“Ya lárgate, López-Gatell”, es una expresión cada vez más escuchada en distintos y diversos grupos de la población, que apelan a la dignidad y honestidad intelecual del subsecretario de Salud.

Y no solo es una demanda muy sentida por el grave daño, irreversible, para miles de familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia del coronavirus que parece no tener fin en México.

“Ya lárgate, López-Gatell”, porque cada día que pasa no hay forma de frenar ni las defunciones ni los contagios, lo que nos mete en un círculo vicioso que no solo mata personas, sino a la actividad económica.

Su ambición no tiene límites y el desafortunado y equivocado empoderamiento que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguirá pasando la factura a la economía del país.

“Ya lárgate, López-Gatell”, porque la fallida estrategia de prevención y manejo oportuno nos coloca hoy como un país apestado, que no es admitido en Europa, con el consiguiente trastorno social y económico.

El aferramiento a someter por semanas a industrias esenciales, agudizó la crisis económica de miles de empresas y millones de fuentes de empleo, muchos de los cuales ya no podrán recuperarse.

“Ya lárgate, López-Gatell”, porque el sistema de compras y distribución de medicamentos lo destruyó, su nuevo modelo fracasó y ahora saldrán a comprar al extranjero, con la dizque ayuda de la ONU.

El colapso de ese sistema encontró en la falta de medicinas y tratamientos para miles de niños con cáncer, el sesgo más inhumano para quien se dice ser doctor y juró desempeñarse con conciencia y dignidad.

“Ya lárgate, López-Gatell”, porque ahora, prejuicios por delante, pretende educar a la gente sobre qué es bueno y qué es malo llevarse a la boca, sin importar que estigmatice a sectores económicos estratégicos.

La nueva NOM de etiquetado que afectó a fabricantes de alimentos y bebidas es otra de sus iniciativas: el 1 de octubre toneladas de pan, leche, jugo, conservas y refrescos se tirarán, en un país donde la gente se muere de hambre.

Por eso y otras cosas más, un buen sector de la población mexicana clama: “Ya lárgate López-Gatell”.

ALTOS HORNOS DE México adeuda por concepto de impuestos federales la friolera de mil 955 millones de pesos. El tramo más pesado son los derechos de minería, que ascienden a 515 millones y se adeudan a la Secretaría de Economía, que lleva Graciela Márquez; le siguen 450 millones de cuotas del IMSS, que dirige Zoé Robledo; después 380 millones de Impuesto al Valor Agregado y 120 millones de Impuesto Sobre la Renta al SAT, que comanda Raquel Buenrostro; también 120 millones de retenciones al Infonavit, que maneja Carlos Martínez; 100 millones por derechos de explotación de Agua a la Comisión Nacional del Agua, que lleva Blanca Jiménez, y 30 millones más también al IMSS por Impuesto sobre Nóminas. De tales pasivos alguien tendrá que hacerse cargo. Lo más lógico sería que los absorbiera el dueño de Grupo Villacero y Banco Afirme, Julio Villerreal, quien firmó un acuerdo con Alonso Ancira para quedarse con la principal empresa de Coahuila.

Y DE LOS 150 millones de dólares con los que Carlos Cabal y Alejandro del Valle acaban de capitalizar a Interjet, el equivalente a 400 millones de pesos se fueron para liquidar las deudas gubernamentales. El acuerdo de Miguel Alemán Magnani y Andrés Manuel López Obrador fue pagar esa cantidad mensual durante un año, a fin de saldarse los pasivos contraidos con las dinstintas dependencias gubernamentales. El programa de pagos incluye ISR, IVA, derechos de trámites aduaneros, turbosina, servicios de aeronavegación y aeropuerto de la CDMX. En esta reestructura los Alemán habrían retenido un 10% de la aerolínea. Carlos del Valle Guerrero, el hijo de Alejandro, ya es director adjunto de Interjet.

SE DIFIRIÓ PARA este jueves la audiencia de Grupo Aeroméxico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ayer iba a ser la reunión en la que Shelley Chapman, la jueza especializada en bancarrotas, resolvería la petición de la aerolínea que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga de devolver 19 aviones. Recordará que hace unas semanas sus abogados, Timothy Graulich y Marshall S. Huebner, del afamado bufete Davis Polk, plantearon la desincorporación de 19 aviones, de los que 10 son Boeing 737 operados por Aeroméxico y 9 Embraer pertenecientes a su filial Connect.

BE GRAND, DE Nicolás Carrencedo, aún no presenta estados financieros al cierre del segundo semestre del año. Vamos, la compañía no reporta desde el tercer trimestre de 2019, lo que llamó ya la atención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf. La desarrolladora de viviendas plus creció exponencialmente a la vera de los gobiernos de Enrique Peña y de Miguel Ángel Mancera en la CDMX. En marzo próximo se le vencen Certificados Bursátiles por mil 500 millones de pesos. Además, tiene otros 800 millones de deuda en Certificados de Capital de Desarrollo (CKD). Cuidado.

OTRA VEZ LA póliza de la flota aérea militar. La Secretaría de la Defensa Nacional aún no inicia el proceso de selección de la aseguradora a la que adjudicará ese contrato, valorado en alrededor de 50 millones de dólares, cuando ya anda circulando una carta firmada por el general Jesús Hernández González, titular de la Fuerza Aérea Mexicana, en la que supuestamente nombra a un corredor como agente exclusivo del negocio. La misiva, fechada el 10 de julio y con sello al calce, refiere a Heath Lambert México, una firma que muchos ya creían desaparecida y que dirige Luis Muñoz.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador dijo ayer que no sabía que su secretario de Comunicaciones y Transportes renunció al cargo. Que hoy tendrá una reunión con él. Lo cierto es que el presidente se saltó a Javier Jiménez Espriú cuando anunció el viernes pasado, en Manzanillo, que los puertos pasarían al control de la Secretaría de la Marina. El ingeniero de la UNAM ya nada pudo hacer. Pero lo que sí puede es recomendar a Cedric Iván Escalante, su subsecretario de Infraestructura, para que se quede en su lugar. Otro puede se Lázaro Cárdenas Batel.