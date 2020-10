Se perfila Multimedios como socio de Prisa

Tal cual le adelanté, ayer se sentaron por segunda ocasión los representantes de Grupo Coral y de Grupo Prisa. El encuentro se dio a instancias de la Presidencia de la República.

No estuvo Julio Scherer. Encabezó el encuentro Raúl Mauricio Segovia Barrios, Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Miguel Alemán Magnani envió a su abogado Luis Cervantes y al lobbista Antonio Navalón. Los españoles encabezados por Manuel Mirat a su litigante Jesús Guerra y César González.

No hubo avances porque los de Prisa dijeron que no venden su 50% y sí quieren el otro 50% de los mexicanos, pero no le ponen precio a su oferta porque dejan entrever que no han resuelto la parte financiera.

Aunque no se planteó, le puedo confirmar que el socio de los españoles que ya se perfila en efecto será el empresario Francisco González Sánchez, dueño del Grupo Multimedios Estrellas de Oro.

El avezado hombre de negocios regiomontano está negociando con el Banco Santander una línea de crédito lo suficiente robusta para lanzar la oferta de compra a Alemán Magnani y su socio Carlos Cabal.

Recuperar el control editorial de Radiópolis y sacar a los nuevos socios se ha vuelto una prioridad para Ana Botín, la principal promotora de los González. Santander posee cerca de 4% de Prisa.

El HSBC, que preside Douglas Flint, tiene una participación en el holding de medios hispano cercano al 9%, mientras que el accionista principal es Joseph Oughourlian, de Amber Capital, con 30%.

Para Francisco González convertirse en el socio de Prisa en México apuntalaría enormemente su posición en el negocio de la radio, donde ya es uno de los grupos más preponderantes en el norte del país.

De hecho, si llegara a transitar la compra de la participación de Coral, Multimedios tendría que contar con el aval de la Comisión Federal de Competencia Económica, el organismo que preside Alejandro Palacios.

Y es que a las aproximadamente 58 estaciones que ya posee se agregarían las 17 del sistema Radiópolis y sus acuerdos de afiliación con otras 130. Podrían desplazar sin duda a Radiorama, de Adrián Pereda y Javier Pérez de Anda, los Tupamaros.

La estrategia de Botín y Santander es que el también dueño del Diario Milenio y Milenio Televisión compre ese 50%. Discretamente tendría el aval también de los otros socios mexicanos.

Estamos hablando de Carlos Slim Helú, Roberto Alcántara Rojas y Carlos Fernández González. Estos tres, junto con el propio González Sánchez, tendrían aproximadamente otro 12% de Prisa.

En el ínter, mientras se obtiene el financiamiento de Santander, y en aras de evitar que el litigio erosione la operación de Radiópolis, Grupo Coral propuso una dirección general de transición.

Se planteó que en esta fase se nombre a Luis Ramón Maldonado como Coordinador General Interino, a fin de mantener una estrecha comunicación con los socios en disputa.

Tendría a su cargo las cuestiones comerciales, administrativas y financieras, debiendo lograr el concenso de ambos para la implementación de las decisiones.

Este ejecutivo fue vicepresidente de Finanzas y Administración de Televisa Radio.

A PROPÓSITO DE Televisa, el miércoles tuvo la presentación de su nueva programación para televisión abierta, restringida y en plataformas OTTs. El evento fue en línea por el Covid-19. Lo encabezó Emilio Azcárraga Jean y participaron unos 2 mil 500 anunciantes, lo que sorprendió hasta los propios organizadores. El grupo que copresiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia llegó con muy buenos números de audiencia, lo que hoy buscan los clientes. Trascendió que vienen cambios en varios de los directivos de las áreas de comercialización a cargo de Ricardo Pérez Teuffer. También de manera velada Televisa anunció el fin de su relación con los programas icónicos del Chavo del 8, tras de que se rompieran las negociaciones con Roberto Gómez Fernández, poseedor de los derechos de su padre, Chespirito. Las pretensiones económicas son excesivas, lo que podría acabar con la exitosa serie en México y resto de Latinoamérica.

NO LO DÉ todavía por hecho, pero hay indicios de que Macquarie podría quedarse con Axtel, la telefónica del Grupo Alfa. En agosto el conglomerado regiomontano que preside Armando Garza Sada anunció su decisión de desinvertirse del negocio de telecomunicaciones. Citi, que capitanea aquí Manuel Romo, es el agente financiero que el año pasado le vendió los centros de datos. Macquarie, el fondo australiano que preside Mark Ramsey, ya es dueño de mil 200 torres de transmisión en México encajadas en la empresa MTP, la competidora de Telesites de Carlos Slim y American Tower que conduce Tom Bartlett. De ahí que los activos de Axtel y Alestra, que lidera Rolando Zubirán, sean consistentes con los planes de crecimiento del fondo de infraestructura que capitanea aquí Jonathan Davis. No los pierda de vista.

SOBRE LAS 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos robados a Novag Infancia, hay muchos indignados. El principal, los padres de los niños con cáncer que se lamentan el desabasto del producto. En segundo lugar figura la aseguradora Axa, que lleva Daniel Bandle. Y es que tendrá que pagar alrededor de 57 millones de pesos. Se estima que el siniestro ronda los 45 millones. Otro dato interesante: Novag, que es dirigida por Santiago Bujalí, es una compañía en la que tiene intereses Ángel Losada. De hecho está asegurada en la misma póliza del Grupo Gigante.