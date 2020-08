Slim se pone al principio de la fila dará 20 mil mdp a estados

El presidente Andrés Manuel López Obrador dará mañana a los 32 mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores una buena noticia, de ésas que son garbanzo de a libra.

En la última semana de agosto, o a más tardar en la primera de septiembre, empezarán a caerles recursos para solventar gasto corriente e inversiones. Viene un primera señal de reactivación económica.

Hacienda, que lleva Arturo Herrera, realizó hace poco más de una semana una subasta en la que participaron 13 bancos comerciales aportantes de 80 mil millones de pesos, que se irán a un fideicomiso.

Ese vehículo financiero, que será administrado por CI Banco, de Jorge Rangel de Alba y que dirige Salvador Arroyo, será el acreditado, mientras que los adherentes serán los 32 estados del país.

Lo interesante de todo es que el gobierno de la 4T no pone dinero fresco. Su intervención se dará contra las participaciones estatales. El recurso viene, otra vez, de los banqueros. A ver cómo miden el riesgo.

El más envalentonado, sí, adivinó usted, fue Carlos Slim, el mandamás de Grupo Carso, que ahora sí nadie duda que el magnate mexicano cerró filas con el tabasqueño y su proyecto de gobierno.

Y es que de los 80 mil millones de pesos el Banco Inbursa, que administra su hijo, Marco Antonio Slim Domit, inyectará 20 mil millones, solo superado por Banobras, de Jorge Mendoza, con 25 mil millones.

El tercero es BBVA, que preside Jaime Serra Puche, mentor de Herrera en el Colegio de México, con 15 mil millones, que sigue haciendo méritos con AMLO tras el paso de Francisco González como CEO.

En cuarto lugar sorprendentemente es Banco del Bajío, de Salvador Oñate, con 5 mil millones de pesos, seguido a su vez de Santander, que capitanea Héctor Grisi, con 4 mil 250 millones.

Le sigue Banorte de Carlos Hank con 3 mil 500 millones, mientras que en séptimo, con mil 500 millones cada uno, Azteca de Ricardo Salinas, Multiva de Olegario Vázquez Aldir y HSBC de Jorge Arce.

Con mil millones de pesos por igual Intercam de Eduardo García Lecuona y Monex de Héctor Lagos Dondé, con 500 millones Bx+ de Antonio del Valle y con 250 millones Afirme de Julio Villarreal.

Fue una subasta privada el viernes 7 de agosto vía Zoom, cada banco está enviando en lo individual a cada entidad federativa la invitación de adhesión, pero será Hacienda la que determine el monto para el estado.

Se estableció una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de más 2.5 ponderada, pero habrá tasas diferenciadas por cada banco. El que ofrezca la mejor accederá a más recursos. El plazo fue a 5 años.

Así que luz verde al llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Fedferativas.

HOY HABRÁ ASAMBLEA de tenedores de Certificados Bursátiles de corto plazo no garantizados de Aeroméxico. Se trata de cinco series del grupo que no aceptó el mes pasado el plan de reestructura que ofreció la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo. Y no aceptaron porque en esencia la empresa dirigida por Andrés Conesa no se comprometió a pagar nada hasta que salga airosa del Chapter 11. Estamos hablando de acreedores que están atorados con alrededor de 2 mil 560 millones de pesos. El más expuesto es Actinver, de Héctor Madero, que junto con Cosme y Alberto Torrado, siguen siendo socios minoritarios de Aeroméxico. Apunte también al BBVA que maneja Eduardo Osuna, Banco Base de Lorenzo Barrera, Intercam de Eduardo García Lecuona, Finamex de Eduardo Carrillo, Banobras que comanda Jorge Mendoza, Mifel de Daniel Becker, Invex de Juan Guichard y Banco S3, filial de Santander, que preside aquí Laura Diez Barroso.

PUES NADA, LOS acreedores de Grupo Famsa no quisieron alinearse en un concurso mercantil preacordado y ya jalaron el gatillo. El segundo que le adelanto es casi un hecho que va va demandar es Banco del Bajío, de Salvador Oñate, que tiene un crédito comprometido de 171 millones de pesos, numeros redondos. Otro acreedor es Monex Trustee, de Héctor Lagos Dondé, que financió al grupo comercial con alrededor de 360.4 millones más. La interrogante es qué hará el Bancomext, pues trae un hoyo de 3 mil 398 millones de pesos. ¿Demandarán las huestes de Carlos Noriega Romero? Por lo pronto los pupilos de Humberto Garza ya ficharon al afamado litigante Luis Pérez de Acha como asesor legal.

EN UNA DE esas y la CFE desactiva el laudo que tiene por 225 millones de dólares a la que fue condenada por el Tribunal Arbitral Internacional de Londres. Y es que a la dependencia dirigida por Manuel Bartlett no le conviene seguir retrasando la construcción de Chicoasén II. La obra civil ya tenían un avance de 30% y en la parte electromecánica otro 50%. La hidroeléctrica es fundamental no solo por estar en Chiapas, uno de los estados más atrasados del país, sino para toda la región del sureste. El propio Andrés Manuel López Obrador garantizó el 20 de enero pasado la continuidad de ese complejo que construyen Omega de Jorge Melgarejo, Caabsa de Luis y Mauricio Amodío y la china Sinohydro.

AL FINAL SEGUROS Atlas retuvo el contrato de póliza de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, comandada por Manuel de Jesús Hernández, que dicho sea de paso, es una verdadera tristeza el estado en que se encuentra. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador la cerrara no pasaría nada y sí se ahorraría mucho dinero. Pero esa es otra historia que ya le contaremos. La empresa de Rolando Vega ganó con la propuesta más económica: 39.9 millones de dólares, frente a 56.8 millones de GMX de José Luis Llamosas, 50.3 millones de Seguros El Potosí de Sergio Meza, 45.9 millones de Inbursa de Carlos Slim y 43.2 millones de Afirme de Julio Villarreal. El seguro es por un año y cubre 374 aeronaves.

COMO ADELANTAMOS, LA Primera Sala dio palo a Santander Consumo, y con ello a todo el gremio de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, mejor conocidas como Sofomes. La intermediaria del grupo que preside Héctor Grisi había pedido un trato similar al que el SAT otorga a bancos y aseguradoras, esto es, que se les permita deducir el Impuesto sobre la Renta sobre créditos impagables. El miércoles de la semana pasada se subió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que no ampara ni protege a la quejosa. Los otros dos votos a favor fueron de Margarita Ríos-Farjat y Jorge Pardo Rebolledo. En contra los ministros Norma Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.

CREADA POR RICARDO Salinas Pliego hace ya nueve años, Kybernus busca formar jóvenes líderes en todo el país que con su ejemplo generen entornos propicios para un país próspero, incluyente y libre. En esa tesitura, y catapultada por la crisis derivada del COVID-19, se lanzó la iniciativa de los Conversatorios, tiempos de crisis y liderazgos, espacios virtuales de debate plural e incluyente con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales en temas de salud, educación, políticas públicas, libertad y legalidad, entre otros. ¿Cómo reinventarse en un mundo que se colapsó? Los jóvenes tienen la palabra en este espacio que fomenta el Grupo Salinas.