalla?

LA REUNIÓN QUE la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo en México con líderes del sector laboral dejó claro que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los únicos que pueden colgarse de esa categoría son Arturo Alcalde y Napoleón Gómez Urrutia. El primero asistió y el segundo mandó en su representación a Imelda Jiménez, obrera de Teksid Hierro México en Coahuila e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Mineros. El representante de la OIT en México, Pedro Américo Furtado, se extrañó de que no hubiera nadie de la CTM, puesto que es la central obrera con la que mayormente ha trabajado en su posición y la que está además inmiscuida directamente con el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors de Silao, un asunto por demás de interés para el gobierno norteamericano. Tanto Alcalde como Gómez Urrutia han presumido de sus relaciones con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, por lo que preocupa a las huestes de Carlos Aceves del Olmo que no existan en esos espacios una fuerte representación nacional.

LA OTRORA GRAN perforadora noruega Seadrill, del multimillonario John Fredriksen, está quebrando. Le platiqué que recién la Secretaría de la Función Pública recibió de SeaDragon, su filial mexicana, una demanda de conciliación para que Pemex le pague 300 millones de dólares que le adeuda por la renta de las plataformas autoelevables West Courageous, West Defender, West Intrepid, West Oberon y West Titania que les adjudicó directamente Emilio Lozoya. Seadrill inició en febrero en una corte federal de Texas un procedimiento de quiebra bajo el Chapter 11 de los Estados Unidos y no es descartable un escenario similar en México. Aquí todavía no lo inicia pero donde sí empezó el proceso de liquidación ya es en Bermudas. Se trata de Seamex, una sociedad de Seadrill y Fintech Advisory, del financiero regiomontano David Martínez.

Y TAL CUAL le adelanté el lunes, la Corte del Distrito Sur de Nueva York especializada en bancarrota recibió la noche del martes la petición formal de los abogados de Aeroméxico de un par de prórrogas, cada una de 120 días. La primera es para concretar su plan de reorganización y la segunda para la presentación de su plan de trabajo bajo el Chapter 11. Era más que natural tal solicitud a la jueza Shelley C. Chapman, pues la degradación de la Categoría 1 a la seguridad aeronáutica de la Agencia Federal de Aviación Civil afectó los tiempos de la reestructura financiera de la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo. Aeroméxico tenía previsto salir del Capítulo 11 hacia el mes de agosto, lo que se ve prácticamente imposible porque si bien le va a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recuperar la categoría le llevará de cuatro a cinco meses.

PUES NADA, CON la novedad de que Patricio Caso habría detenido la iniciativa presentada hace unos días por los senadores del Partido Verde Ecologista para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que lleva Ernestina Godoy, a que informe el estatus de la investigación por fraude y robo de propiedad industrial que habría cometido Coca-Cola Company contra el empresario mexicano José Antonio del Valle, valuado en 345 millones de dólares. Caso es director senior de Asuntos Gubernamentales de la refresquera y anteriormente fue director jurídico de la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios y director administrativo del IMSS. El litigante es Fernando Gómez Mont del bufete Zinser, Esponda y Gómez Mont. Este entramado de relaciones políticas y económicas tendría empantanadas las acciones legales iniciadas desde el 2018.

EL GOBERNADOR QUIRINO Ordaz de Sinaloa perdió las elecciones del pasado domingo, pero antes de dejar el Gobierno del Estado quiere llevarse una buena comisión apoyando a la empresa canadiense Americas Gold and Silver. Y en esa labor por lo visto otra que tampoco ayuda a la solución de la mina San Rafael en Cosalá es la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Se están empleando argumentos extra judiciales para lastimar a los trabajadores que llevan en huelga desde el 26 de enero de 2020.

Síguenos en