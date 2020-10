El insaciable Ejército mexicano

Nunca antes el Ejército mexicano había tenido una injerencia tan marcada en las actividades civiles. Lo mismo administra aduanas que construye aeropuertos, sucursales bancarias y tramos de trenes. Los generales están arribando a puestos de administración y finanzas, como el caso del general Jens Pedro Lohmann Iturburu en el Issste, que todavía dirige Luis Antonio Ramírez.

O el también brigadier Sergio Alberto Martínez Castuera, que hoy administra los penales federales y que lo quisieran como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en lugar de Alfonso Durazo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La detención la semana pasada del secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, pegó en la línea de flotación del medio castrense. Nadie sabe la repercusión.

El Gobierno de la 4T autorizó en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, un total de 23 claves del llamado Ramo 07 de la Defensa Nacional por un monto de 51 mil 102 millones 399 mil pesos.

Los recursos servirán para el equipamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en diversas áreas, desde compra de aeronaves hasta tecnología, pasando por ampliaciones de sus instalaciones físicas.

La dependencia al mando de Luis Cresencio Sandoval sigue, imparable, engulléndose todo, en medio de todas estas señales encontradas.

Apunta la compra de cuatro radares tridimensionales de largo alcance para el sistema de administración del espacio aéreo; aviones C-295 configurados para el transporte militar, y seis helicópteros EC-725 para operaciones de alto impacto.

Asimismo, adquisiciones de activos para operaciones aéreas de los escuadrones aéreos 201, 203 y 204; para actividades de transporte del escuadrón aéreo 301, y activos de entrenamiento para la escuela militar de aviación.

También se aprobó presupuesto para la adquisición de activos para las actividades “sustantivas de erradicación por aspersión”; para el mantenimiento de la capacidad operativa de “actividades sustantivas” y adquisición de activos para el fortalecimiento de la capacidad de transporte aéreo del escuadrón 502.

De igual forma, la adquisición de un activo “para reforzar las operaciones de transporte”; adquisición de dos activos para la Fuerza Aérea Mexicana; para la construcción de instalaciones para apoyar las tareas de seguridad pública, y la adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor Presidencial.

En el largo compendio también se hace referencia al presupuesto para la construcción y rehabilitación de plantas tratadoras de aguas residuales y para la primera fase de adquisición de plataformas tecnológicas para implementar un centro de operaciones del ciberespacio.

Asimismo, hay un rubro que menciona la transformación y modernización de la “industria militar”; para un sistema de enlace de datos y difusión de la situación táctica, y la primera fase de la actualización de plataformas satelitales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Finalmente se indica la “modernización integral” del Heroico Colegio Militar y la construcción (faltaba más) de instalaciones para incrementar la capacidad de alojamiento del personal militar que se encuentra en tránsito en la CDMX.

Y de pilón, el segundo tranche de recursos para la adquisición de cámaras de video de uso rudo para las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

NO SOLO MACQUARIE, el influyente fondo australiano que preside Mark Ramsey, está interesado en adquirir Axtel-Alestra. Apunte también al no menos poderoso fondo Cerberus Capital Management, que preside Steve Feinberg. Esta firma basada en Nueva York maneja activos por más de 45 mil millones de dólares y hace más de dos años intentó comprar a Telefónica-Movistar, la que preside Camilo Aya. Ven una ventana de oportunidad en el negocio de la telefonía móvil en México. Otra que también manifestó interés a Grupo Alfa, que preside Armando Garza Sada y dirige Álvaro Fernández Garza, fue Liberty Media, la de John C. Malone, aunque no sabemos qué tan echada para adelante esté. Intentó hace unos meses comprar Univision, pero su oferta fue superada por la de Wade Davis, el exdirector de finanzas de Viacom, que se asoció con el fondo Searchlight Capital Partners. Axtel, pues, en la fase final.

EL VIERNES, AL filo del mediodía, Miguel Alemán Magnani recibió una llamada de Francisco González Albuerne. El dueño de Multimedios Estrella de Oro le manifestó al socio de Radiópolis que no es su intención entrar como tercero en discordia al pleito que Grupo Coral sostiene con Grupo Prisa por el control de la cadena radiofónica dueña de los contenidos de la XEW, WFM, K-Buena y Los 40. El empresario regiomontano al final reconsideró la postura. Si bien Santander lo quiso impulsar como una opción, resolver lo financiero resultó muy cuesta arriba. Y es que al parecer Prisa, que lleva Manuel Mirat, solo posee 29 % de Radiópolis y el resto pertenece al banco de Ana Botín, nada qué ver con el 50 % que controlan Alemán Magnani, Carlos Cabal, Alejandro del Valle y Rosa María Rubio. El pleito con los españoles, por lo visto, va para largo.

EL JUEVES EN la Secretaría del Trabajo se reunieron representantes de Aeroméxico y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. El encuentro no resultó bueno para las partes. El director de Relaciones Institucionales, Sergio Allard, externó al sindicato que lidera Rafael Díaz Covarrubias no solo la imposibilidad de honrar un acuerdo del año pasado, antes de la pandemia del COVID-19, de hacer efectivo a partir de este mes de octubre un aumento de 3.78 % a los salarios, sino que planteó un ajuste estructural al Contrato Colectivo de Trabajo, el cual se acordó con Apollo Global Managment, el fondo de Leon Black, para autorizar el crédito de mil millones de dólares. El mismo jueves los pilotos tuvieron una asamblea en la que acordaron tres cosas: desconocer a Allard como interlocutor, no mover su contrato y no negociar salarios. Cerrazón peligrosísima.

EL VIERNES TOCÓ a los trabajadores de Interjet. Ese día la Sección 15 que lidera Joaquín del Olmo estuvo en la audiencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la que volvió a quedar de manifiesto que la administración que lleva Alejandro del Valle no cumplió con la promesa de pago de salarios que asumió el 8 de octubre. Por ello el sindicato inició consultas para emplazar a huelga a la aerolínea de Miguel Alemán Magnani y que dirige ahora Carlos Rello, para mañana martes a partir de las 10 de la mañana. La misma Sección 15 llamó a la reflexión, porque si se opta por estallarla, se entrará a una fase de no retorno en el que difícilmente 5 mil empleados de Interjet podrán recuperar su patrimonio y se perderán definitivamente las fuentes de empleo en momentos de crisis.