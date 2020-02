Techint valúa AHMSA en 1,600 mdd

La negociación entre Grupo Techint y Altos Hornos de México (AHMSA) quedó en el limbo. La pelota está desde hace dos semanas en la cancha de la italo-argentina que preside Paolo Rocca.

Hace unos 15 días el grupo controlador de Ternium y TAMSA fijó un valor de mil 600 millones de dólares para adquirir todos los activos siderúrgicos, básicamente las plantas de Coahuila.

Las familias de Alonso Ancira y Xavier Autrey mantendrían el control de algunas operaciones mineras, las vinculadas a las compañías Minera Carbonífera Rio Escondido y Minera Monclova.

Techint no hizo ningún ofrecimiento por las acciones, su interés son los activos relacionados con la producción de acero, por lo que planteó al consejo de AHMSA un precio de mil 600 millones.

A ese monto hay que quitarle la deuda y aplicarle un ajuste por concepto de capital de trabajo. Techint todavía tendría que hacer una inyección de capital para operar las plantas. Eso es lo que no deciden.

La deuda de la acerera mexicana que dirige Luis Zamudio es de aproximadamente mil millones de dólares y el ajuste por capital de trabajo se sitúa entre 250 y 300 millones de dólares.

Al final el remanente que le quedaría a los actuales accionistas rondaría los 300 millones. Sin embargo el punto de inflexión que detuvo la transacción es la inversión adicional para operación.

El nivel de deterioro de la empresa es muy grande. Recién le decía que AHMSA está perdiendo diariamente cerca de millón y medio de dólares. Su producción y ventas se vinieron abajo.

Ancira su consejo le dio el mandato para negociar una venta o una asociación. Su deseo es vender.

Lunes y martes pasados hubo consejos en Techint. Se esperaba humo blanco, pero no salió nada.

AHMSA está en una posición en la que si llega un tercero dispuesto a comprarla e inyectarle capital fresco, cambia de manos. Cualquiera puede lanzar una Oferta Pública de Acciones.

La india Mittal de Lakshmi Mittal, la coreana Posco que preside Jeong-Woo Choi y la mexicana Grupo Villacero de Julio Villarreal, son otras que están muy interesadas.

Todo puede pasar en los próximos días.

LOS GRANDES CORPORATIVOS empezaron a promover en juzgados de distrito amparos contra las medidas de fiscalización del SAT, tras de que venciera en enero la prórroga para la entrada en vigor de la nueva reforma fiscal. La ofensiva que inició el equipo de Raquel Buenrostro ha generado mucha incertidumbre. Ayer Walmart que preside Guilherme Loureiro perdió 3.76%, Grupo México de Germán Larrea 2.35% y Bimbo de Daniel Servitje 2.13%. Se esperan más requerimientos en las siguientes semanas y las empresas combatirán lo que consideren visos de inconstitucionalidad de la ley.

UNO DE ESOS grandes contribuyentes que están en la mira es Posadas, que preside José Carlos Azcárraga. Desde el sexenio pasado el SAT, entonces a cargo de Aristóteles Núñez, le estaba requiriendo el pago de unos 2 mil 500 millones de pesos por contribuciones entre 2007 y 2013 que la compañía había eludido por estrategias fiscales agresivas. Posadas constituyó una empresa en Holanda a la que transfirió activos intangibles para aligerar el pago del ISR. Las operaciones con partes relacionadas en regímenes fiscales preferentes es algo que ahora la 4T va combatir a fondo.

EL LUNES ROCÍO Nahle y Alfonso Romo se reunieron para palomear los 137 proyectos de infraestructura energética. Romo fue a la Secretaría de Energía. Solo estuvieron los dos. A principios de la próxima semana habría otro encuentro en el que acordarían el paquete final que estarían llevando a Andrés Manuel López Obrador para su visto bueno. La idea es anunciarlo el 28 de febrero. La negociación al máximo pues Nahle y Manuel Bartlett reacios a abrir el sector a privados. Romo insiste en los farmouts y rondas petroleras. Apuntalan su postura Arturo Herrera y Julio Scherer.

PUES EL CONSEJO de Administración en pleno de G-500 no acudió ayer a la audiencia de imputación en el Juzgado Vigésimo Octavo en Materia Civil de la CDMX. Los accionistas de esa cadena de gasolinerías que dirige Guillermo Diez Barroso decidieron no presentarse a comparecer. Estamos hablando de Fernando Suinaga, Ramón Ajá, Jacobo Farhi, Tomás Tarno Quinzaños, Ricardo Gómez, Rogelio Prado, Manuel Taboas, Eduardo de Agüero y Ramiro Gómez. Sus representantes legales argumentaron que no fueron nortificados. A ver si no les giran órdenes de presentación.

FÍJESE QUE en la propuesta que la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda lanzó a los fabricantes de computadoras, se está pidiendo un sistema operativo de código abierto. Es una de las 12 configuraciones de la que ayer le platiqué. El objetivo de la 4T es conseguir los precios de computadoras de escritorio y laptops más bajos que se puedan. De los fabricantes que se disputarían esas más de medio millón de máquinas son HP de Carlos Cortés, Lenovo de Marco Jiménez, Acer de Kees Van Rongen, Dell de Juan Francisco Aguilar e IBM de Eduardo Gutiérrez.

NO SE PUEDE manejar un discurso en el que se manifeste que se elimine la subcontratación porque en México de los cerca de 20 millones de asegurados en el IMSS, al menos entre 7 y 8 millones se encuentran bajo la figura del outsourcing, refirió ayer durante el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados Armando Piedra, director general de IDC. El beneficio se extiende a entre 24 y 32 millones de personas, considerando las familias que dependen de una fuente de empleo que proviene de la tercerización o subcontratación.

AYER ARRANCÓ EL torneo internacional World Golf Championships-Mexico Championship en el Club de Golf Chapultepec de la CDMX. Durante 4 días Grupo Salinas, de Ricardo Salinas, será el anfitrión de un grupo de jugadores de talla internacional porque reunirá a consagrados y jóvenes valores de la PGA Tour, el torneo más importantes del orbe. En esta cuarta edición, el field de WGC-Mexico Championship está conformado por 72 jugadores, entre los que destacan 42 del top 50 del ranking mundial oficial de Golf.