Romo y Raquel avasallan a Urzúa

Carlos Urzúa simplemente se cansó de la 4T y tiró la toalla. El ahora exsecretario de Hacienda se fue haciendo chiquito a medida que pasaban los meses y perdía terreno frente a otros.

Sus lances contra Alfonso Romo fueron de antología. Aquí consignamos el último, en el que intentó reprender a Eugenio Nájera, el director de Nafin y Bancomext, hombre de confianza de aquél.

Antes de su partida a Japón para asistir al G-20, la que sería su primera y última gira internacional, Urzúa quiso convocar a un consejo extraordinario de la institución, pero el presidente lo paró en seco.

Y es que dos días antes el jefe de la Oficina de la Presidencia se quejó sentidamente con Andrés Manuel López Obrador del ostigamiento de Urzúa que impedía a Nájera operar con libertad.

Por eso el académico del Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey acusó en su dura carta de renuncia oposición a las políticas públicas “sin el suficiente sustento”.

Pero la denuncia fue clara: “me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública; esto fue motivo de personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

La renuncia llega también el mismo día que en el Diario Oficial de la Federación se publica un acuerdo por el cual la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, se le da todo el poder en Hacienda.

Poder para concentrar y manejar el presupuesto y la facultad para promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marcos de las compras gubernamentales.

Vamos a ver cómo se maneja en ese campo minado el nuevo secretario, Arturo Herrera.

PUES NO, AL final Renato Sales Heredia no irá al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Hace exactamente una semana, a invitación de la titular, Margarita Ríos-Farjat, fue a dar una charla a la Dirección General de Aduanas y a sus administradores. El ex Comisionado Nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto habló de los retos y desafíos en materia de seguridad, particularmente en Manzanillo, por ser la puerta de entrada de precursores de drogas provenientes de China. De inmediato se leyó como su inminente ingreso. Curiosamente esa aduana está siendo controlada por Alfonso Romo, que tiene bajo su férula la región Noreste. Marcelo Ebrard tiene ascendencia en las aduanas del Centro Bajío y Alfonso Durazo en las del Noroeste.

EL NUEVO MODELO de asociación que Pemex va implementar con los privados para explotar aguas someras y pozos terrestres, son los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEEs). Serán los sustitutos de los farmouts y la apuesta de Andrés Manuel López Obrador para levantar la calificación crediticia de las agencias internacionales, como Fitch Ratings de Carlos Fiorillo, porque además de elevar la producción las reservas se quedarán contabilizadas en el balance financiero de la petrolera a cargo de Octavio Romero. Los CSIEEs son un componente clave en el Plan de Negocios de Pemex que la Secretaría de Hacienda va presentar.

ESTRICTAMENTE, LA COMPETENCIA del Congreso de la Unión para dictar medidas asimétricas a Telmex-Telcel es anticonstitucional y el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena debería ser votado por mayoría, si es que hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide subir el tema. Pero la presión para dar un revés a las empresas de Carlos Slim Helú ha sido brutal en las últimas semanas. Más allá de AT&T de Laurent Therivel y Telefónica-Movistar de Carlos Morales Paulin, diversos intereses han tratado de incidir en los ministros Norma Piña, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo.

OTRA DISCUSIÓN QUE está listada para hoy, sólo que en la Segunda Sala, es la revisión del fondo de la controversia por la propiedad del equipo de las Chivas Rayadas. Hablamos del pleito que data de hace 17 años entre el presidente de la asociación civil Club Deportivo Guadalajara, Francisco Cárdenas, y el dueño del Grupo Omnilife, Jorge Vergara. Se acusa a éste de maniobrar políticamente para apoderarse del patrimonio, marca, escudo y colores, del Rebaño Sagrado tras impulsar una asamblea en la que compró a 143 de los 170 asociados. El ministro ponente es Alberto Pérez Dayán.

SAMSUNG ES OTRA que se benefició con el retiro de Bechtel, de Brendan Bechtel, en la licitación de Dos Bocas. A los coreanos la Secretaría de Energía de Rocío Nahle les reasignó el paquete 6, de unos 2 mil 200 millones de dólares y que involucra los servicios de integración, la urbanización y edificios de la refinería. Samsung, que lleva Kim Ki Nam, también va presentar posturas por los paquetes 1 de mil 800 millones y el paquete 3 de otros mil 300 millones.

EL INEGI, QUE encabeza Julio Santaella, va emitir hoy por la tarde el fallo de la licitación de 186 mil dispositivos móviles, tablets básicamente, con las que realizará el Censo de Población y Vivienda 2020. Los cinco finalistas son Comercializadora Milenio con 278.1 millones de pesos, Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática con 397.2 millones, Multitrack 413.6 millones, Tec Pluss 421.4 millones y Alef Soluciones Integrales con 427.3 millones de pesos.

GICSA, DE ELÍAS y Abraham Cababié, salió a dosificar la información que la semana pasada consignamos aquí, sobre el ajuste del 20% de su plantilla. El desarrollador inmobiliario aclaró que en realidad el impacto directo fue menor a 5%, unas 53 personas. Lo que sucedió fue que las otras 327 efectivamente salieron de GICSA como parte de la transferencia de 18 proyectos que integran el portafolios Morado de Fibra UNO. El fideicomiso de Moisés El-Man los absorbió.

VAYA ACUERDO EL de Héctor Mena del Grupo Intercontinental. Compró a Jorge Rangel de Alba seis agencias automotrices en unos 270 millones de pesos, sin terrenos y acordando pagar, además, un millón de pesos mensuales por la renta de cada una. Para como está de deprimido el mercado nadie se explica esta transacción con uno de los principales distribuidores del Estado de México, cercano a Enrique Peña y quien el sexenio pasado obtuvo varios contratos de flotillas.