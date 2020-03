Zape al “comité de iluminados”

Hay al menos 5 razones de peso que tomó en cuenta la Jueza Laura Gutiérrez Romo para otorgar un amparo a la Concamin, que preside Francisco Cervantes.

La juzgadora consideró que hubo flagrantes violaciones por parte de un “Comité de Expertos” para modificar la NOM-51 sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa valoró que la modificación a la norma se hizo al vapor, sin considerar las opiniones de los órganos especializados del Estado mexicano.

El Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (Comenor), solicitó más de 300 aclaraciones al proyecto y hasta el momento la respuesta es el silencio.

El Comité de “iluminados” de la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, que modificó la Norma-051, se pasó por el arco del triunfo más de 5 mil comentarios expuestos en la consulta pública.

El Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, tampoco tuvo acceso por parte de las autoridades a esos comentarios y consideran que sus opiniones terminaron en el bote de basura.

Y como fue una norma que se modificó al vapor y en lo oscurito, no hubo lugar a un análisis científico serio. Tampoco hubo espacio ni tiempo para las razones: prevalecieron las emociones y los prejuicios.

Otra razón no menos importante es que en la antesala de la ratificación del T-MEC por parte del gobierno de Canadá, la NOM ignoró a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La NOM 051 fue aprobada sin respuesta a los comentarios en la consulta que hizo el organismo que preside Roberto Azevedo, sin entrar al detalle de posibles violaciones al TLCAN y T-MEC.

Es loable la determinación con la que actuó la jueza para otorgar el amparo a los organismos empresariales y enfriar la norma que regularía el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Está en juego el derecho a la información, la salud y alimentación de los mexicanos, pero también la legalidad de los procesos para modificar leyes. Ni más ni menos.

HOY MUY TEMPRANO desayuna el Grupo de Asociados de la Asociación de Banqueros de México. Nos referimnos a los presidentes de los grupos A, B, C y D, esto es Julio Carranza de BancoCoppel, Carlos Rojo de Banorte, Manuel Romo de Citibanamex y Raúl Martínez-Ostos de Barclays. Todos van acompañados de sus respectivos vicepresidentes de grupo. Por supuesto también Luis Niño de Rivera como presidente del gremio y el director general, Juan Carlos Jiménez. Se van a discutir varios asuntos, pero la atención va estar en la decisión de mantener o suspender la Convención Bancaria de Acapulco. Hoy lo sabremos. En la víspera Citibanamex canceló su 28 Reunión Plenaria de Consejeros que iniciaba mañana en la CDMX por el riesgo de infección del coronavirus. El banco de Michael Corbat le puso la vara alta a la ABM. Y es que el costo reputacional de un contagio sería devastador. Eso es lo que se va a ponderar. La convención es el 12 y 13 de marzo próximos.

GO GABA, PATROCINADA por el despacho de abogados Cárdenas y Cárdenas, impugnó la decisión de Édgar Pineda Ramírez, fiscal central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que aprobó el No Ejercicio de la Acción Penal. Hablamos de la denuncia por presunto fraude contra Coca-Cola Company, que preside aquí Galya Frayman Molinas, valorado según un peritaje oficial en alrededor de 345 millones de dólares. Pineda tomó la determinación el 30 de enero pasado, no obstante que la Visitaduría Ministerial había resuelto 6 días antes que la Agente del Ministerio Público había incurrido en diversas irregularidades al realizar la investigación y tenía que corregirlas. Las posibles conductas irregulares de Claudia Hernández habrían entorpecido las investigaciones

EN EL ÚLTIMO momento el IMSS, que dirige Zoé Robledo, difirió los fallos de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 relativos a Servicios Médicos Integrales Estudios de Laboratorio Clínico. Estaban programados para ayer y se pospusieron para el 31 de marzo. Ahí están participando los 6 principales proveedores, los que han ganado los contratos en los últimos años porque se repartían el mercado. La Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios, encontró evidencia de sus malas prácticas. Considere a Falcón de Noé Ramírez, Selecciones Médicas de Francisco Pérez Fayad, Dicipa de Francisco Pallach, Hemoser de Ignacio Higadera, Impromed de Fernando Chaín y Centrum de Valentín Campos.

TRAS 20 AÑOS de ser consejero en Grupo Alfa, a Ricardo Guajardo Touché le dieron las gracias. El despido cayó como balde de agua helada en la comunidad de negocios de Monterrey. Y es que el ex director de Bancomer y consejero de un buen número de corporativos merecía un mejor trato. Si bien Guajardo tiene negocios con David Martínez, su asiento no tenía nada qué ver con cuidar sus intereses en el conglomerado que preside Armando Garza Sada y dirige Alvaro Fernández Garza. El de Fintech posee alrededor de 10% de las acciones de Alfa y es visto con recelo por las familias fundadoras, léase los Fernández Garza, los Garza Calderón y los Garza Sada.

PUES SÍ, CITIBANMEX tuvo que suspender a última hora la 28 Reunión Plenaria de Consejeros. El grupo que comanda Manuel Romo se allanó a los protocolos de seguridad que maneja Citi desde Nueva York en las reuniones internacionales. Para no arriesgar a ejecutivos y a los propios consejeros con el coronavirus, se canceló este encuentrio que iniciaba mañana en la CDMX hasta nuevo aviso. Ya estaban confirmados los secretarios Javier Jiménez Espriú, Marcelo Ebrard y Arturo Herrera. El viernes se esperaba la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

EN COSA DE horas se va develar finalmente la firma de abogados que defenderá en España al ex director de Pemex. El propio Emilio Lozoya Austin ha encabezado esa negociación, que no ha sido nada fácil. El excolaborador de Enrique Peña Nieto cumplió ya tres semanas de haber sido detenido y aún no firma con el equipo que llevará su caso. Lo que sí le adelanto es que el bufete será de los más caros. Cobrará en promedio 500 euros la hora. Lozoya ha dicho a sus cercanos que “antes muerto” que regresar a México en las condiciones que la 4T lo quiere procesar. Así que la ruta va ser muy sinuosa.

CONCEBIDO COMO LA “versión junior” del Club de Industriales, 12 años después de haber irrumpido exitosamente en el escenario de los negocios, El Piso 51 de la Torre Mayor está en ruta de quiebra. Tras un largo pleito con quien adquiriera las participaciones de sus fundadores, Alberto Cinta, Sergio Berger y Eduardo Solórzano, Fernando Aramburu, hasta el año pasado accionista mayoritario, fue expulsado ya por su socio, el inversionista inglés George Sandhu, quien a su vez busca afanosamente darle oxígeno a El Piso 51, cuyos años de gloria se remontan al periodo 2007-2012.