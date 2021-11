Ahora Sedena tras Seneam y aeropuertos

A LOS GENERALES que van a administrar y a gestionar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), que se construye en la base aérea de Santa Lucía, se les está agotando la paciencia.

Ni Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) ni NavBlue, subsidiaria de Airbus que dicen se dedica a diseñar espacios aéreos, no han entregado información esencial.

Hablamos de los procedimientos de interacción del AIFA y el Aeropuerto Internacional de la CdMxM. Si la intención es abrir el primero en marzo, a más tardar en diciembre las aerolíneas deberían tener las rutas.

La interacción del aeropuerto de Toluca es una distracción porque no interfiere en lo verdaderamente importante, que es dónde se cruzarían las trayectorias de las aeronaves entre los dos aeropuertos en conflicto.

El encargado del Seneam, Víctor Hernández, se excusa diciendo que hay una campaña en su contra, pero según él ésta es de parte de los militares que están buscando un pretexto para quedarse con el Senam.

Y no sería nada remoto que la Secretría de la Defensa de Luis Cresencio Sandoval abosorba al Seneam y el control de todos los aeropuertos del país, como ya tomó a los puertos.

Pero es claro que el Seneam, con su poca asertividad y las muchas mentiras que ha dicho Hernández para justificar su ineficiencia, sólo le está ayudando mucho a sus críticos para que cambien de estafeta.

Mientras tanto, el AIFA sigue en construcción a tambor batiente y es muy probable que la infraestructura esté lista incluso antes del 21 de marzo, aniversario 215 del natalicio de Benito Juárez.

También es muy probable que tanto Volaris, que dirige Enrique Beltranena, como Viva Aerobús, de Roberto Alcántara, acompañen la inauguración con sendos vuelos que ya prometieron.

La interrogante es que aún no se sabe cómo harán los pasajeros para llegar y, peor aún, los trabajadores de las dos empresas, más las que se contraten para servicios de rampa, que nadie sabe cuáles serán.

La infraestructura del AIFA no es ni tan modesta como se ha dicho (14 posiciones) ni tan amplia como se prometió en un principio (96 posiciones), pues en realidad tendrá 28 para la primera etapa.

Lo que sí resalta por su amplitud, modernidad y buen calibre, es la nueva ciudad militar que alberga edificios de departamentos para mil 500 familias, de 120 metros cuadrados, dos casas para los oficiales, un deportivo, un centro comercial y un hospital de segundo nivel.

Digamos que a la Defensa Nacional le sobró un cachito del presupuesto para hacer crecer su patrimonio.

PUES NADA, QUE buena carga del problema financiero que arrastra AlphaCredit se está concentrando en las auditorías de Deloitte, la prestigiada firma que comanda en México Francisco Pérez Cisneros. Recién le informé que el juez a quien le solicitó la compañía el concurso mercantil rechazó la petición. Víctor Manuel Bravo Melgoza argumentó que los estados financieros que presentó el prestamista no estaban firmados por un auditor reconocido. Y sí, la firma de José Luis Orozco y Augusto Álvarez entregó un segundo estado de resultados porque el de Deloitte, que registró errores contables por unos 4 mil millones de pesos, no se quiere exhibir en el proceso. En la medida que pasen las semanas este expediente tenderá a complicarse. Álvarez incluso ya no está en nuestro país. Se conoce que puso tierra de por medio y se fue a vivir a Vail.

CRÉDITO REAL YA tiene en posesión el 25% de las acciones de Radiópolis que tenía Carlos Cabal. Acto seguido, está acordando con Grupo Coral, que representa Javier Mondragón, abogado de Miguel Alemán Magnani, una ruta crítica para vender a un tercero buena parte de esa tenencia. Ese actor sería el nuevo socio del consorcio español Prisa, que por lo que ha trascendido no tiene la mínima intención de soltar sus negocios de México. Hay en el escenario tres tiradores: Francisco González de Multimedios, Jorge Nacer propietario del periódico El Economista y Manuel Arroyo presidente de Grupo Lauman. El quid sigue siendo el control editorial de la cadena dirigida por Francisco Cabañas. Mientras los hispanos la detenten no hay ánimo para subirse.

EL CID RESORTS está inaugurando su tercer complejo hotelero en Puerto Morelos, Quintana Roo. Es una expansión que inició hace ya varios aos fuera de su zona de influencia, que es Mazatlán, Sinaloa. Este nuevo hotel se denomina Venus Ha, que significa “Viento” en latín y “Agua” en maya. Es un desarrollo de 300 habitaciones que en su primera etapa de 150 abrió el 13 de noviembre. Incluye restaurantes, albercas y lobby. El grupo hotelero que capitanea Carlos Berdegué Sacristán sigue apostando fuerte al turismo. El financiamiento provino del Banco Nacional de Comercio Exterior, que ahora dirige Juan Pablo de Bottón. Se trata del tercer inmueble que levantan en se municipio. Los dos primeros tienen 480 y 220 cuartos. Así que se acrcan a las mil habitaciones.

TAL CUAL LE adelanté, el actor Gael García asestó un duro golpe al Johnnie Walker. Ayer los ministros de la Primera Sala, Margarita Ríos-Farjat, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Juan Luis González Alcántara, votaron por unamidad el proyecto de la ministra Norma Piña, que ampara al histrión por el uso indebido de su imagen por parte de Diageo, que preside Erik Seiersen,en una campaña televisiva de su famoso whisky. Los abogados de Gael fueron Jaime García Priani y Jorge Sepúlveda en la parte civil y en lo constitucional Antonio Arámburu. Los de la multinacional de bebidas fueron Alberto Román y Juan Ignacio Castañeda Alcocer.