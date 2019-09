También en la 4T hay aprovechados

Mexicana MRO lleva ya más de 5 años que salió del concurso mercantil pero no puede encontrar estabilidad para lograr su venta y ahora eso se ve más lejos que nunca.

Hace unas semanas el comité Técnico del Fideicomiso, que preside Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), acordó establecer un Consejo de Administración para la empresa.

En paralelo se designó al nuevo director del MRO, Emilio Otero, ya en retiro tras haber dirigido Turborreactores (ITR), firma que no sobrevivió con todo y el apoyo de Mexicana y Aeroméxico.

Turborreactores fue la fallida empresa que proveía mantenimiento de motores a las flotas de la extinta compañía que dirigió Manuel Borja y la que aún encabeza Andrés Conesa.

Óscar Argüello, que llegó a la dirección de ASA tras haber sido director de Mantenimiento de Interjet, de donde por cierto no salió bien, tiene el voto de calidad en el Comité Técnico del Fideicomiso.

El excolaborador de José Luis Garza en Interjet fue determinante en el nombramiento de Otero, a quien conocía de tiempo atrás, pues éste, Otero contrató a su hijo Juan José Argüello, en ITR.

Otero, que está aterrizando en el MRO de Mexicana con toda la venia de la SCT de Javier Jiménez Espriú, prácticamente llega a aprender. Todavía no toma posesión y ya se fue de vacaciones.

Otro tema que preocupa es la forma en la que se condujo el fiduciario Banco Invex, de Juan Guichard, que consideró prudente no cumplir al pie de la letra lo ordenado por el Comité Técnico.

Y es que no ejecutó las instrucciones del Comité, lo que ha impedido la instalación del Consejo de Administración y precisamente del nuevo director, situación que tendrá consecuencias.

Por si fuera poco, los interesados en adquirir el MRO no han puesto ofertas de compra por falta de un contrato de arrendamiento con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico.

Tampoco Banorte, de Carlos Hank González, ha querido entregar la valuación de ese activo. La institución que dirige Marcos Ramírez es acreedor y uno de los 10 integrantes de ese Comité.

El MRO tiene una deuda con ellos luego de que capitalizaran parte de la deuda que dejó el grupo de Gastón Azcárraga. Les conviene la venta del MRO, pero han estado arrastrando los pies.

DESPUÉS DE 5 años de litigio, dos convenios firmados en etapa de conciliación y dos en fase de quiebra, Oceanografía por fin encontró la luz al salir de este último estatus en forma definitiva. Tras los embates de Citibanamex y un supuesto fraude de más de 5 mil millones de pesos, Amado Yáñez acabó en la cárcel y la naviera encontró el concurso mercantil iniciado por la PGR comandada entonces por el ahora cuestionado Jesús Murillo Karam. No obstante, con una estrategia procesal que no tiene precedentes en la justicia concursal en México, ayer el juez Felipe Consuelo del juzgado Tercero de Distrito en materia civil de la CDMX, aprobó nuevamente el convenio propuesto por la compañía, por el síndico Sergio Hermida y por casi el 60% de los acreedores comunes y con garantía real, ordenando en su sentencia que se concluya con el juicio, se le devuelva a Yáñez la administración y que el banco dirigido por Ernesto Torres Cantú reciba cero pesos como pago de un crédito que reclamó y nunca pudo demostrar. ¿Qué sucederá con el banco, ahora que el SAT rastrea fraudes y evasiones fiscales, con un supuesto quebranto inexistente y del que sí se benefició en la contabilidad, castigando y pegándole a los impuestos por este monto que se tradujo en buenos bonos para los funcionarios de Citi en Nueva York y Banamex en México?

EL TIEMPO ALCANZÓ ya a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buesrostro… y todavía no se da cuenta. Las medicinas correspondientes al segundo semestre del 2019 no se han podido distribuir en tiempo y forma a los centros de salud y la convocatoria para iniciar el proceso de compra consolidada del 2020 ya registra casi dos meses de desfase. La industria farmacéutica agrupada en la Canifarma de Rodrigo Puga, AMIIF de Ana Longoria, Amelaf de Arturo Morales y Anafam de Cecilia Bravo se prepara para lo peor: el gobierno de la 4T tiene toda la intención de marginarlos y salir a comprar al extranjero los suministros. Pero ni la misma Buenrostro, ni mucho menos el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, han reparado en que no hay laboratorio en el planeta que pueda producir lo que se va necesitar en un tiempo récord de dos meses.

KIO, DE MARIA Asunción Aramburuzabala, es otra a la que la 4T ya le puso bola negra. Ahora se entiende porqué el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador le está quitando todos los contratos y se los está pasando a Axtel, la firma que pertenece al Grupo Alfa del regiomontano Armando Garza Sada. Primero fue Gobernación que comanda Olga Sánchez Cordero y luego el Banco del Bienestar a cargo de Rabindranath Salazar. Viene otra estocada para la firma que capitanea Sergio Ronsengaus. Se trata de la plataforma tecnológica de la Financiera Nacional de Desarrollo. En marcha una licitación de unos 700 millones de pesos y la consigna es nada con Kio. La mano que mece la cuna se llama Raymundo Artís Espriú, el Coordinador de Estrategia Digital de la Presidencia.

MAÑANA TENDRÁ LUGAR el Foro Prosa que reunirá especialistas de diferentes ámbitos para analizar los fenómenos que rodean la transformación digital, las tendencias globales en medios de pago, blockchain, inteligencia artificial y open bank. La firma que dirige Alejandro Morales abordará “El Futuro de los Medios de Pago”, tema de interés, sobre todo en esta coyuntura en que a diario observamos la bancarización de las economías, cómo el efectivo cede al dinero digital y las ventajas que lleva consigo, una tendencia irreversible. Carnet, la marca mexicana con aceptación nacional, se renueva y está lista para lanzar una solucion íntegra que mejora la oferta de valor para los emisores y tarjetahabientes contribuyendo a la inclusión financiera con múltiples beneficios diseñados para el mercado mexicano.

UN MAL QUE se está empezando a generalizar en el gobierno de la 4T es el abuso de autoridad que termina traduciéndose en bullyng laboral. No son pocas las áreas del gobierno federal donde los empleados de mandos medios tienen que soportar el acoso de sus jefes. En el IMSS se está repitiendo por enésima ocasión este fenómeno. Sobre la jefa de la división de Prestaciones al personal, Daniela Benavides Gámez, pesan denuncias por condiciones laborales desfavorables, amenazas, maltrato y discriminación. El caso ya lo tiene en su escritorio Jairo Orlando Perilla, titular del Órgano Interno de Control de ese instituto en el que manda Zoé Robledo.