Ahora NOM de Semarnat contra industria

El sector privado se alista para dar la batalla en un nuevo asunto: los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

El gobierno de la 4T sacó del baúl la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, publicada el 6 de enero de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, y se propone emitir su versión definitiva este año.

De hecho la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que encabeza María Luisa Albores, emplazó desde el 21 de mayo a todas las partes y metió el acelerador a fondo.

Ya se imaginará la preocupación que priva entre empresarios e industriales aglutinados en la Concamin, que preside Francisco Cervantes, pues se teme un nuevo embate a la industria del país.

La NOM que se busca implantar parte de cuatro principios fundamentales: se hacen ajustes para proteger los humedales de la contaminación proveniente de las descargas de aguas residuales.

Asimismo, se protegen los ecosistemas cársticos, ya que éstos tienen un valor ambiental elevado dada su gran contribución en el abastecimiento de agua.

Se incluyen nuevos parámetros a fin de garantizar que las descargas realizadas contengan menos contaminantes y con ello alcanzar una preservación efectiva del medio ambiente.

Derivado del crecimiento poblacional, así como de las actividades económicas, el volumen de las descargas en cuerpos receptores se ha incrementado, por lo que los límites permisibles deben ajustarse.

El Proyecto de modificación a la NOM fue aprobado para su consulta pública el 19 de diciembre de 2017 por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat).

El Proyecto de modificación a la NOM se publicó en el DOF el día 5 de enero de 2018 para su consulta pública por un periodo de 60 días naturales

A través del oficio número 112/00516 con fecha 15 de abril de 2021, la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat emitió la reiteración del dictamen de procedencia jurídica.

Con lo anterior se determinó la posibilidad de presentar ante el pleno del Comarnat, tanto la respuesta a comentarios como la versión final de la modificación a la NOM para su aprobación y posterior publicación definitiva.

Ahora el el objetivo de los pupilos de Albores es lograr la publicación de “Respuesta a comentarios recibidos en el periodo de consulta pública”, así como la NOM definitiva en este año 2021.

En función de ese objetivo es que el área jurídica de la Semarnat presentó ambos documentos para su aprobación en dicha comisión el 21 de mayo, reunión en la que la Concamin manifestó su rechazo.

Los industriales argumentaron inconsistencias procesales y solicitaron una mayor participación a través de un grupo de trabajo que se creó ex profeso para profundizar en el análisis.

Ese grupo se integró mediante cuatro subgrupos que estudiarán igual número de aspectos, a saber: color, toxicidad, temperatura y demanda química de oxígeno, el cual sesionó del 24 al 28 de mayo pasados.

El grupo de trabajo volverá a sesionar a inicios del mes que arranca mañana y el subsecretario Tonatiuh Herrera Gutiérrez será quien encabece los trabajos.

POR LO QUE hace a Cinemex, el acuerdo central para levantar el stand-still con los bancos fue que la compañía de Germán Larrea Mota-Velasco cubriera con aportaciones de capital fresco a partir de este año los 3 mil 714 millones de pesos que adeuda. En ese esquema no se descarta que en el refinanciamiento al BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi, Scotiabank de Adrián Otero, Banorte de Carlos Hank González, Sabadell de Francisco Lira y el Export Development Canada que dirige Mairead Lavery participen terceros, como fondos de inversión, nuevos inversionistas y vehículos financieros. El asesor financiero fue Deloitte, que encabeza Francisco Pérez Cisneros.

MÁS ALLÁ DE si Aeroméxico requiere una ampliación del crédito en posesión del deudor (DIP) por la degradación de la seguridad aérea de México a Categoría 2, lo verdaderamente relevante de su situación financiera es si el fondeador Apollo Global Management, que ahora preside Marc Rowan, ejerce o no su derecho a convertir en acciones su préstamo de mil millones de dólares cuando la empresa que dirige Andrés Conesa salga del Chapter 11. Si el fondo neyorquino opta por retirarse, la compañía que preside Javier Arrigunaga tendría que buscar un prestamista sustituto. Uno que pujó y que dejó en el camino Apollo fue JP Morgan, que comanda Jamie Dimon. Tenga por seguro que ya tienen Plan B.

NO CREA QUE Interjet es un costal de pasivos. La aerolínea que preside Alejandro del Valle tiene en su balance unos 370 millones de dólares a su favor. Por eso no está del todo muerta y más de un fondo se ha acercado a sondear su viabilidad. A Airbus, que capitanea Guillaume Faury, le pagó por adelantado cerca de 200 millones de dólares por aviones A320 que mandó fabricar y tiene depósitos de garantía a su favor con arrendadores de aviones por alrededor de otros cien millones. American Express, que preside Stephen Squeri, le tiene congelados otros 70 millones de dólares de boletos vendidos pero no usados. Pero las cuentas están en el limbo en tanto no ingrese el visitador del concurso mercantil, Enrique Estrella.

CARLOS TREVIÑO NO tiene nada que ver con Eseotres Pharma. Éste es de Diego y Antonio Argüelles. El ex director de Pemex es dueño de La República. Eso sí: ambos son proveedoros del profopol, entre otros, para el IMSS. Lo importante es aclarar también que Eseotres no vendió al instituto que dirige Zoé Robledo el producto en mil 325 pesos la unidad. Esta compañía lo ha colocado en el sector salud en 650 pesos. En la adjudicación directa que mencionamos, y que fue para Landsteiner, este laboratorio de Miguel Granados lo ofertó en 880 pesos, lo que significa un sobreprecio de 250 millones por la compra de 902 mil dosis. Eseotres recién vendió a la delegación del IMSS de Jalisco profopol en 620 pesos.