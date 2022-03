El factor Beatriz

audima

EL ESCALAMIENTO DEL conflicto entre el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, llegó a la alcoba de Palacio Nacional.

La férrea defensa que del segundo se empeña en hacer Andrés Manuel López Obrador ha sido tema de críticas, diferencias y advertencias de la señora Beatriz Gutiérrez Müeller al presidente.

Y es que no es ya ningún secreto, ni entre el tabasqueño, su esposa, hijos y varios miembros del gabinete y del principal círculo presidencial, que Gertz viene trabajando varias carpetas de investigación.

Los expedientes pueden ser utilizados por el fiscal en el momento que quiera, causando un enorme daño y poniendo en riesgo la continuidad del proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación.

Paradójicamente el beneficiario de su empoderamiento y autonomía va ser la propia oposición y principales enemigos y adversarios de López Obrador, que lo van a tratar de perseguir judicialmente. Y lo mismo a secretarios como el de Gobernación o de Energía, Adán Augusto López y Rocío Nahle, por beneficiar a grupos de interés en las licitaciones de la refinería de Dos Bocas.

Y lo mismo a Andrés Manuel López Beltrán, por multimillonarios contratos en Pemex, operados por amigos de la infancia, como Amílcar Olán, con residencia Texas.

Y lo mismo la mismísima jefa de gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, con polémicos casos a cuestas, como la caída de la escuela Rebsamen y la Línea 12 del Metro.

El riesgo de un fiscal sin contrapesos que hoy tiene la mira puesta en otro lado, pero que más tarde puede revirar, es el peligro que más de uno trata de hacer ver a López Obrador.

Más allá de la denuncia pública de Scherer, Gertz ya ganó dos partidas: el respaldo presidencial y arropamiento de un Senado con dos integrantes con intereses: Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero.

Pero también el fiscal tiene prácticamente perdida dos batallas: la de su familia política, que con el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, exonera a las señoras Alejandra Cuevas y Laura Morán.

Y el otro que hoy podría retomar el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de atraer el caso de la Universidad de las Américas de Puebla, que también litiga Gertz por un interés personal.

Así la marca hasta ahora, pero la advertencia al presidente desde el más íntimo de su entorno, ahí está.

EN LOS PRIMEROS días de abril se abrirá el data-room de Citibanamex, que dirige Manuel Romo. Hasta entonces se conocerán las reglas que fijará Citi a los interesados en sus activos de banca de menudeo, banca empresarial, seguros, pensiones y patrimonio cultural. El proceso se llevará desde las oficinas de Nueva York y lo va liderar el segundo de abordo de la CEO, Jane Fraser. Apunte bien este nombre: Paco Ybarra. El directivo de origen español es el número dos de Citi. Se trata del responsable global de la división de Institutional Clientes Group, que engloba todos los negocios institucionales de banca de inversión y corporativa, así como mercados de capitales, banca privada y banca transaccional. Ybarra se apoyará en su paisano, Manuel Falcó, codirector global de Banca Corporativa y de Inversión. Ybarra tendrá en sus manos la venta de Banamex porque al quedarse Citi solo con los grandes clientes corporativos en México, su área tendrá la responsabilidad de crear una nueva estructura bancaria que incluirá la solicitud de las respectivas licencias de operación.

POR CIERTO QUE Banorte le puso el cascabel al gato ayer con en ese comunicado que dio a conocer muy temprano, y que más de uno leyó como un arreglo de Carlos Hank González y Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria a los mexicanos a cooperar para que una vez que se ponga a la venta Banamex pueda ser recuperado por manos nacionales, es precisamente lo que quiere el inquilino de Palacio Nacional. Sin embargo, más allá de lo atractivo del llamamiento, en el mismo comunicado del banco dirigido por Marcos Ramírez se desliza la condición para que esa empresa prospere: “… y se realice un análisis sólidamente sustentado que compruebe que su compra pudiera ser beneficiosa para sus accionistas…” Y aquí es donde la familia Hank se podría estar dando un balazo. La compra a Citi los diluirá como grupo de control y los dejaría en una posición tan vulnerable que podrían ser objeto de un take-over.

POR CIERTO QUE, a las carreras y a última hora, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente, está convocando para hoy a una Junta de Gobierno extraordinaria para hacer nombramientos en la víspera del inicio de la Convención Bancaria de Acapulco, que mañana debe inaugurar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se van a hacer designaciones y ratificaciones en las vicepresidencias de Bancos A y B, Banca de Desarrollo, Supervisión Bursátil, Administración y Finanzas y Jurídico. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se había comprometido a tener nuevos vicepresidentes supervisores de la banca comercial antes de la reunión con los miembros de la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker.

CADA VEZ SON más frecuentes los incidentes que registran las aerolíneas por errores atribuidos a los controladores aéreos y a la operación del Aeropuerto Internacional de la CdMx. Pero lo peor es que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Víctor Hernández, y la terminal que maneja Carlos Morán, están ocultando las verdaderas causas de esas fallas. Este lunes el vuelo 177 de Aeroméxico que venía de Tijuana tuvo que elevarse abruptamente alrededor de 21:20 horas casi a punto de tocar la pista porque había un avión obstruyendo el aterrizaje. En la bitácora quedó asentado que se abortó por inestabilidad por viento en la aproximación. Los constantes yerros del Seneam ya le costaron el puesto a Hernández, quien dejará la posición a más tardar la siguiente semana. El nuevo titular del Seneam, nos adelantan, será un civil y no un militar, como por ahí se insistía.

EL CUARTO TRIBUNAL Colegiado del Primer Circuito acaba de condenar a Six Flags, que preside Mike Spanos, a indemnizar a un menor y a sus padres por daño moral y por responsabilidad civil objetiva, así como todos aquellos tratamientos médicos y sicológicos que se requieran para él y su familia. El veredicto se da a tres años de que el joven cayera de la Rueda India, lo que le ocasionó lesiones físicas y sicológicas permanentes, y por las cuales el parque siempre quiso responsabilizarlo de haberse arrojado al vacío intencionalmente. Los magistrados resolvieron que ese juego es peligroso y que por tanto Six Flags tiene la obligación de instalar medidas de seguridad eficientes para evitar que accidentes de ese tipo no vuelvan a suceder.