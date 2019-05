La Base Aérea Militar de Santa Lucía se convertirá en un aeropuerto pirata.

Las dificultades se multiplican y cada día se ve más difícil que se ajuste a los parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para habilitarse como terminal mixta.

El cerro que apareció es un pretexto para no aceptar que del otro lado está en toda su extensión la Sierra de Guadalupe y el entorno orográfico, que es el principal obstáculo.

Hace un mes Andrés Manuel López Obrador le dio las gracias a todos los civiles y dejó en manos del General Gustavo Vallejo el proyecto que deberá terminar la Dirección de Ingeniería de la Sedena.

El problema es que hay ingenieros, pero no diseñadores de espacio aéreo, por lo cual el Ejército pidió el apoyo de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

El organismo que encabeza Víctor Hernández ha intentado construir escenarios basados en una tecnología que no manejan adecuadamente, Performance Based Navigation, o PBN.

Incluyen herramientas como la Categoría III para que las nieblas que duran tres meses por año no impidan la operación normal de ese aeropuerto que tanto empuja el asesor José María Rioboó.

El problema sigue siendo el emplazamiento, la elevación, el clima y la falta de vialidades para acceder de forma expedita a Santa Lucía. Pero de que el plan va, no hay duda.

Después de mucho batallar, varios técnicos, mexicanos y extranjeros, coinciden en que la única pista posible para operaciones civiles es la actual 04-22, situada al norte de las instalaciones.

Esta pista tendría que alargarse un poco, de 3.45 a 4.3 kilómetros, cuando menos, para que puedan realizarse operaciones de aviones A320 y reencarpetarse.

Y es que la terminal de la 4T tiene exactamente el mismo problema que Texcoco: el suelo es blando, arcilloso y se hunde. Por ello ya se habla de reutilizar el tezontle y el basalto del NAIM.

Debido a que existe la presión de incrementar el número de operaciones se planteó la construcción de dos pistas adicionales, una para la Fuerza Aérea y otra para el futuro del área comercial.

Éstas deberán tener la misma orientación debido a los vientos dominantes, por lo que es necesario destruir la base completa, con todas sus instalaciones, y recorrer éstas hacia el sur.

El plan B es desmantelar la base militar y llevarla a otro sitio, para lo que se evalúan tres opciones, ninguna de las cuales asegura flexibilidad para montar un plan de emergencia, como el DN-III-E.

MAÑANA CARLOS ACEVES del Olmo reúne en pleno a los secretarios generales de la CTM de todo el país. Hay una agenda muy concreta de temas que quedaron en el tintero y que deben atenderse si se pretende una adecuada implementación de la reformada Ley del Trabajo y el debido cumplimiento constitucional y de tratados internacionales. Tome nota: Artículo 245 bis donde se puede abrir la puerta a la multiplicidad de sindicatos, una pesadilla para las empresas. El 364 que permite que para la constitución de sindicatos no se requiera la participación de trabajadores en activo. La alineación del contenido del anexo 23-A del T-MEC a la reforma constitucional y el respeto a la redacción estatutaria. Y el 372, para que haya claridad en cuanto a la no participación de extranjeros en las directivas sindicales. Estas son solamente algunas de las banderas, que junto con la no aprobación del T-MEC en Estados Unidos, abre un umbral importante para su discusión.

ADEMÁS DE KALTEX, que tiene un bono de 320 millones de dólares, otra firma mexicana que inició negociaciones para reestructurar su deuda es Idesa, que comanda José Luis Uriegas. Esta firma, encajada en el ámbito petroquímico, a su vez emitió papel por 300 millones de dólares en los mercados internacionales con vencimiento en el 2021. Ya se trabaja en en refinanciamiento del bono. Rothschild, que lleva Víctor Leclercq, es el asesor y Deutsche Bank de Juan Oberhauser, Morgan Stanley de Jaime Martínez Negrete y Credit Suisse de Jorge Villarreal serán los agentes colocadores.

DESACUERDOS ENTRE Inbursa y el HSBC, de Nuno Matos, están llevando a la quiebra al Grupo Almos. Hablamos del que fuera el principal importador y distribuidor de pescados y mariscos para las tiendas de autoservicio. Arrastra un pesado pasivo que ronda los 3 mil millones de pesos. Lo absurdo es que contaba con el respaldo del 95% de los acreedores, unas 15 instituciones, pero el banco de Carlos Slim se opuso a una reestructura ordenada y demandó el concurso mercantil. La firma, liderada por Daniel Shamosh Helfon, se quedó sin la posibilidad de acceder a flujos y va directo al cierre.

SON DOS CONTRATOS los que el Infonavit va renovar en materia de tecnologías de información, mismos que podrían terminar bajo el control de Softtek. Ambos son fábricas de software para módulos como cartera, recaudación, crédito, administración, finanzas y recursos humanos. Uno bajo plataforma SAP y el otro de aplicaciones abiertas. El primero venció el 15 de abril y lo tenía Nasoft y el segundo vence el próximo 15 de mayo y lo tiene precisamente la empresa de Blanca Treviño. Cada contrato tiene un valor de aproximadamente 120 millones de pesos. El organismo de Carlos Martínez los va asignar.

JAS FINANCIAL SOLUTIONS, que dirige Javier Sentíes, es una empresa mexicana que financia startups. La firma de consultoría financiera representa a los principales fondos de inversión de capital privado nacional y extranjero y trabaja con las instituciones financieras más importantes de México. Con 20 años de experiencia ha gestionado créditos para diferente tipo de empresas, desde PYMES hasta grandes corporaciones que invierten en múltiples sectores. Durante 2018 colocó 4 mil millones de pesos en créditos para el desarrollo de distintos proyectos.

GASTÉLUM ABOGADOS ABRIÓ oficinas en Madrid. El bufete que fundaron Jorge Gastélum y María Teresa Llantada en 1985 se asoció con Pilar Martínez Abogados, de María del Pilar Martínez. La nueva oficina va ser atendida por Carla Gastélum Glender. La alianza permitirá atender los clientes europeos con operaciones en México y mexicanos con actividades en Europa. Los servicios van desde contencioso en tribunales, hasta la negociación con distintos agentes de los sectores público y privado, pasando por asesorías, elaboración de documentos, entre muchos más.