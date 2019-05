Se burlan de la Corte

No hace mucho le comentaba que el Juez de Distrito en Amparos de Matamoros decretó un incumplimiento del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Se refiere a una sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la otorgó después de 20 años para que la expropiacion de unos terrenos se pagaran justamente.

Hablamos donde se construyó el Puente Internacional Los Tomates, para que fuese pagado el terreno motivo de la expropiación a valor comercial, previo avalúo, más daños y perjuicios.

El gobierno estatal ocupó y explotó ilegalmente ese inmueble, en el que cobró peaje a personas, motocicletas, autos y camiones. Se ordenó a García Cabeza de Vaca pagar en 75 días.

Bueno, pues ahora resulta que después de haberse sentenciado el incumplimiento de la ejecutoria, el gobernador se está burlando de la máxima instancia que preside el ministro Arturo Zaldívar.

Y es que el gobierno entregó en el Juzgado de Distrito un billete de depósito por solo 8 millones de pesos, exhibiendo un avalúo hecho por una persona que no está facultada y autorizada.

El que tiene que hacer el avalúo es el Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales porque se expropió en favor de la Federación y ése ha sido el argumento del gobernador para no pagar.

García Cabeza de Vaca pretende mengüar la fuerza de la sentencia del incumplimiento decretado con una triquiñuela, para que la autoridad se apiade de él y no se confirme la contumacia.

Pasó mas de un año que se dictó la orden y sentencia de la Suprema Corte de Justicia, más 20 años de litigios para lograr el pago del valor comercial de los terrenos expropiados y daños y perjuicios.

Y se sigue retrasando la liquidación con artimañas en violacion de los derechos humanos que les corresponden a los propietarios de los terrenos expropiados. Justicia tan tardía, no es justicia.

Más aún, en el juicio de amparo se determinó por perito tercero designado por la entoces Procuraduría Federal de la República un valor mucho mayor al consignado por el gobernador.

En el Periodico Oficial del estado de Tamaulipas de fecha 17 de noviembre del 2011, se establecen los valores unitarios del suelo y construcciones y coeficientes de incremento y de demérito.

Sirven de base para la determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos y demás del municipio, dándole el valor catastral al predio expropiado de 2 mil 500 pesos por metro.

Y resulta ahora que García Cabeza de Vaca intenta pagar 176 pesos, pretendiendo justificar con un avalúo de persona física no autorizada para ello.

Resulta irrisorio pensar que la cantidad depositada, los 8 millones de pesos, cubra el valor comercial del predio. Ya no digamos el Catastral

HACE UNOS DÍAS cenaron con Pedro Haces, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los dueños de Radio Centro y Radiorama, Francisco Aguirre y Javier Pérez de Anda, respectivamente. Los empresarios se han venido reuniendo con legisladores de Morena para cabildear modificaciones a la legislación de Radio y Televisión que podrían beneficiarlos en lo particular. A cambio estarían comprometiendo afiliar a sus trabajadores, hoy en la CTM, a la nueva central sindical de la 4T.

MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA no tiene ningún conflicto ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni con Claudia Sheinbaum. No tiene ninguna obra clausurada, no va dejar de desarrollar inmuebles ni mucho menos piensa irse del país. Desde esta semana tomó directamente el timón de Abilia, su negocio de bienes raíces, tras despedir a todo su equipo gerencial de primer nivel, empezando por quien fuera su director, Guillermo Buitano. En su firma trabajan unas 200 personas que quedaron intactas.

HOY ES EL Consejo de Pemex, que dirige Octavio Romero. Se va aprobar una reorganización de áreas y la reasignación del presupuesto de inversión a preinversión a la refinería de Dos Bocas. En el primer caso desaparecen las direcciones corporativas de Alianzas y Nuevos Negocios y de Tecnología de Información, así como las filiales de Etileno y Fertilizantes. En el segundo se transferirán a Pemex Transformación Industrial, que lleva Miguel Breceda, 3 mil cien millones de pesos para la nueva refinería.

EL LUNES LA Dirección General de Aeronáutica Civil inició una auditoría en Aeromar. Se está evaluando la operación, finanzas y administración. En unas tres semanas el regulador a cargo de Rodrigo Vázquez Colmenares tendrá los resultados. Hay expectación porque podría concluirse la intervención de la aerolínea propiedad de Zvi Katz, dada su vulnerabilidad económica. Synergy, de Germán Efremovich, cada vez está más distante de capitalizarla con 100 millones de dólares. Su empresa bandera, Avianca, quebró en Brasil.

ESTA SEMANA LA Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios, empezó a notificar a los agentes económicos participantes en la cadena de distribución y venta de medicamentos e insumos para la salud. Son alrededor de 50 empresas que fueron investigadas por el organismo antimonopolios por presuntas prácticas indebidas. Una pequisa que llevó bastante tiempo. Algunos están siendo emplazados para presentar pruebas que desvirtúen los señalamientos de la autoridad.

A MENOS QUE su abogado Alberto Zínser obtenga un amparo, no se ve cómo Oro Negro ataje la entrega en las próximas horas de las plataformas que tanto peleó en los últimos meses con sus acreedores, los fondos Maritine Finance, Gerevan Trading y Jupiter. Ayer el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil, Benito Zurita, ordenó a la empresa de Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson regresar las unidades Laurus, Fortius, Decus, Impetus y Primus por falta de recursos para mantenerlas.