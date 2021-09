Treviño mata caso Lozoya

CARLOS TREVIÑO TIENE ahora dos grupos de derechos: los de víctima, derivado de haber denunciado a Emilio Lozoya y a personal de la Fiscalía General de la República (FGR) por inducirlo a declarar como lo hizo y omitir investigar para corroborar sus afirmaciones, y los de imputado, derivado de que se le señaló como tal ante el juez Daniel Ramírez Peña.

Esa denuncia busca en parte que se investigue a los fiscales, por creerle al exdirector de Pemex sin investigar.

Óscar Zamudio ahora es defensor y asesor jurídico de Treviño, por igual. Y esto gracias a que la FGR, que comanda Alejandro Gertz Manero, falló en su intento por ingresarlo al penal federal de Almoloya el 25 de agosto.

Gracias a ello, Zamudio es ahora el único abogado en México que tiene ese doble carácter de defensor y asesor jurídico.

Al respecto, la práctica consistente en que las personas perseguidas huyan para que no se puedan defender y así exponer las falsedades que se les imputan, es algo que por sus deficiencias, la FGR ya no puede hacer.

Treviño ha desarrollado sentido, como el toro que advierte que es el torero a quien debe atacar y deja de poner atención al capote que utiliza.

Ese doble carácter que se ha señalado genera que esta sea una defensa con esteroides, por la flexibilidad que le da tener el doble carácter de imputado y víctima.

Lo que no señala Lozoya en su denuncia es que inmediatamente después de que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, el mismo Lozoya eliminó la cláusula de inmunidad soberana en el contrato celebrado por Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Esto permite a Braskem demandar a la empresa ante tribunales internacionales. Esto es atribuible únicamente a Lozoya. Se debe destacar que Lozoya nunca ha señalado que esto le haya sido ordenado por Luis Videgaray.

Lo anterior explica por qué el contrato y sus términos subsistieron durante ese sexenio de Peña Nieto.

Una parte de las afirmaciones de Lozoya consiste en que se le dio continuidad al contrato de suministro de etano, pero esto también lo hizo la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos durante estos tres primeros años.

Con la denuncia se introdujo un catéter a la fiscalía de Gertz Manero y a través de ahí se va a introducir el veneno. El asunto de Treviño es la vacuna para Lozoya, porque no tuvo miedo y ha enfrentado también a la fiscalía.

LOS PROBLEMAS DE la Línea 1 del Metro, a cargo de Guillermo Calderón, se dividen en trenes, vías, sistema de control (pilotaje automático) y retrasos generados por factores externos. Los trenes presentan alto nivel de averías, interrupciones frecuentes para efectuar reparaciones (bajo nivel de fiabilidad), retrasos contínuos y mayores tiempos derecorrido, disminución de capacidad de transporte, reserva insuficiente de trenes, altos costos de mantenimiento y aglomeraciones y quejas continuas de los usuarios. Además, sus vías presentan infraestructura deteriorada y elevado costo de mantenimiento. Con respecto al sistema de control, presenta un sistema obsoleto, baja frecuencia de los trenes, retrasos en el servicio y elevado nivel de averías y dificultad para conseguir refacciones. Y por último retrasos generados por factores externos como suicidios, ingreso de personas ajenas y animales al área de vías y objetos extraños arrojados por accidente a las vías. Todos los problemas anteriores, tendrán que esperar fecha de reparación, ya que Calderón heredó estos y otros problemas de parte de la ex directora Florencia Serranía, quien falló a favor del consorcio China Railway Construction Corporation en la licitación de la Línea 1 para la remodelación y compra de vagones. El consorcio chino no podrá cumplir con los plazos del contrato, ya que existe un retraso importante en el cronograma de entrega en el rubro de etapa de implementación.

LA NOM que busca regular a las escuelas particulares se va segmentar en tres. La Dirección de Normas de la Secretaría de Economía, que comanda Alfonso Guati Rojo, ya tiene listas las disposiciones por lo que hace a la educación básica, esto es prescolar, primaria y secundaria. Se va regular la prestación del servicio y la información comercial que los particulares deben de informar al usuario antes de la contratación del servicio. Apunte informar clara y verazmente los términos y condiciones de servicios, promociones, becas, descuentos y apoyos, entre otros. Asimismo costo total de: inscripción o reinscripción; colegiaturas, exámenes extraordinarios, certificados, constancias y credenciales; servicios adicionales como transporte y alimentación, y descuentos por pago anticipado y recargos por morosidad. También la obligación del particular, durante todo el ciclo escolar de no incrementar las colegiaturas, no establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los usuarios, no exigir a los usuarios que adquieran con determinados proveedores útiles escolares, vestuario, libros, y otros artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. Por otro lado, en otra NOM se van a regular los demás niveles de media superior y superior, así como una tercera NOM para la formación en el trabajo, educación física, artística y tecnológica. El proceso de normalización se va a realizar en el próximo año 2022.

EL GRAN DESAFÍO para muchas ciudades de México está en la planeación de desarrollos urbanos sustentables e incluyentes, es decir: prospectar y construir proyectos que tengan un carácter social, que ayuden al medio ambiente y que remedien los niveles precarios de vivienda. Solo nueve ciudades han logrado cumplir con la complicada trama interinstitucional. Una es Mérida con su complejo San Marcos, una reserva territorial al sur de la zona urbana, que podrá culminarse con la reubicación del aeropuerto que le referí hace un par de días. Su traslado a Umán liberará 600 hectáreas que corregirán el desequilibrio en el crecimiento de la llamada Ciudad Blanca, respetando la traza ortogonal original, integrando ahora la zona sur y apoyando el crecimiento por los próximos 30 años. San Marcos es un desarrollo habitacional de inversión privada a cuenta de Grupo Escorfin, principalmente. Contará con más de diez mil unidades de vivienda. El proyecto se encuentra ya en su tercera etapa. El alcalde de Mérida, Renán Barrera, tiene enfrente la posibilidad de dejarle una gran herencia a la capital yucateca, pues la construcción de servicios y vialidades en torno a este desarrollo sacaría de la marginación a una buena parte de la población.