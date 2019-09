Cae el primero de la 4T: Ancira venderá AHMSA a Techint

“La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca, director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus proyectos en México”.

Así, escuetamente, tuiteaba Andrés Manuel López Obrador hace exactamente dos semanas. Y agregaba: “con el comentario de que somos un país atractivo para empresas mundiales…”.

En realidad, el encuentro privado con el empresario argentino fue para informar al presidente los avances de un proceso que tomó velocidad una vez que Alonso Ancira fue detenido en España.

Una empresa y un empresario que AMLO traía históricamente atravesado era Ancira y AHMSA. Desde la campaña criticaba la forma en que su filial, AgroNitrogenados, fue vendida a Pemex.

La cercanía que el hombre de negocios ha tenido con Carlos Salinas de Gortari era otra espina que tenía clavada. Al final, Ancira sucumbió a la presión de la 4T y decidió retirarse.

Tres hombres cercanos al presidente lo han aconsejado en esta operación con Techint. El consejero jurídico Julio Scherer; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; y el senador y líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Vector Casa de Bolsa, la intermediaria de Romo de la que ahora dice ya no tener ninguna acción, es el agente financiero que Ancira está fichando para acordar el precio con Rocca.

A su vez, Rocca contrató al despacho Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, de James Ritch, Tomás Mueller, Thomas Heather y Luis Nicolau como asesores legales.

El due-dilligence está iniciando, pero se estima que no llevará gran tiempo porque se está partiendo de un ejercicio que se hizo en 2005, cuando Ancira contrató a Vector para vender.

En ese entonces el propio Romo se metió directamente a la operación con apoyo del desaparecido Adrián Rodríguez Macedo y el director financiero de Vector, Valdemar Villarreal.

Uno de los finalistas fue precisamente Techint, y el otro el conglomerado ruso Sidersthal. Pero al final no se hizo nada porque no se pusieron de acuerdo en el precio.

Hoy día el control de AHMSA está en el paquete de aproximadamente 72 % que a partes iguales se dividen Ancira y los hermanos Xavier, Carlos, Sergio, Lorenza, Gabriela y Zitaluz Autrey.

Otro 19.6 % quedó en los fondos internacionales que recién capitalizaron la compañía que en lo operativo lleva Luis Zamudio y que preside ahora James Pignatelli.

Se estima que Altos Hornos de México puede valer cerca de 3 mil 500 millones de dólares; sus pasivos ascienden a 9 mil 500 millones de pesos.

Así que AHMSA en la antesala del cambio de manos. ¿Vendrán más movimientos entre la clase empresarial anti 4T?

YA SUMAN 25 los fundadores del llamado Fedecom. Es un Frente amplio que tiene como propósito defender al contribuyente y que es miembro de la Concanaco, Coparmex, Canirac, Dicares, AMITI, CANIETI, ANADE, AMEDIRH, AMECH, Coneval, México Evalúa y Colegio de Contadores Públicos. Tiene como objetivo pedir al Congreso se modifique la Ley de Ingresos para el 2020 enviada por el gobierno de la 4T porque va a afectar la economía, principalmente en el sector de los servicios, en los temas de retención del IVA para la subcontratación, cláusula anti-abuso y esquemas reportables. El 9 de octubre se manifestarán en la Cámara de Diputados, pero desde ahora se van a reunir con los legisladores Alfonso Ramírez Cuéllar, Patricia Terrazas, Mario Delgado, Juan Carlos Romero Hicks, Arturo Escobar y René Juárez.

POR PRIMERA VEZ, desde que se celebran los macrosimulacros del 19 de septiembre, en Pemex los miles de usuarios de la torre ejecutiva de Marina Nacional no participaron, como si fueran inmunes a los desastres naturales. ¿La razón?, pues como los elevadores del centro de administración no sirven no tuvieron cómo moverse. Octavio Romero no solo discrimina en cuestión de sueldos y salarios entre trabajadores de confianza y sindicalizados, sino que ahora también les hace el feo en situaciones de emergencia. Entre que a su estelar en Protección Civil, Jorge Figueroa, quien organizó el fallido simulacro, le quedó grande el puesto, y que Iyadalid Martínez nada más no puede contratar ni el más básico de los mantenimientos a elevadores, Pemex está que se cae. Y no necesariamente por un sismo.

SEMANA REDONDA LA pasada para Cuauhtémoc Velasco, el accionista principal de Jet Van Car Rental. El martes la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le adjudicó el 35% de los sedanes y las pick-ups doble cabina 4x2 que integraron las partidas de los 6 mil 494 vehículos para el sector público federal y por el que ofreció montos máximos por 840 millones 932 mil pesos. Y el viernes Segalmex, de Ignacio Ovalle, le asignó dos de las tres partidas de camiones pesados: 600 camiones rabones 4x2 por los que ofreció mil 235 millones de pesos y 100 tractocamiones 6x4 quinta rueda por los que puso 479 millones de pesos. Esta partida la lideraba Arrendomóvil de Juan Antonio Hernández, pero fue descalificada.

EL VIERNES GRUPO Coral, de Miguel Alemán, hizo a Televisa el primer pago correspondiente a la compra del 50% de su participación en el negocio de la radio. El contrato con el grupo que encabezan al alimón Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia estableció desde el principio dos exhibiciones. La operación ya había sido autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras. Alemán acordó liquidar un importe exacto de mil 248 millones de pesos por la mitad de la tenencia de las 17 estaciones que lo componen. El otro 50% está en manos de Prisa, que lidera Manuel Mirat, compañía con la que se anticipa iniciará un jaloneo por el control de la línea editorial que en teoría retuvieron.

UN PAR DE acotaciones con respecto al comentario de los abogados a los que se les atribuyó cercanía con Enrique Peña Nieto. De entrada usted podrá leer la aclaración que nos hace Gerardo Ramírez Ornelas en estas mismas páginas. El litigante mercantil rechaza categóricamente lo expuesto aquí. En segundo lugar una precisión con respecto a Alonso Aguilar Zínser: por supuesto que no es socio de Fernando Gómez Mont y Julio Esponda. El se maneja independiente. El socio de aquéllos es Alberto Zínser Cieslik.

TAMBIÉN EL VIERNES el juez concursal de Oro Negro, Benito Zurita, dio el tiro de gracia a los accionistas de esa petrolera que fundaron Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo y Carlos Williamson. Les desechó las solicitudes de declaración de concurso mercantil para las 5 plataformas en litigio, esto es Decus, Primus, Fortius, Impetus y Laurus.

¿QUIÉN ES MYLAN, el laboratorio que la 4T dice que es francés y al que compraron de emergencia el metotrexato para combatir el cáncer? ¿Qué relación guarda con el laboratorio local Meda Pharma y con la multinacional Pfizer que aquí lleva Rodrigo Puga? ¿La compra se hizo a través de una filial local sin buscar competencia? ¿Tiene certificado de la Cofepris, que dirige José Novelo?