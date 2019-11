Ajustes en el gabinete, ya

A casi un año de haber asumido formalmente la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador llega a una cita impostergable: la de hacer cambios en su gabinete.

Los ajustes son obligados por resultados mediocres que distan mucho de los objetivos, por el cansancio y hartazgo de sus titulares y por los golpeteos cada vez más frecuentes entre sus miembros.

En el ámbito de procuración de justicia las diferencias entre el Fiscal General de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se ahondan cada día más y más.

Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto van en rutas distintas: el primero mucho más ortodoxo, con estrategia diferente y tiempos políticos distintos. Por eso lo quieren de embajador en el Reino Unido.

Cuando a Rocío Nahle le preguntan cómo se lleva con Octavio Romero, se muestra políticamente correcta: “somos compañeros de lucha y tenemos una excelente relación”, afirma.

Pero la realidad es que la lucha entre la secretaria de Energía y el director de Pemex es cuerpo a cuerpo. Tanto que AMLO los ha corregido públicamente y los ha sentado no una vez. Varias.

Tómelo con reservas: Romero podría irse de Pemex este mismo mes. Nahle habría ganado la carrera. El paisano del presidente va desembarcar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿Por qué en lugar de Javier Jiménez Espriú? Porque el respetado ingeniero simplemente ya está cansado y Romero llegará a administrar los recursos millonarios que caerán en esa cartera.

Aunque los voceros de Jorge Alcocer Varela juran que el secretario de Salud está más firme que un Roble y no se moverá de su puesto, en esa dependencia se da una mezcla de hartazgo y fracasos.

Desabasto de medicinas, una Cofepris con cientos de trámites e inversiones detenidas y un sistema de salud en impasse por la cancelación del Seguro Pupular, dibujan el cuadro del sector.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya se frota las manos; otros considerados para el relevo son el senador de Morena Miguel Ángel Navarro, y el subdirector de Servicios de Salud de Pemex, Rodolfo Lehmann.

Carlos Urzúa ya se fue de la Secretaría de Hacienda, pero si Alfonso Romo creía que se había librado un obstáculo para operar a sus anchas, se equivocó: Arturo Herrera le está quitando banderas.

Ahí está el famoso Plan Nacional de Infraestructura que nomás no puede echar a volar. AMLO de plano adelantó que el próximo martes va anunciar personalmente los proyectos.

Herrera ya se le metió a Romo y burocratizó el avance: el proyectista Felipe Ochoa y Carlos Slim les pusieron a la 4T mil 600 proyectos en charola de plata y luego les depuraron a 116.

Esos 116 proyectos son los que ya podrían echarse a andar sin mayores obstáculos el año siguiente pero en Hacienda empezaron a arrastrar los pies y ahora los empresarios se las pusieron más fácil.

Hay 44 grandes proyectos de infraestructura que ya se pueden anunciar e iniciar este mismo año. Los van a financiar privados, porque ya no se puede esperar más. Son los que el Presidente va dar a conocer la próxima semana.

En este saldo del primer año de gobierno el gabinete está descoordinado y sin objetivos claros. ¿Alguien sabe qué está haciendo Miguel Torruco en Turismo, Víctor Toledo en Semarnat, Graciela Márquez en Economía u Olgar Sánchez Cordero en Gobernación?

Y ya mejor ni hablemos de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad ni del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

LA SEMANA PASADA comentamos sobre el competido mercado de los vales de despensa y combustible que los gobiernos federal, estatales y municipales utilizan para beneficios a sus empleados o para el control de gastos. Los siguientes dos meses serán críticos para la industria de vales al ponerse en juego las licitaciones de fin de año de los gobiernos por unos 12 mil millones de pesos que se van a disputar las francesas Edenred de Andrea Keller, Sodexo de Thierry Guihard y Up Sí Vale de Gerardo Yépez, amén de las mexicanas Toka de Hugo Villanueva, Efectivale de Pedro de la Peña y One Card de Oscar Ramos. Pero cuidado, también hay otros casos que escapan al gremio formalmente registrado, como PagaTodo, fintech que oferta soluciones de medios de pago para programas sociales, pero que le ha llovido sobre mojado. La empresa de Alejandro Coronado tiene en sus manos un programa social con un valor de cuatro mil 350 millones de pesos anuales que debería beneficiar a cerca de un millón 150 mil familias, “Mi Beca para Empezar”. Ese programa es impulsado directamente por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y significa un apoyo económico mensual que brinda el gobierno para estudiantes de primaria y secundaria con la finalidad de combatir la deserción escolar, autorizado por el Fideicomiso Educación Garantizada, y que se ha visto mermado porque más de 12 mil tarjetas emitidas tienen sus saldos en cero. Padres de familia han denunciado este hecho al acudir a canjear el apoyo de 330 pesos mensuales a alguno de los establecimientos autorizados y se jan encontrado con la sorpresa de que ya no tenían saldo. Sheinbaum ha enfrentado todo tipo de reclamos en sus reuniones con la ciudadanía, pues le han hecho ver que PagaTodo tiene toda la información de los beneficiarios de dicho programa y les han comenzado a otorgar tarjetas de crédito, que cobran tasas de interés de usura.

EN LA SECRETARÍA de Comunicaciones y Transportes hay preocupación debido al impago del servicio de limpieza en que han caído, pero todo se debe al jefe de la oficina de cobros de la Subdelegación 10 Churubusco del IMSS, Jorge García Narr, quien requirió que retengan el dinero que deben a Ocram Seyer por el aseo prestado desde hace ocho meses. Así, la dependencia a cargo de Javier Jiménez Espriú, pidió hace dos semanas una alternativa para que se cubra el adeudo, pero aún no ha habido respuesta a pesar de que se ha cumplido con todas las especificaciones asentadas en el contrato LPN-712-E7-01/2019. Es decir, la SCT quiere pagar, pero el IMSS de Zoé Robledo no la deja.

CON UNA INVERSIÓN de 400 millones de pesos, la Universidad Anáhuac México, cuyo rector es Cipriano Sánchez, inaugura hoy el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac (CCMA). El edificio alberga el Teatro Ángel y Tere Losada que tiene una capacidad para mil 300 espectadores. En su diseño y construcción se contó con empresas de reconocido prestigio internacional como Jaffe Holden, de Nueva York, y Chemtrol, de España, que le brindan las mejores características de acústica, isóptica y mecánica teatral de América Latina. A la ceremonia asistió el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

EL IMPAGO EN que ha incurrido Pemex hacia sus proveedores ha generado un mercado de coyotaje que cada día crece más. Políticos y cabilderos alquilan sus buenos oficios para que la empresa dirigida por Octavio Romero pague selectivamente. Los moches por las gestiones de pagos van entre 10 y 30% del monto total que se adeuda.