Tiene ya la SCT oferta de compra del MRO de Mexicana

El 16 de diciembre pasado el Comité Técnico del Fideicomiso 2100, denominado Mexicana MRO, recibió una oferta de compra para el taller de esa aerolínea que dejó de operar en agosto del 2010.

El MRO fue el único negocio que se mantuvo en marcha tras de que la compañía, gestionada entonces por Gastón Azcárraga y Manuel Borja, se fuera a concurso mercantil y después a quiebra.

La firma ni siquiera se ha podido liquidar, lo que afecta a unos 8 mil ex trabajadores que esperan una indeminización tras años de servir a la que hasta entonces fue la aerolínea más antigua.

La propuesta de compra ya la tienen en sus respectivos escritorios Javier Jiménez Espriú y Carlos Morán, secretario de Comunicaciones y Transportes, y subsecretario de Transporte.

El tirador ya se lo hemos referido aquí en más de una ocasión. Se trata de Roberto Kriete, empresario del rubro aeronáutico. Fue socio de Pedro Aspe en Protego en el lanzamiento de Volaris.

TACA era la aerolínea que invirtió en la compañía mexicana que dirige Enrique Beltranena y entre muchos negocios posee los talleres de reparación y mantenimiento más grandes de América Latina.

Se ubican en El Salvador y Estados Unidos y un acuerdo para manejar la capacidad de un taller en México que conjuntamente operan más de 60 líneas de producción empleando a 7 mil personas.

La propuesta también ya la conoce Banorte, miembro del Comité Técnico y encargado de valuar o fijar un precio de referencia. Los de Carlos Hank González ven la oferta de Kriete razonable.

Pero sobre todo la consideran satisfactoria por la precaria situación y cuantiosas contingencias que a la fecha mantiene el MRO de Mexicana, que dirige Emilio Otero.

Ayer le conté que ante su poca pericia prácticamente se ha quedado sin clientes. La compañía está en estado de insolvencia y en riesgo de que sus mil 500 trabajadores pierdan el empleo.

Otero está buscando desesperadamente financiamiento para evitar la quiebra. Tocó sin éxito la puerta de varios bancos y sofomes. La última ventana abierta es Mifel, que capitanea Daniel Becker.

Pero la institución le está pidiendo garantías que no se tienen para respaldar el préstamo con el cual se busca alargar la vida del MRO. Hablamos entre 5 y 6 millones de dólares.

En diciembre tuvo que prevender a precios castigados servicios de mantenimiento a Volaris y a Viva Aerobús, de Roberto Alcántara, para poder pagar los aguinaldos un día antes de la Noche Buena.

Veremos qué pasa: si gana la miopía y negligencia de la SCT que por lo visto no quieren vender el MRO, o les entra la cordura y toman la oferta de un equipo profesional y salvan fuentes de empleo.

CON BASTANTE SIGILO Televisa cambió su plan de ventas. En los tiempos de Emilio Azcárraga Milmo se hababla del "Plan Francés" en que le vendían de todo a sus clientes. En años recientes se modernizó bajo un contexto de módulos y el esquema de “venta anticipada”, con lo que el grupo cerraba ventas a enero de cada año y daba la pauta al resto de los medios de cómo vendrían las contrataciones con las distintas industrias. Ahora, para maximizar sus plataformas, arrancó en noviembre un formato en el que por un lado acabó con la venta anticipada y por otro subasta los espacios entre sus clientes y Nielsen confirma las audiencias que la televisora va entregando. El co presidente, Alfonso de Angoitia, había adelantado cambios en la estrategia de ventas, pero no la magnitud en la forma de operar en el área de Ventas a cargo de Ricardo Peréz Teuffer. El modelo ya fue presentado a bancos, tiendas departamentales, armadoras de autos, farmacéuticas y empresas de alimentos y los resultados han sido mayoritariamente favorables. A la televisora de Emilio Azcárraga Jean ya no le urge cerrar el año de manera anticipada y a los anunciantes se les deja ver el valor de los espacios contratados. El esquema adoptado es uno tropicalizado a como operan las cadenas de televisión norteamericanas. Así que habrá que ver si el nuevo formato da en los siguientes trimestres el resultado esperado, pero hasta ahora hay gran optimismo con los montos recaudados en los primeros días de este año que apenas inicia.

DESDE HACE 2 meses Eduardo Solis había manifestado su decisión de dejar la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Tras 12 años de presidirla, en el último hubieron cambios que significaron un parteagüas para el sector. Primero el desplazamiento de que fue objeto el organismo por el INEGI en cuanto a ser la fuente de los datos estadísticos de ese rubro, después la negociación del T-MEC donde las armadoras se sometieron a nuevas reglas que las arrastrarán a perder competitividad frente a sus similares estadounidenses, y luego los ajustes de último momento al mismo T-MEC que llevarán a fundir el acero automotriz en la región. Pero la gota que derramó el vaso fue la imposición que hizo el gobierno de la CDMX de la calcomanía Doble Cero, que no exenta necesariamente a todos los vehículos nuevos. La AMIA fue olímpicamente ignorada por las huestes de Claudia Sheinbaum.

EL SAT ESTÁ lanzando una licitación para contratar servicios administrados para proteger la información institucional. Es un elemento crítico y estratégico en función de los contínuos ciberataques de que son objeto las plataformas informáticas. Se cuenta con un presupuesto de unos mil 500 millones de pesos para un contrato de 48 meses. Se invitaron a 5 firmas. Apunte a la controvertida T-Systems de Federico Casas Alatriste, Scitum de Carlos Slim, Kio Networks de María Asunción Aramburuzabala, Grupo Sonda de Guido Camacho y Micronet de Javier Ormazabal. Dicen que es esta última de origen española la favorita. En febrero debe asignarse este negocio.

EL 8 DE enero el Juez de Control en Materia Penal del Reclusorio Preventivo Sur determinó la no vinculación a proceso del abogado Javier Coello Zuarth. El litigante había sido imputado desde finales del año pasado por la Fiscalía de Asuntos Internos, antes Visitadura General. Incluso los pupilos de Alejandro Gertz Manero le abrieron la causa penal 409/2019 por supuestamente cometer varios delitos. Pero el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que no existieron elementos ni indicios de la responsabilidad de Coello Zuarth.

LA GOBERNADORA DE Sonora, Claudia Pavlovich, dio ayer en Puerto Peñasco el banderazo de salida al crucero Astoria, de Cruise and Maritime Voyages. La embarcación cubrirá una ruta de 11 días por el Mar de Cortés tocando los puertos de Topolobampo, Mazatlán, Cabos San Lucas, La Paz, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas y el punto de origen, Puerto Peñasco. Transportará a 500 turistas que dejarán una derrama de 190 millones de pesos en los tres viajes que abarcan ese estado.