El fraudulento rescate de Sahuayo

EN 2015, ORGANIZACIÓN, Organización Sahuayo, empresa de la familia Villaseñor, fue declarada en estado de concurso mercantil.

Dionisio Ramos Zepeda, abogado en ese entonces de los Villaseñor, contactó a Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson, para que aportaran capital para rescatar a dicha empresa.

Así, firmaron un convenio por el cual los nuevos inversionistas se obligaron a aportar 910 millones de pesos, a cambio del 91.25 % de las acciones de Sahuayo y el resto de las empresas de los Villaseñor.

En realidad, en ese convenio se estableció una mecánica que permitió a los inversionistas hacerse del 91.25 % de las acciones sin tener que desembolsar los 910 millones de pesos pactados en el contrato.

Parte de esos recursos se destinarían al pago de un adeudo a RaboBank. Si bien se liquidó, tal acto se documentó como una cesión de derechos a favor de una empresa tercera propiedad de los inversionistas.

Cesión que posteriormente cobraron contra un inmueble del grupo de los Villaseñor, lo que significa que el pago a ese banco holandés se efectúo con recursos de la familia Villaseñor y no de los inversionistas.

Con base en ese convenio se emitieron unas acciones privilegiadas en favor de los inversionistas, con valor exactamente de 910 millones de pesos, los que se han venido amortizando.

En esa tesitura, el hijo del ex secretario Francisco Gil Díaz y el resto de los inversionistas han recuperado más de 700 millones de pesos sin entregar a los Villaseñor dividendo alguno durante todos estos años.

Tenemos, así, que el convenio oculta el otorgamiento de un crédito. Como se ve, se trata de alta alquimia financiera sin respetar disposiciones legales de observancia obligatoria, un fraude a la ley pues.

Los recursos de la aportación se obtuvieron de la colocación que hizo Axis Asset de dos certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Se trata del mismo vehículo financiero que dio origen a Oro Negro.

Los Villaseñor han demandado la nulidad de ese convenio y de los actos que le derivan, juicio que se encuentra en trámite en el Juzgado 52 Civil de la CdMx. Actualmente su abogado es Jaime Esquer Ruiz.

Veremos qué dicen los tribunales.

EMPIEZA A TOMAR forma el que será uno de los litigios más controversiales por daño moral en 2023 y el cual podría durar años. Se trata del que librarán las familias de los empresarios Jorge Hank Rhon, su hermano Carlos Hank Rohn y el hijo de éste, Carlos Hank González contra Netflix, las productoras Dynamo Producciones y Gaumon International Television y los escritores Chris Brancato, Eric Newman y Carlo Bernard, creadores de la serie “Narcos”, que actualmente transmite la famosa plataforma de streaming propiedad de Reed Hastings. Los accionistas principales de Grupo Gruma y Grupo Financiero Banorte iniciaron la ruta de su defensa legal en Estados Unidos y aquí en México.

A PROPÓSITO DE controversias de alto impacto, en Pemex también inició la cuenta regresiva para cancelar el contrato más leonino del sexenio pasado. Es el que entregó Emilio Lozoya Austin al zar petrolero de Noruega, John Fredriksen. Se trata de cinco plataformas jack-ups que se fincaron por siete años, un negocio valorado en cerca de tres mil millones de dólares. La novedad es que además de documentar casos que involucran a actores políticos, el ex director de Pemex ahora también está entregando información a la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero de contratos que le ordenaron asignar el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

TRAS DOS MESES de haber sido declarada en concurso mercantil, ahora sí va empezar tan pronto como la próxima semana el jaloneo entre acreedores y Altán Redes. Y es que la jueza María Concepción Argumosa ya dio vista del expediente a los dos principales prestamistas: Nokia y Huawei, que conjuntamente representan una deuda de 800 millones de dólares. Los abogados de estos proveedores de tecnología son Alejandro Sainz y Jaime Guerra, en cada caso. En total la deuda de Altán, que dirige Salvador Álvarez, asciende a unos 30 mil millones de pesos. Fernando del Castillo es el abogado encargado del concurso.

AYER EN EL 10º Foro BBVA México 2021 que se está celebrando en Cancún, estaba prevista la participación de Arturo Herrera. “Perspectivas Económicas 2022: México”, era el tema de su disertación ante un auditorio de unas 70 personas, entre directivos y clientes. Herrera estaba anunciado como candidato a gobernador del Banco de México. Lo curioso es que su nombre y título se mantuvo casi hasta el último momento, a pesar de que el retiro de su nominación se confirmó desde el martes. Ante su cancelación de último momento la institución que dirige Eduardo Osuna terminó invitando en su lugar a Jonathan Heath, subgobernador de ese instituto.

A PROPÓSITO DE Jonathan Heath, cada vez que sube a sus redes sociales un comentario sobre los factores que inciden en la marcha de la economía, en Palacio Nacional más de uno levanta la ceja. Ni al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, les gusta la incontenencia tuitera del subgobernador. Por eso un aspecto que destacan del perfil de quien fue propuesta para nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, es su discresión y bajo perfil, que como vocera, si es ratificada, tampoco le ayudarán mucho porque como cabeza de la Junta de Gobierno tendrá que comunicar, y muy bien.