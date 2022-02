Ahora FGR vs Edomex

audima

NI LAS CHICANAS le funcionan al abogado tuitero. El feroz litigante Paulo Diez Gargari fue vinculado a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación el 10 de noviembre de 2021, por el juez de control en Barrientos, en Tlalnepantla.

Antes, durante y después de dicha audiencia intentó por todos los medios, legales e ilegales, arrebatarle la jurisdicción a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sobre la invasión al Viaducto Bicentenario.

De manera inexplicable jurídicamente, la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, abrió una carpeta de investigación a solicitud de Diez Gargari.

El único objetivo era obstruir las investigaciones estatales. Con una diligencia extraordinaria, los muchachitos de la FGR enviaron agentes federales en días inhábiles a tratar de arrancarle la carpeta de investigación al Ministerio Público local.

Sin embargo, debido a la confusión conceptual de las huestes de Gertz, que no pudieron encontrar un cause legal a la pretensión de Paulo Diez, el Ministerio Público local no tuvo más opción que negarse a la ilegal petición.

En un intento desesperado por evadir la acción de la justicia, como el mismo MP federal lo refiere, el famoso abogado adicto al pajarito azul solicitó a dicha dependencia ejerciera por sí misma un recurso de incompetencia frente a un juez federal.

El asunto es que tal petición planteada apenas antier, cuando se celebró la audiencia, de plano fue desechada, ya que el juez de control advirtió que la fiscalía de asuntos internos de la FGR carecía de competencia.

Además de que no tenía jurisdicción territorial, por la forma en que argumentaron los abogados de Aléatica, concesionaria del Viaducto Bicentenario, los propios recursos y demandas de amparo interpuestos por Diez Gargari imposibilitaban legalmente su solicitud.

El asunto permanece bajo la jurisdicción del Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo Maza, donde una sentencia condenatoria parece inminente.

Dicen los que saben que el controvertido litigante bombardeó a la asesoría de Viaducto Bicentenario con más de mil páginas de documentos… que ni siquiera fueron admitidos en la audiencia del miércoles.

EL CASO QUE tampoco se soluciona es el litigio que el Bufete Esquer mantiene con Banca Mifel desde enero de 2015. En agosto de 2012 la institución que dirige Daniel Becker le encargó la recuperación de un crédito por 170 millones de pesos al municipio de Cuernavaca, el cual consiguió de manera exitosa, ganando el juicio de cobro en primera y segunda instancias. Pero de manera arbitraria y carente de toda ética, estando el juicio en amparo y a unos días de resolverse, Mifel decidió darle el caso a otro despacho legal y nunca pagó los honorarios a su primer abogado. Esquer demandó la rescisión del contrato, el pago de diversas facturas y el de todos los honorarios que pudo haber obtenido teniendo los asuntos a su cargo. Ganó esa demanda y un juez ordenó el pago requerido, estableciendo con claridad las bases para que los honorarios se liquidaran en ejecución de sentencia. Mifel se inconformó con esa sentencia en apelación y en amparo, sin embargo dicha condena se confirmó. Como correspondía, Bufete Esquer presentó su liquidación de honorarios, pero Mifel logró que la Cuarta Sala Civil alterara la sentencia del juez, modificando las bases establecidas para su cuantificación. La demandante se amparó y está a la espera de una resolución en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de la CdMx. El juicio ya va para seis años y pese a que Banca Mifel le ha apostado al desgaste y a agotar todos sus recursos legales, nada ni nadie la salvará de pagar sus deudas con Bufete Esquer.

EN LOS PRÓXIMOS días la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Margarita Ríos-Farjat, decidirá si atrae o no el amparo con el que SAP busca retrasar el proceso que tiene en su contra por la denuncia de Dominion Smart Innovation y Mexel, que dirige Michel Yehuda, que la acusan de defraudarlas. Es el último recurso legal que le queda a la firma de software empresarial de origen alemán que dirige Ángela Gómez. Es casi un hecho que le será negada la ansiada atracción, dado que la misma contrasta con los esfuerzos realizados por el poder judicial para erradicar añejas prácticas dilatorias que sólo distraen tiempo y recursos del alto tribunal, máxime que este caso versa sobre una simple controversia suscitada entre particulares respecto a la actualización o no de una responsabilidad civil extracontractual que ocasionó daños y perjuicios a una empresa. Desde hace más de 4 años se ha mantenido vigente un embargo de bienes dictado en contra de SAP, que ya es definitivo, equivalente a más de 10 millones de dólares por estimarse que sí defraudo a las empresas mexicanas. Si agregamos intereses legales, gastos, costas y una condena específica por concepto de daños punitivos, que se cuantificaron discrecionalmente en un importe equivalente al 50% de la condena principal, a los alemanes les podría terminar costando más de 30 millones de dólares el asunto.

LE DECÍA AYER que a más de un año de negociaciones con los tenedores de las notas senior de TV Azteca, los bonistas se han cerrado a aceptar una propuesta constructiva de reestructura de la empresa que comanda Benjamín Salinas Sada. Los bondholders pretenden cobrarse a lo chino los cerca de 400 millones de dólares que todavía tienen un trecho de dos años, septiembre de 2024. Contrarian Capital Management y Cyrus Capital Partners, son los que están enrareciendo la comunicación. Se trata de dos fondos “buitre” que han venido comprando parte de la deuda a Fidelity Investments, presidido por Abigail Johnson, y que ahora buscan implantar condiciones. Obvio, las pupilos de Ricardo Salinas Pliego no se dejarán.

MÁS ALLÁ DE su experiencia en la banca, capacidad de convocatoria y confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, Antonio del Valle Ruiz tiene otro punto a su favor para liderar la conformación de un grupo mexicano para comprar Banamex: el de celoso curador y cuidador del arte mexicano. “Estoy absolutamente retirado de los negocios y solo me dedico ahora a apoyar la cultura y el arte en México”, dijo a El País en una entrevista publicada apenas en enero pasado. Del Valle fundó el Museo Kaluz que posee unas mil 700 obras de arte. El Fondo Cultural Citibanamex tiene unas seis mil piezas que se busca salvar en la la venta del banco dirigido por Manuel Romo.