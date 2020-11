Bye bye Arturo Herrera

Arturo Herrera no va alcanzar a cargar a los peregrinos. El secretario de Hacienda ya tiene ruta de salida de la 4T y su mira apunta a Washington, a una posición en el directorio del Banco Mundial.

El abnegado colaborador de Andrés Manuel López Obrador pidió al Presidente un año más al frente de la principal cartera económica del gobierno, pero el tabasqueño no cedió a sus pretensiones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Herrera quería mantenerse como secretario hasta finales del 2021 para engancharse como candidato de Morena a la gubernatura de su natal Hidalgo, que tendrá elecciones para sustituir a Omar Fayad en el 2022.

Algo pasó que Herrera cayó de la gracia de López Obrador. Ni siquiera transitó la idea de que se fuera a Banco de México. El próximo mes se abría la ventana ideal para que saltara a ese organismo.

El 31 de diciembre termina el periodo de Javier Guzmán Calafell y un candidato natural era precisamente Herrera. Muchos pensaron que AMLO debió ser generoso y darle una salida decorosa a su secretario.

Sin embargo haber optado por esa ruta implicaba pavimentarle el camino para ubicarlo en la gubernatura del banco central en el 2023, pues Alejandro Díaz de León se va en los últimos días del 2022.

Pero, otra vez, López Obrador reconsideró y se guardó una mejor ficha para el denominado banco de bancos, como también, por lo que se ve, se está guardando la carta para el nuevo secretario de Hacienda.

¿Raquel Buenrostro? El presidente ha jugado con esa posibilidad. De hecho está picándole la cresta con la Jefa del SAT al que quisiera que fuera su nuevo secretario de Hacienda: Rogelio Ramírez de la O.

La semana pasada, el jueves para ser exactos, volvió a convocarlo en Palacio Nacional. Lo recibió junto con Octavio Romero, el director de Pemex, para abordar temas relacionados con la empresa petrolera.

Le he venido narrando en este espacio que el consultor privado es el as bajo la manga que tiene para la Secretaría de Hacienda. En los hechos ha desplazado ya a Herrera en las decisiones relevantes.

En proyectos de infraestructura como el Tren Maya, en la nueva Ley de Afores y ahora en la capitalización de Pemex, la mano de Ramírez de la O se está sintiendo. AMLO le profesa toda la confianza.

De hecho fue él quien terminó involuntariamente por obstruir la llegada de Herrera a Banxico, porque en el hipotético caso de que asumiera Hacienda, necesitaba otro perfil en esa posición.

¿Ya aceptó Ramírez de la O subirse al tren de la 4T y tomar la oferta de su viejo amigo López Obrador? Falta poco para que se devele su decisión.

Hoy muchos se van a desgarrar las vestimentas.

ADEMÁS DE LA ex CEO de eBay y HP, Meg Whitman, otra mujer que figura en las listas de candidatas a relevar a Wilbur Ross en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos es la ex CEO de PepsiCo, Indra Nooyi. También apunte a Jeff Zients y Tom Nides. Ojo con el primero: es un hombre de negocios que fue uno de los principales asesores económicos de Barack Obama, recaudador de fondos de Joe Biden y parte ya de su equipo de transición. El segundo fue subsecretario de Estado también con Obama y actualmente es vicepresidente de Morgan Stanley. Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vaya haciendo a la idea de que la 4T va tener que lidiar con muchos ex funcionarios de Obama que en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña construyeron buena parte del andamiaje que hoy la misma 4T se empeña en destruir.

OTRA POSICIÓN ESTRATÉGICA será la embajada. Christopher Landau se va con más pena que gloria y con la impresión de conflictos de interés. El abogado llegó en marzo de 2019 proveniente del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, del que fue socio. Aunque se separó de la afamada firma, prevaleció el estigma de su estrecha relación. El despacho legal es muy conocido en México porque ha tomado la defensa de personajes de alto impacto. El más reciente el general Salvador Cienfuegos, que al final dejó. Antes se le vinculó a los casos del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a los ex gobernadores de Chihuahua César Duarte y de Tamaulipas Tomás Yarrington, y a la empresa Oro Negro, de Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White.

A PARTIR DE enero del año próximo unos 33 mil 165 investigadores del Conacyt tendrán que pagar de su bolsa sus seguros de vida y gastos médicos mayores. El organismo que dirige María Elena Álvarez-Buylla les giró el lunes por la noche el aviso. Ya se imaginará el cubetazo de agua helada que les significó, todavía no repuestos por la desaparición de los fideicomisos que les recetaron los diputados de Morena. Este nuevo golpazo también pega en el índice de flotación de Axa que lleva Daniel Bandle, Banorte de Carlos Hank González, GNP de Alberto Bailleres y Metife que comanda Sofía Belmar. Así las cosas.

EL 2 DE septiembre la jueza de control del poder judicial de la CDMX, con sede en el Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla, reconoció el carácter de víctima a Frida Kahlo Corporation y vinculó a proceso penal a Mara Cristina “N” en atención a que, por lo menos a título probable, se pudo establecer que en 2015 declaró falsamente que la marca Frida Kahlo era propiedad de IPK, cuando se había vendido y cedido en exclusiva y sin reserva alguna a Frida Kahlo Corporation, que representa Beatriz Alvarado. IPK son las siglas de Isolda Pinedo Kahlo, sobrina de la pintora, quien cedió los derechos a la corporación con sede en Panamá.

PUES NADA, CARLOS Cabal Peniche se desmarcó ya de Interjet y transfirió la parte que había adquirido de Miguel Alemán Magnani a su socio Alejandro del Valle de la Vega, quien se volvió el mayoritario de la aerolínea con 90% de las acciones. Es éste quien hizo la oferta al gobierno de la 4T para pagar el adeudo del SAT, que asciende a unos mil 921 millones de pesos, con no 42, sino 48 millones de mascarillas KN-95. El planteamiento se hizo al IMSS, que maneja Zoé Robledo, que deberá decidir si las toma en pago. Estamos hablando de unos mil 440 millones de pesos, aproximadamente. A 30 pesos cada mascarilla anti Covid-19.

EN LA CARRERA por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, que hoy gobierna Javier Corral, nos comentan que habrá una muy particular revisión a las cuentas y acciones de cada uno de quienes dejen sus encargos. Pero más para los súper delegados de la 4T, a quienes se les ha señalado de uso personal de recursos. Dicen que más de uno está en ese supuesto. Desde tierras del norte nos comentan que la ciudad se ha llenado de más de cien espectaculares promocionando la figura de Juan Carlos Loera, delegado de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua. Los mal pensados le piden decir “quién pompó” los espacios publicitarios.