AMLO les lee la cartilla

El jueves pasado Andrés Manuel López Obrador se reunió con los capitanes de las tres empresas que construirán la refinería de Dos Bocas: KBR, Fluor Corporation y Samsung.

El presidente fue muy claro: el 40 % de los insumos que utilicen deben ser nacionales, el Gobierno no pagará un sobreprecio por la obra y los trabajos deben estar listos en 36 meses. Ni un día más.

AMLO dijo a Dante Caravaggio, Jae Jun Yoo y Carlos Hernández que esta es la obra emblemática de la 4T y que él, personalmente, supervisará los avances de la nueva refinería.

A cambio del cumplimiento en tiempo y costo, el presidente comprometió a su gobierno, particularmente a Pemex de Octavio Romero, y a la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle.

El primero pagará a tiempo los avances de obra, y la segunda expedirá permisos oportunamente y operará políticamente para evitar movilizaciones sociales que demoren el proyecto.

En el Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo, preparado por Pemex con ayuda del Instituto Mexicano del Petróleo, que conduce Marco Antonio Osorio, destaca la razón por la que se escogió Dos Bocas.

Contrario a lo que muchos “expertos” opinan, ahí llegan más de un millón de barriles de petróleo al día y el terreno es propiedad federal. Pero sobre todo existe infraestructura.

Hay todo lo que la refinería necesita para garantizar la distribución de los productos, como muelles, terminal petrolífera y tanques de almacenamiento. A ver si los de la 4T lo saben aprovechar.

La preparación del terreno llevará 10 meses, la procura anticipada del equipo crítico de largo tiempo de entrega 30 meses y la construcción 36 meses, considerando montaje e integración de equipos críticos.

Para la ejecución del proyecto, la estrategia consiste en aprovechar la ingeniería existente del proyecto de la extinta “Nueva Refinería de Tula”, que permitió la contratación inmediata de los desarrolladores de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) y lograr la terminación mecánica en 36 meses.

La cereza para los inversionistas es la rentabilidad que ofrece: una Tasa Interna de Retorno de 13 % y un valor presente neto de los flujos de beneficio de 2 mil 459 millones de dólares.

La Secretaría de Energía calcula que Dos Bocas producirá entre 300 mil y 340 mil barriles diarios de combustible y para el 2022 se tendrá autosuficiencia en gasolinas.

Actualmente, México consume 800 mil barriles diarios de gasolina. Produce 200 mil y compra 600 mil.

EL MIÉRCOLES PASADO llegó la primera sentencia judicial que confirmó la guerra sucia que en el 2018 un grupo de empresarios organizó contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en el expediente PSL-41/2018 en definitiva señaló que Alejandro Quintero, exvicepresidente de Televisa y asesor en medios para el expresidente Enrique Peña Nieto hasta el final de su sexenio, armó varias campañas negativas. Una de ellas la serie El populismo en América que en camiones, parabuses, mensajes de celular, spots en radio y televisión y en Amazon comparaban a AMLO con dictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a fin de promover el voto del miedo. Es apenas la punta de la madeja y saldrán más implicados pues el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tiene indicios de que se utilizaron recursos de la Estafa Maestra que hoy tiene en la cárcel a Rosario Robles. Seguiremos informando.

EL VIERNES CON bombo y platillo BBVA festejó que la jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo de Nuevo León declaró en concurso mercantil a Senda, el principal grupo de autotransporte de pasajeros del norte. Aquí le hemos venido informando del caso. La empresa de Jaime Rodríguez quiere reestructurar no solo con el banco que lleva Eduardo Osuna, sino con Credit Suisse, Banorte, HSBC, Bancomext y CI banco unos 3 mil 500 millones de pesos. Lo insólito fue que desde hace un año la misma jueza concursal, Leticia Hernández, no ha podido decretar ese estatus que solicitó la compañía y ahora, de buenas a primeras, se lo concedió a los acreedores contraviniendo al visitador, José Luis Elizondo, quien argumentó que Senda no cumplía los supuestos de la ley. El concurso se declaró a nivel de holding y las medidas cautelares que la compañía obtuvo permanecen firmes, por lo que no se espera ningún impacto en su operación cotidiana.

JONES LANG LASALLE, que capitanea Pedro Azcué, ya tiene oferta final por el edificio de la Afore Banamex, esta que dirige Luis Sayeg, y de la casa de bolsa Accival, que maneja Humberto Cabral. Hablamos del inmueble de Reforma 390 de 23 mil metros cuadrados y 214 cajones de estacionamiento. Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú, quiere 44 millones de dólares. Para finales de mes empieza la desocupación de los cerca de mil 400 empleados que se reubicarán en las oficinas del corporativo de Santa Fe, Lomas y San Ángel.

FUERON TRES CONSORCIOS los que pasaron a la fase final para pujar por las plataformas y sistemas de ductos de los pozos Maalob-E y Maalob-I. Apunte a la dupla Grupo R de Ramiro Garza y la italiana Micoperi de Fabio Bartiloti; la alianza CICSA de Carlos Slim con la regiomontana Protexa de Rodrigo Lobo, y la mancuerna de ICA que dirige Guadalupe Phillips y Galem Energy de Miguel Alemán Magnani. El 10 de septiembre se presentan las ofertas. El contrato de Pemex de Octavio Romero rondará los 341 millones de dólares.

A PROPÓSITO DE Alemán, ¿sabe cuánto ganó Interjet en el pasado verano? La friolera de 56 millones de dólares. En julio la aerolínea que comanda William Shaw facturó 24 millones y en agosto 32 millones, con todo y las artimañas de Aeroméxico que le pirateó tripulaciones. La empresa de Eduardo Tricio y que dirige Andrés Conesa tuvo el apoyo de incondicionales, como Ricardo del Valle, líder del gremio de sobrecargos, y Joquín del Olmo, del mismo sindicato de Interjet. A Alemán, digamos, no le importó afectar a unos 20 mil usuarios.

ESTA SEMANA DEBEN fincarse las compras de unas 230 claves de medicamentos de patente. Hoy se cumple una semana que la SHCP, de Arturo Herrera, y Salud, de Jorge Alcocer, recibieron ofertas de laboratorios como Sanofi, Novartis, Roché, Bayer, Pfizer, Glaxo SmithKline, Bristol-Myers, Biogent, Abvvie, Grünenthal, Schering-Plough, UBC, etcétera. El monto anda entre los 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos.