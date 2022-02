Del hackeo a VisitMexico

audima

YA PASARON 18 meses desde que Braintivity inició acciones contra Tecnocen y su accionista principal, Juan Sergio Loredo Foyo. ¿Se acuerda del hackeo al portal VisitMexico?

Año y medio después de que este empresario fuera acusado de secuestrar el principal motor de promoción del país como destino turístico final, hay acciones que son importantes reportar.

La demanda mercantil interpuesta por Tecnocen contra Braintivity, la empresa de Marcos Achar a la que la Secretaría de Turismo le encomendó la administración del motor, quedó resuelta judicialmente.

Por unanimidad de tres magistrados de una sala civil de la CdMx, al no haber aportado una sola prueba que convalidara su pretensión de cobro, se decidió absolver a Braintivity de cualquier pago o indeminización.

Lo que sigue sin resolverse es la demanda que Braintivity promovió contra Loredo Foyo en Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado no quiere formular la acusación. Se detectan varias irregularidades.

En la primera detención de Loredo, 10 minutos antes de la audiencia inicial cambiaron al Ministerio Público (MP) que integró la carpeta y formuló la acusación, por un nuevo agente sin conocimiento del caso.

En 48 horas Loredo fue liberado y “no vinculado” a proceso, resolución que tuvo que ser apelada y revocada por un magistrado de Quintana Roo, vinculándolo nuevamente a proceso.

Durante este proceso han habido cuatro distintos agentes del Ministerio Público, lo que ha retrasado la impartición de justicia derivado de las acciones y omisiones en el actuar de la autoridad.

Tales son las irregularidades, que hoy la principal responsabilidad del MP es formular la acusación para proceder al juicio, el cual no se ha llevado acabo pese a haber concluido la etapa de investigación.

Al vencerse el plazo para la formulación de la acusación por parte del agente del MP, misma que no ha presentado, queda en manos del Fiscal General del Estado de Quintana Roo formular y corregir dicho proceder.

El punto es que no se ve para cuándo vaya a actuar.

DERIVADO DE LOS quebrantos financieros en los que el público inversionista perdió prácticamente todo su patrimonio depositado en papeles de empresas como Abengoa, Ficrea, Planfia, Homex, Geo, SARE y más recientemente Crédito Real, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitó el año pasado a las agencias calificadoras que no siguieran “calificando” con la más alta calificación crediticia valores que no tienen respaldo y solidez financiera. Fue un llamado fuerte a todas las agencias. Éstas se han lavado históricamente las manos, diciendo que no son auditores. Así contestó Standard & Poor´s (S&P), que dirige aquí María Consuelo Pérez Cavallazzi, y anunció su retiró del mercado de los instrumentos estructurados. La instancia que preside Jesús de la Fuente acierta al ordenar a las calificadoras que se aseguren de que las emisiones que califican tengan el sustento financiero y seguridad mínima que respalde totalmente la calificación que otorgan, en protección del inversionista. Las calificadoras recibían la información de los emisores, y “creían ciegamente” en lo que se les entregaba, y no se molestaban en validarla. Y las consecuencias son conocidas: puros quebrantos. Ciertamente el regulador reacciona tarde, pero finalmente reaccionó. S&P está tomando una decisión que puede costarle la autorización de calificar valores en México, y si vamos más lejos la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez, no contará con la autorización de la CNBV para publicar índices en conjunto con esa empresa que desacata a la autoridad mexicana.

PUES CON LA novedad de que AT&T de México no solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Adolfo Cuevas, el uso de la frecuencia de 3.5 gigahertz para dar servicios de quinta generación o 5G. Encendieron parcialmente esa red a finales del año pasado pero solo en una frecuencia habilitada para servicios inalámbricos fijos, que la hace inútil y anticompetitiva frente a su principal rival América Móvil, de Carlos Slim. La multinacional estadounidense que preside aquí Mónica Aspe no quiere pagar el derecho de espectro para servicios móviles porque dicen que no tienen dinero. AT&T tendría que liquidar cerca de 450 millones de pesos por sus 50 megahertz, que se sumaría a otros siete mil millones de pesos de contraprestación anual que debe pagar a más tardar finales de marzo próximo. Pero como se niegan a hacerles frente y pretenden competir vía la regulación asimétrica, pues es día que no tienen plan para 5G ni propuesta de despliegue de red. Están limitados a algunos servicios en la frecuencia de 2.5 gigahertz, donde sí pagaron los derechos. AT&T tiene unos 45 millones de abonados en México: 20 millones de ellos y 24 millones en la panza que son de Movistar, que comanda Camilo Aya.

LIDH, LA STARTUP mexicana de servicios financieros digitales enfocados a mujeres, acaba de cerrar su primera ronda de levantamiento de 1.8 millones de dólares de capital semilla. La empresa que surgió en 2020 ha desarrollado una App, medios de pago y herramientas con perspectiva de género que prometen ayudar a las mujeres a mejorar sus finanzas. En 2021 Lidh adquirió sus primeras usuarias, quienes hoy cuentan con una aplicación donde pueden ahorrar, transferir, recibir dinero y pagar más de cien servicios. También cuentan con herramientas que les permiten crear sobres de ahorro y organizar gastos por categorías. Actualmente se encuentran trabajando para obtener la certificación como institución de fondo de pagos electrónicos ante la CNBV. Los co fundadores e inversionistas de Lidh son empresarios y emprendedores mexicanos: Lilia Martínez, Andrea García Lerma, Tonatiuh Salinas, Mara Echave, Bárbara Arredondo Ayala, César Orel Pineda y César De La Torre. Growthbox Ventures, fondo de inversión europeo que se especializa en impulsar compañías fintech, recientemente se incorporó al grupo con quien se cierra la primera ronda de inversión.