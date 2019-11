El nuevo Pemexgate

Conforme pasan las horas se empieza a develar qué sucedió con la red informática de Pemex. No se trató de un hackeo de bandas internacionales. Aparentemente fue un sabotaje interno.

El virus que dijo la Dirección de Comunicación Social de la empresa productiva del Estado fue depositado externamente, no fue tal. El malware habría sido sembrado desde adentro.

El programa efectivamente encriptó archivos y secuestró información que pudo perderse, pero no para pedir rescates en bitcoins. El ataque tendría la finalidad de borrar pruebas.

La clave está en lo que informamos aquí el lunes: en el operativo que la abogada de Pemex, Luz María Zarza, efectuó con agentes de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero.

Las diligencias en realidad comenzaron desde el jueves y sí participaron miembros de la Guardia Nacional. Hay fotos de los efectivos que circularon desde el mismo viernes en redes sociales.

Zarza fue a asegurar oficinas de la Dirección de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez, a denuncia de actos de corrupción al más alto nivel del equipo de Octavio Romero, el director general.

La abogada de la empresa productiva del Estado fue alertada de la existencia de una red que está cobrando comisiones de entre 15 y 30% a contratistas que no les han pagado en prácticamente un año.

Aquí le consignamos la versión que ha venido creciendo: los coyotes serían coordinados por Carlos del Ángel Pérez por cuenta del director corporativo de Administración, Marco Herrerías.

Romero, Herrerías y Pérez son viejos conocidos. Acompañan a Andrés Manuel López Obrador desde que gobernó la ciudad. Romero Oficial Mayor y Herrerías encargado del Registro Público.

Ambos son o eran de su entera confianza. Quienes conocen de su trayectoria y fidelidad saben perfectamente que son o eran los operadores financieros históricos del movimiento político.

También la Unidad de Inteligencia Financiera, que capitanea Santiago Nieto, tiene conocimiento del asunto. Se han ubicado dos oficinas alternas en las que esa red recibe a empresarios.

Una, le decíamos, está en un piso del llamado edificio del Pantalón, por cuajimalpa, y otra en la Plaza Polanco. Las pesquisas han llevado a esas dos ubicaciones y a más personas.

El virus informático, según fuentes que conocen más del asunto, se liberó con la intención de borrar los archivos que contenían los saldos de las deudas empresas por empresas.

Pero sobre todo los pagos que se les habrían hecho en las últimas horas y días, lo que pondría en evidencia el trato selectivo de algunos contratistas.

En las recientes semanas, tras meses de atonía, la Secretaría de Hacienda que comanda Arturo Herrera liberó los recursos para empezar a pagar. Fueron alrededor de 100 mil millones de pesos.

Sin embargo el dinero no fue ejercido debidamente. Se asegura que se jineteó y solo en los últimos días empezó a caer en las empresas, muchas al borde de la quiebra por los impagos.

Toca ahora ver los alcances de las investigaciones y el deslinde de las responsabilidades, en éste que parece ser el primer gran escándalo financiero de la 4T.

AYER EMPEZARON A fluir los primeros programas que componen el Plan Nacional de Infraestructura 2020-2024, cuyo catálogo contempla hasta mil 600 proyectos. Como le adelantamos, de los 44 que están listos para iniciarse con financiamiento 100% privado, se palomearon 15, que fueron los que mencionaron ayer tras su salida de Palacio Nacional el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Significan una inversión cercana a los 8 mil millones de dólares. El próximo 26 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer exactamente cuáles son, aunque trascendió que son básicamente ampliación de carreteras y aeropuertos.

EL PRÓXIMO 30 de noviembre vence la opción de compra no solicitada de Ternium hacia Altos Honos de México (AHMSA). El grupo que más interés ha mostrado por la compañía de Alonso Ancira y Xavier Autrey es la italo-argentina de Paolo Rocca. Este empresario se ha reunido ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien refrendó su compromiso de seguir creciendo en México. Es una oferta no vinculante, de ahí que los actuales accionistas de la acerera de Monclova no estén atados a ningún tipo de obligación. Le decía que AHMSA tiene un valor de entre 3 mil y 4 mil millones de dólares. Su deuda ronda los 9 mil 500 millones de pesos. Ya en el 2006 hubo un intento de Ternium de adquirirlo. Estuvieron a nada.

TAR, LA AEROLÍNEA consentida de la 4T, sigue siendo consistente con su actuación desonesta. Lejos de liquidar un adeudo de 44 millones de pesos a QET Tech Aerospace, de Guillermo Heredia, por servicios de mantenimiento a sus aviones, y de adeudar otro monto similar a la empresa Aerovision International, de Jeff Barnes, por suminsitro de piezas y componentes, ahora cortó unilateralmente a Reed Wings, a la que impidió entrar a sus hangares de Querétaro. Esta compañía fue la que retomó los servicios de mantemiento de su flota. De TAR, que preside Miguel Franco, salieron los directores de la Agencia Federal de Aviación Civil, Rodrigo Vázquez Colmenares, y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Jesús Rosano.

TRAS LA PROPUESTA de Morena por reducir el presupuesto de los partidos políticos, más de uno se mostró en desacuerdo. Dse asegura que de no contar con financiamiento necesario hay riesgo de que éste se busque por otro lado. En este sentido citaron a Pamela San Martín, parte del Consejo General del INE, de quien aseguran está cabildeando a favor de Iván Peña Neder, expulsado de Redes Sociales Progresistas. Gente de Morena afirma que hay un tipo de financiación que Peña Neder está recibiendo mediante el empresario casinero Luis Carlos Urzúa, que nada tiene que ver con el ex secretario de Hacienda.

AYER TUVO VERIFICATIVO en París el Segundo Foro Mundial sobre la Paz, que inauguró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Asisten jefes de Estado y de gobiernos, así como Organizaciones No Gubernamentales y altos funcionarios internacionales y diplomáticos, como el caso del mexicano José Angel Gurría, que de hechó inauguró el evento. Hay presentes más de 114 países que participan de manera activa en iniciativas que estimulan y conservan la paz mundial. También estuvo Raúl Beyruti, fundador de GINGroup, único empresario mexicano y de América Latina integrante del G7.