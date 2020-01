T-Systems, barbas a remojar

El relevo en el SAT no solo vino a sacudir las estructuras peñistas enquistadas, sino a resquebrajar cuadros directivos de empresas señaladas por hacer negocios poco ortodoxos.

T-Systems reaccionó a la llegada de Raquel Buenrostro y adelantó el retiro de Federico Casas Alatriste, artífice de contratos por casi 4 mil millones de pesos en el sexenio pasado.

Alejandro López de la Peña El enroque se anuncia apenas unos días después de la destitución de la Administradora Central de Procedimientos Especiales, Norma Osorio Albarrán.

Recordará que fue señalada como responsable de beneficiar en 2017 al gigante alemán que preside Adel B. Saleh en el proceso de adquisición del Servicio de Nube Híbrida Administrada.

Aquí le reportamos los pormenores de la licitación LA-006E00001-E26-2017 por mil 400 millones de pesos, que fuera cuestionada y anulada reiteradamente.

Fue la propia Secretaría de la Función Pública, comandada entonces por Arely Gómez, la que no obstante oponerse, terminó adjudicándose hasta en cuatro ocasiones consecutivas a T-Systems.

El expediente PA/005/2019 narra a detalle las irregularidades del procedimiento y concluye, en un oficio girado a la titular del SAT el pasado 27 de diciembre de 2019, que los funcionarios encabezados en ese entonces por Osvaldo Santín deben ser sancionados.

Al mencionado oficio de la instancia de Irma Eréndira Sandoval, se suma la investigación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza del contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15.

Este otro que desarrollan las huestes de David Colmenares corresponde al “Servicio de Soporte Operativo 3”, que T-Systems vendió en 2015 a la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray.

En específico, las huestes de la ASF encontraron que los servicios ofrecidos por T-Systems eran prácticamente similares a otros contratados anteriormente por el SAT.

Estos contratos ocasionaron un daño al erario por alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, debido a duplicaban las funciones originalmente contratados.

Las renuncias, o destitución, de los funcionarios que operaron y calificaron las adjudicaciones de estos contratos, colocan en una posición más que vulnerable a la firma germana.

Eso presionó a la oficina matriz ha acelerar el cambio de estafeta entre Casas Alatriste y López de la Peña.

En el mismo escenario estaría la también proveedora de tecnología Cepra, de Joel Sánchez, señalada de obtener beneficios en 2016 para proveer computadoras al SAT y embolsarse un contrato cercano a los mil 200 millones de pesos.

En este último expediente incluso fueron denunciados funcionarios ante la Fiscalía General de la República, por cohecho, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

ESTÁN EN MÉXICO ejecutivos de Serum Institute. Se trata de uno de los principales productores de vacunas en el mundo. Es una multinacional de la India que preside Cyrus P. Poonawalla y que en septiembre del año pasado vendió a la Secretaría de Salud poco más de 6 millones de vacunas triple viral. La operación se efectuó vía Bimex, el laboratorio del Estado que dirige Carlos Rello. El tema es que el gobierno de la 4T no ha podido echar mano de esas dósis que protegen a la población del sarampión, papera y rubeola porque la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dice que no pasaron la prueba. Concretamente la Comisionada Armida Zúñiga argumenta que la vacuna de rubeola no incumplió la prueba del laboratorio nacional CCAyAC. Los de Serum sostienen que kla metodología empleada por la instancia que dirige José Novelo es la que no es la correcta. El punto es que ayer los indios se reunieron con el subsecretario de Salud Hugo López Gatell y la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, para subsanar el tema. En materia de vacunas también ya se observa un desabasto.

PARA NO CORRER la misma suerte que Chile o Francia, México prepara una reforma al sistema de pensiones. La SHCP de Arturo Herrera trabaja con la CTM de Carlos Aceves y el CCE de Carlos Salazar para que la base de ahorro de los trabajadores aumente con las aportaciones de los patrones. Está por definirse el porcentaje de incremento. Se habla de hasta un 10% en un plazo de 5 años y se sabe que las pláticas entre los tres sectores están muy avanzadas. El proyecto podría presentarse en el periodo de sesiones que arranca en uno días en el Congreso de la Unión.

LE INFORMÉ QUE este viernes que viene se estarían emitiendo los fallos para los 5 tramos en los que se dividió el Tren Transísmico. Se estima que cada uno anda por los 600 millones de pesos en promedio, lo que llevaría a una inversión total de unos 3 mil 500 millones de pesos, que a decir de los expertos, es una cifra baja para lo que implica la obra. Además de los consorcios La Penínsular-Caltia, Mota Engil-Nexumrail y Grupo Itisa, considere también a la dupla CAABSA de los hermanos Mauricio y Luis Amodío y Key Capital que lleva Enrique Prieto, amén de OHL que lleva Sergio Hidalgo.

GRUPO FALCON, DE Noé Rodríguez, está a la venta. Se trata del principal proveedor de servicios integrales del IMSS. La compañía factura al año alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. El 60% de sus contratos los tiene concentrados justo en el organismo dirigido por Zoé Robledo. La firma de hecho es objeto de una investigación de la Comisión de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, por colusión en ese multimillonario negocio. El contrato a 4 años con el Seguro Social venció en diciembre y se prorrogó 3 meses más. En marzo el IMSS va lanzar una nueva licitación.

LA GUARDIA NACIONAL, que comanda Luis Rodríguez Bucio, alista la compra de fajillas, chamarras y sleeping bags. Quien gane la licitación se llevará un contrato cercano a los 800 millones de pesos. Protactic es una de las que ya se está frotando las manos. Esta firma ya está en el radar de la 4T. En el gobierno de Enrique Peña ganó por adjudicación directa muchos contratos. Tan solo entre 2017 y 2018 la Secretaría de Marina, que capitaneaba Francisco Saynez, le dio 32. El más lucrativo fue uno de 338 millones de pesos por concepto de uniformes. El proceso está a días de iniciar.