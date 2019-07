Romo para la Secretaría de Economía

En los próximos días se debe definir el futuro de Alfonso Romo. La posición del Jefe de la Oficina de la Presidencia ya es insostenible para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y hay de dos sopas: o queda fuera del gobierno, o se le formaliza una posición en el gabinete. Su relevo, dicen, será Julio Scherer Ibarra, el Consejero Jurídico de la Presidencia.

Hace varias semanas consignamos aquí la versión de que Romo podría irse de secretario de Economía. El rumor otra vez está fuerte. Son dos poderosos motivos.

Uno: si el empresario quiera matar las acusaciones de conflicto de interés debe salirse de su zona de confort y es hora de hacer el movimiento ideal de relevar a una Graciela Márquez que está prácticamente como florero.

Dos: tiene bajo su control la banca de desarrollo, Nafinsa y Bancomext, que comanda Eugenio Nájera; al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que preside Margarita Ríos-Farjat, y con ello, a la Administración General de las Aduanas a cargo de Ricardo Ahued; y también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Adalberto Palma.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Romo trae, todavía, buena relación con el Consejo Mexicano de Negocios de Antonio del Valle Perochena (CMN) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de Carlos Salazar, amén de los banqueros e inversionistas extranjeros.

Si en verdad AMLO quiere reactivar la economía usando como palanca al aparato industrial, tiene las condiciones dadas. Romo, a pesar de todo, no debe abandonar al régimen de la Cuarta Transformación.

El dueño de la Casa de Bolsa Vector sirve más a la causa de López Obrador adentro que fuera de su gobierno. La industria mexicana inició su desmantelamiento desde el mismo momento que Carlos Salinas firmó el TLC en 1994.

Es hora de reactivarla. AMLO tiene un plan que quedó plasmado en el Proyecto de Nación, en el que Romo participó activamente con un conjunto de leales: Andrés Rodríguez Macedo (finado), Javier Gómez Cruz, Abel Hibert y Eugenio Nájera.

LA NECEDAD DE Manuel Bartlett de ir contra el gasoducto de IEnova no es tanto por la obra de infraestructura en sí, sino de la fobia que tiene contra quienes están atrás de esa compañía, animadversión compartida por el mismo Andrés Manuel López Obrador que le da manga ancha. El tema es cien por ciento político. Cuando Luis Téllez era presidente de la Bolsa Mexicana de Valores era también consejero de Sempra Energy, que en el caso de nuestro país cambió a IEnova. Por su responsabilidad en el mercado bursátil, Téllez no pudo presidirla y recomendó a Carlos Ruiz Sacristán. IEnova ahora está en litigio por una cuenta de casi 900 millones de dólares que quieren cobrar a la CFE. Téllez también tiene intereses en el sector energético. Recuerde que fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo. Hoy está asociado con José María Córdoba Montoya, el super jefe de la Oficina de la Presidencia de Carlos Salinas. Otro allegado es Marcos Martínez, en proceso de dejar la presidencia de Santander México. A todos Bartlett los acusó en febrero de desmantelar la CFE.

EMILIO LOZOYA AUSTIN está dispuesto a ir a fondo en su defensa. No va ser el chivo expiatorio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Está resuelto a demostrar que en los pecados que se le imputan no fue solo. Luis Videgaray, el entonces secretario de Hacienda, llevaba mano en no pocas operaciones. En la investigación original que vincula a Odebrecht con el presunto financiamiento de la campaña de Peña, hay un personaje que empieza a asomarse. Se trata de Andrés Antonius. Este hombre, que ayudó a Videgaray a armar las ternas de quienes integrarían el gabinete y gabinete ampliado, habría recibido transferencias de la cuenta Latin America Asia Capital Holding por instrucciones de Videgaray. Es la misma en la que cayeron los 3.5 millones de dólares que le atribuyen como cohecho a Lozoya.

MAÑANA SEGALMEX TENDRÁ listo el estudio de mercado para adquirir, bajo un sistema de arrendamiento, los 800 camiones pesados para movilizar los productos de Diconsa y Liconsa. El 22 de julio va ser un día clave porque se estimará el costo promedio de las flotillas. El 15 de agosto se publican las bases, el 21 se presentan ofertas y hacia el 30 se emiten los fallos. Es un contrato cercano a los 2 mil millones de pesos. Se inscribieron Lumo de Luis Montaño, Integra de Ángel Mieres, Jet Van Car de Cuauhtémoc Velasco y Automotive Truck de Bernardo García Manzano con vehículos chinos. También considere a Dina de Raymundo Gómez Flores y a la poderosa multinacional Penske Logistics, que dirige Alex Graniewicz.

AYER HUBO CONSEJO de administración en Pemex. Un solo punto en la orden del día: aprobar el Plan de Negocios. Lo presentó el director de Planeación, Víctor Navarro. Presidió la secretaria de Energía Rocío Nahle y asistió también la secretaria de Economía Graciela Márquez. Los secretarios de Hacienda y Medio Ambiente mandaron subsecretarios. Arturo Herrera envió a Victoria Rodríguez, de Egresos, y Víctor Manuel Toledo a Arturo Argueta, de Planeación y Política Ambiental. Otro que asistió, además del propio Octavio Romero, fue el director de la CFE, Manuel Bartlett. También el consejero independiente Eduardo Beltrán. El plan se aprobó por unanimidad.

EXPEDIA, QUE DIRIGE aquí Freddy Domínguez, también se desmarcó de las nuevas políticas que su similar, Booking.com, quiere implementar cobrando los llamados resorts fee, que son estos cargos extras que se aplicarían a los clientes por el uso y disfrute de algunos productos o servicios de valor agregado. Otro que no respalda a los holandeses que preside Glenn Fogel son los mexicanos de Best Day, que capitanea Julián Balbuena.

DESDE OCTUBRE PASADO Inbursa, de Marco Antonio Slim Domit, solicitó el concurso mercantil de Grupo Almos, el principal importador de pescados y mariscos. Pero el Juez 12 en Materia Civil, Ricardo Mercado, no ha podido decretar ese estatus. HSBC de Nuno Matos y Santander de Héctor Grisi, están molestísimos por tanta dilación. El grupo de los hermanos Daniel, Salomón y David Shamosh Helfon adeuda cerca de 3 mil millones de pesos.