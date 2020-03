También clúster de amoniaco en Sinaloa por 5 mmdd

Gas y Petroquímica de Occidente, filial del grupo suizo-alemán PROMAN, es otro consorcio que figura en la lista de proyectos a anunciarse en el paquete de energía.

La firma alista una de las inversiones más cuantiosas, en este caso 5 mil millones de dólares, para desarrollar otro clúster petroquímico, solo que en el estado de Sinaloa.

Estos recursos los financiará la banca internacional y cuentan con el aval del estado alemán que gobierna Angela Merkel y su banca de desarrollo a través de KFW.

El consorcio que representa Arturo Moya Huerta pretende desarrollar el primer complejo petroquímico del pacífico americano para abastecer insumos para el rubro de fertilizantes.

Estamos hablando básicamente de amoniaco y urea, para México, y de exportación de sus excedentes a los mercados de mayor consumo, como California en Estados Unidos, y Sudamérica.

La construcción de este complejo también contempla una planta para producir 1.6 millones de toneladas métricas anuales de metanol, que estarían destinadas al mercado asiático.

Este proyecto es el segundo más importante por monto de inversión comprometida para la presente administración y por sus alcances para lograr la autosuficiencia alimentaria.

La importancia estratégica de este emprendimiento radica en la producción de 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco para garantizar el abasto del mercado nacional.

Con ello Gas y Petroquímica de Occidente estaría acotando parte de la escasez y la especulación, lo que le aporta certidumbre al agricultor, un tema que preocupa a Andrés Manuel López Obrador.

Este proyecto es parte de los trabajos que se han efectuado en los últimos 7 años en materia de remediación y rescate de la Bahía de Ohuira, lugar donde está enclavado este desarrollo.

Esta planta petroquímica es parte también de los 137 proyectos que puso en la mesa el Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, y el Consejo Mexicano de Negocios, de Antonio del Valle.

La semana próxima el presidente López Obrador va anunciar algunos.

LOS CERCA DE 10 mil trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) viven horas de angustia porque no se ve que ni Techint, de Paolo Rocca, ni Villacero-Afirme, de Julio Villarreal, concreten la compra de la principal empresa de Monclova. Son alrededor de 100 mil fuentes de trabajo indirectas las que penden de un hilo. La negociación se estancó porque el mismo Alonso Ancira está estirando la liga al límite, en aras de lograr la mayor ganancia posible de esta venta. La cosa es que el tiempo sigue corriendo y el horno principal de AHMSA podría apagarse en los próximos días. Si ello sucede ya no habrá punto de retorno. De ahí que el gobierno de la 4T aliste un Plan B que involucra a la banca de desarrollo, léase Nafinsa, que recién asumió Carlos Noriega.

NO SOLO CIBANCO reforzó las medidas de prevención para operaciones en dólares a Asia, a solicitud de la Financial Crimen Enforcement Network. Además de la institución que dirige Salvador Arroyo otras que fueron notificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ahora preside Juan Pablo Graf, fueron Monex de Héctor Lagos Dondé, Intercam de Eduardo García Lecuona, Accendo de Javier Reyes de la Campa y la casa de cambio Masari de Freddy Farca. Estas intermediarias mueven más de 5 mil millones de dólares al mes. Los principales bancos corresponsales que el Tesoro estadounidense ha apretado son Bank of New York Mellon, Citi y Standard Chartered Bank. Los países expuestos son China, Corea, Singapur y Japón.

PUES QUÉ LE cuento, que Finamex de Eduardo Carrillo y GBM de Diego Ramos habrían emprendido o estarían por emprender acciones legales contra la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José Oriol Bosch. ¿Se acuerda de aquel viejo pleito por un cobro indebido de comisiones a las casas de bolsa que operan en el mercado de capitales? Pues ya estalló. La denuncia va para Contraparte Central de Valores, la filial del grupo que preside Jaime Ruiz Sacristán, a la que se acusa de haber estado ordeñando a las intermediarias en los últimos seis años. Se habla de unos 500 millones de pesos en todo ese tiempo. JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Accival, Actinver, entre otras, son las afectadas.

LA SECRETARIA DE Energía, Rocío Nahle, rechazó tener alguna relación con la senadora por Morena, Cecilia Sánchez. Tanto yo como mi esposo, aseveró, nos mantenemos fuera de las decisiones democráticas sindicales. “Mi esposo es trabajador jubilado de confianza en Pemex y no tiene ninguna injerencia ni simpatía por ningún aspirante. Y yo como secretaria de Energía estoy completamente ajena a las decisiones autónomas de los trabajadores”. Ayer publicamos que Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, hizo una análisis político de varios candidatos a quedarse con la posición de Carlos Romero Deschamps. Así está plasmado en el reporte interno que elaboró la Subsecretaría de Ricardo Peralta.

EN LAS PRÓXIMAS semanas se resolverá el recurso de un amparo de revisión que ganó Bertha Gonzaléz Moreno, la hija mayor de Roberto González Barrera, en contra de la familia de Carlos Hank González. En medio está la lucha por el control accionario de Banorte. Los abogados de la primera y varios de sus hermanos son Fernando Pérez Ramírez de Plascencia Abogados y Gleb Stern de Stern Abogados. A los Hank, léase Carlos Hank Rohn y Graciela González Moreno, los defiende Gerardo Ramírez Ornelas. Bertha tendría la mayoría de las acciones, por el fideicomiso otorgado por el desaparecido “Don Maseco”. Se argumenta que hubo un error en la redacción de ese fideicomiso.

AUTORIZADA YA POR la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios, la compra venta del hotel Secrets Silver Sands por parte de los hermanos Felipe y Andrés Chico Hernández no ha podido cerrarse. Y es que los hijos de Fernando Chico Pardo son otros que están estirando la liga: quieren que el Banco Sabadell les otorgue una nueva quita, ahora de 9 millones de dólares. El acuerdo con el banco español que capitanea Jaime Guardiola y que lleva aquí Francesc Noguera fue por 130 millones de dólares. El propietario original, Benjamín José Navarro, contrajo la deuda con Sabadell. Los Chico están adquiriendo vía Rodina Capital este Secrets en Bahía Petempich, en Puerto Morelos.