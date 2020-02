Schlumberger, en línea para reventar a Pemex

Con una economía venezolana en ruinas, a finales del 2018 Schlumberger decidió salir a vender sus pagarés de la atribulada empresa petrolera estatal PDVSA por 700 millones de dólares.

Así, la influyente empresa global especializada en servicios petroleros, atajó posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos que endureció su postura contra el régimen de Nicolás Maduro.

El operador que preside Olivier Le Peuch dos años antes había tomado la decisión de salir de Venezuela, tras de que PDVSA no le pagara alrededor de 2000 millones de dólares de trabajos efectuados.

La multinacional pasó más de un año cobrando a la petrolera estatal y luego de varios ultimátums se retiró, con el consecuente impacto en la producción de petróleo y pérdida de empleos.

En México la compañía que encabeza José de Jesús Gutiérrez tampoco está pudiendo cobrar por los trabajos ejecutados en Pemex. Es una de la larga lista de firmas que no ven claro.

La administración de Octavio Romero Oropeza les debe alrededor de 700 millones de dólares. La dirección de Administración que maneja Marco Herrerías también les pichicatea los pagos.

Schlumberger hasta ahora ha actuado con mucha paciencia y prudencia. La firma efectivamente ha ponderado proceder legalmente contra Pemex, pero determinó no hacerlo.

Sus principales asesores legales han realizado consultas al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos sobre las implicaciones que tendría iniciar un juicio contra la empresa productiva del Estado.

Sobre todo si las agencias calificadoras degradan las notas de Pemex a papel basura. Se verían en la misma tesitura de Venezuela, donde optaron por traspasar a fondos buitres el papel de PVDSA.

El empecinamiento de Octavio Romero y Marcos Herrerías de no pagar a los contratistas de Pemex, ya derivó en un enfrentamiento fortísimo con la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Dicen que en el último consejo de Pemex se dijeron de cosas. De ello y de la red de extorsión que opera en el piso 22 de la Torre B del edificio del Pantalón, ya le platicaremos.

TELEVISA, DE EMILIO Azcárraga hizo buen negocio con Univisión. No sólo recibe anualmente más de 400 millones de dólares por sus contenidos, sino que la operación que han alineado en combinar sus áreas deportivas y las de generación de contenidos permitirán eficientar los costos de ambas empresas, que habrá de traducirse en ahorros millonarios. Ahora con Searchlight Capital Partners y ForgeLight, que adquirieron 64% de Univisión, Televisa con su 36% se consolida como la principal televisora de habla hispana en Estados Unidos y alista importantes anuncios en temas de nuevos contenidos y alianzas estratégicas. La firma que co dirigen Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia los darán a conocer una vez que la Federal Communications Commission dé su visto bueno a los nuevos entrantes, lo que se espera ocurra en los siguientes 3 ó 4 meses. Para los empleados de Univision la noticia no pudo ser mejor porque disipa la posibilidad de que fondos de inversión hubieran querido vender la compañía en pedazos. Todo indica que bajo el veterano empresario de medios Wade Davis, expresidente ejecutivo de Viacom-CBS, estarían por formar un trabuco de medios en los sectores radiodifundido, telecomunicaciones y digital.

RECORDARÁ QUE UN día antes de entregar la Presidencia, la entonces PGR de Enrique Peña Nieto pidió la cancelación de las órdenes de aprehensión contra Gastón Azcárraga Andrade. El Juzgado 10 de Distrito de Procesos Penales Federales la rechazó, por lo que recurrió a todas las instancias interponiendo recurso de apelación, amparo y revisión cuyo número de expediente es 247/2019. El Sexto Colegiado en materia Penal del primer Circuito resolvió el amparo, enviando el expediente al Segundo Tribunal Unitario en materia Penal para que determinara en relación a si se cancelaban o no las órdenes de aprehensión. Pues bien, ayer dicho tribunal resolvió mantenerlas firmes por los delitos previstos en la Ley del Mercado de Valores. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) reiteró la solicitud para que Azcárraga.

FIBRA UNO REPORTÓ ayer un crecimiento en el ingreso neto operativo por certificado en circulación del 11.6%, comparado con el cuarto trimestre de 2018. También un incremento en ingresos totales del 12.8%, comparado con el cuarto trimestre de 2018. El crecimiento en ingreso neto operativo total fue del 12.5% comparado con el cuarto trimestre de 2018. Los flujos generados por la operación crecieron 11.4%, respecto al tercer trimestre de 2018. La ocupación total del su portafolio se mantiene estable en un 94.5%. El área bruta rentable creció 17.6%, superando los 10 millones de metros cuadrados. En el ámbito de los mercados de capitales, el fideicomiso dirigido por Gonzalo Robina concretó la emisión de bonos por un billón de dólares, convirtiéndose en una de las pocas compañías en México y América Latina que tienen este logro.

¿SE ACUERDA DEL rompeolas del puerto de Salina Cruz? Es complemento del Tren Transísmico, licitación que quedó suspendida en enero tras de que unas 12 empresas presentaran ofertas. La Administradora Portuaria a cargo de Ricardo Tapia declaró desierto el proceso. Pues bien, la semana pasada a la callada el gobierno de la 4T se lo asignó a Grupo INDI. Se trata de la constructora de Manuel Muñozcano, muy cercana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y constructor de los segundos pisos a su paso por el entonces gobierno del DF. La actual jefa de la CDMX, Claudia Sheinbaum, también adjudicó a INDI el desarrollo del Cablebús de Indios Verdes a Cautepec y la construcción del segundo piso de Xochimilco. El contrato es por unos 4 mil 100 millones de pesos.

AMERICAN EXPRESS, QUE comanda Santiago Fernández Vidal, parece que le está reteniendo a Interjet los pagos por concepto de boletos comprados para volar a futuro. Hay un factor que atienden todas las aerolíneas y procesadores de pago denominado TNU (Transportación no Utilizado). La empresa del Esturión solía depositarle a la empresa de Miguel Alemán Magnani 11 días después el pago del boleto. Sin embargo ya no estaría compensando por vuelos contratados para los siguientes meses. Se habla ya de una bolsa cercana a los 25 millones de dólares. Interjet, que dirige William Shaw, curiosamente ha lanzado agresivas promociones de ventas por adelantado.