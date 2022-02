Amargo Día del Amor y la Amistad

audima

EL DE AYER fue un día para no recordar en Palacio Nacional. Vaya 14 de febrero para Andrés Manuel López Obrador. Tres reveses en la mañanera del Día del Amor y la Amistad.

Primer tiempo: la Fiscalía General de la República (FGR) presentó acusación final contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, concluyendo que fueron el exdirector de Pemex y su familia los beneficiarios del soborno.

Segundo acto: López Obrador repitiendo en su conferencia matutina la narrativa contra los legisladores acusados por Lozoya de recibir los supuestos sobornos, sin saber que la FGR ya desistimó esa versión.

Tercer acto: se confirma que KEI Partners, para el que trabaja como asesor legal su hijo, José Ramón López Beltrán, es una empresa de papel, creada ex profeso y asociada al dueño de Vidanta, Daniel Chávez.

Lo que pone en evidencia estos tres hechos es que el discurso de corrupción contra el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto se construyó sobre una base muy endeble de medias verdades y hasta de mentiras.

Si el fiscal Alejandro Gertz fuera auténticamente autónomo del presidente, cancelaría las órdenes de aprehensión contra Jorge Luis Lavalle y Carlos Treviño, y desistiría de la de Ricardo Anaya.

Simplemente porque las supuestas pruebas de Lozoya no existen no se sostiene la aplicación de la prisión. Solo los podrían meter a la cárcel por no haber acudido a sus respectivas audiencias, por evadirse, pues.

Con la acusación de la Fiscalía a Lozoya ¿también se esfuman las denuncias contra Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, David Penchyna, Javier García Cabeza de Vaca, Francisco González, Salvador Vega Casillas y otras 63 personas más?

Esa es la interrogante que permea en torno a todos esos imputados y en la propia Fiscalía General de la República, que hoy está en la coyuntura de deslindarse de la agenda política de Palacio Nacional.

El presidente López Obrador se quedó sin balas para sostener su narrativa anticorrupción, justo cuando se le revierte la bandera por la llamada “casa gris” de Houston.

DANIEL CHÁVEZ, PRESIDENTE de Grupo Vidanta, además de pertenecer al Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador, es el responsable honorario de la construcción del Tren Maya. Sus hijos, Iván y Érika Chávez, son los dueños de KEI Partners, el bufete que dice José Ramón López Beltrán lo contrató como asesor legal para trabajar el Houston, donde rentaba la famosa residencia de un ejecutivo de Baker Hughes. El propio inquilino de Palacio Nacional abogó ayer por el dueño de los hoteles Mayan Palace, tras asegurar que no tiene, ni en lo personal ni como gobierno, ningún tipo de interés ni negocio con él. En el arranque de su administración Chávez intentó quedarse con el proyecto para reconvertir las Islas Marías en un nuevo destino turístico. No lo consiguió porque, dentro de su desorganización e incapacidad para proyectar, la 4T no logró sacar adelante ese que pudo ser un interesante desarrollo. Pero lo que sí logró concretar Chávez fue la donación de dos mil hectáreas en Puerto Peñasco donde la CFE, que dirige Manuel Bartlett, construirá el proyecto fotovoltaico más ambicioso de América Latina. El predio lo donó el empresario hotelero en la etapa de transición de los gobiernos de Claudia Pavlovich al de Alfonso Durazo. La granja solar va implicar una inversión 9 mil 641 millones de pesos. ¿A cuenta de qué Chávez regaló las tierras?

EN LOS PRÓXIMOS días la Auditoría Superior de Puebla interpondrá ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra BDP Litigio y Consultoría, pues presuntamente encabezó una estrategia para que los ayuntamientos, órganos descentralizados y universidades del estado evadieran el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública. Según el órgano contralor que lleva Francisco Romero, se detectó que el formato de carta que más de 60 entes fiscalizables enviaron para bloquear las auditorías programadas, provenía de una IP identificada con el nombre de Fernando del Villar, abogado del despacho, que conforme el Registro Público de Comercio, pertenece a Roberto Gil Zuarth. El exsenador panista es asesor legal del Gobierno poblano desde 2019. Por su parte, Del Villar es un pasante de Derecho del programa de prácticas profesionales del ITAM, con escasa experiencia y sin cédula profesional.

EL MES PASADO Pemex adjudicó un contrato a Sepec Oilfield Services para la adquisición de solvente para absorción de gases en sistemas de endulzamiento de gas en las instalaciones de Abkatún-Pol-Chuc y Litoral, Tabasco. Atrás de la empresa está Maclovio Yáñez, exsubdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP). Al jubilarse pasó a ser uno de los más prósperos proveedores de Pemex. En 2017 la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años y sancionó por un total de 54 millones de dólares a Sepec CTS, Sepec Well Services y Petrodata Services, todas ligadas a Yáñez. Pero en febrero de 2020 la inhabilitación y multas fueron borrados por un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con perdón y disculpa pública en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2021. Ahora su amigo Miguel Ángel Lozada, mandamás real de PEP, lo trae regreso al negocio.

¿QUÉ CAPITAL POLÍTICO le puede servir a una Claudia Sheinbaum o a un Marcelo Ebrard el respaldo de un presidente ofuscado? Los equipos de ambos se reunieron para saber cómo actuar ante la crisis reputacional. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México optó por liderar una carta de apoyo de los gobernadores de Morena, y el secretario de Relaciones Exteriores no tuvo otra que hacer un control de daños con los países que se han visto lastimados por los dichos del tabasqueño. Otra pregunta que gravita en la clase política es quiénes y a partir de cuándo empezarán a deslindarse de la 4T para salvar sus proyectos políticos de cara al 2024. ¿Acaso el primero va ser el todavía líder de la mayoría del partido en el poder en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal?

IPADE BUSINESS SCHOOL, que dirige Lorenzo Fernández, se colocó nuevamente como la única escuela de negocios de México y de Latinoamérica dentro del Ranking Global MBA 2022, que publica el diario británico Financial Times. El Ipade se mantiene dentro de las 100 mejores Escuelas de Negocio del mundo, y destaca en el número seis mundial por su enfoque internacional en función de los intercambios, proyectos de investigación, viajes de estudios y prácticas en empresas de otros países. Asimismo, figura en el top 10 en la categoría progreso de carrera de sus egresados. La publicación especifica que los egresados del MBA del Ipade logran alcanzar incrementos salariales de hasta 171 %.