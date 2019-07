El portazo de Lozoya a Salinas de Gortari

Ahora que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destapó la caja de Pandora y se desató una auténtica cacería de brujas, muchas historias se están empezando a escribir.

Las persecuciones de Emilio Lozoya Austin, Alonso Ancira y Juan Collado, a las que sumarán pronto otras más de cercanos a Carlos Salinas y Enrique Peña, darán más de qué hablar.

En esa tesitura, vale la pena contarle hoy una, que más bien se nos presenta como una aclaración, una precisión que arroja luz y que ayuda a poner las cosas en su justa dimensión.

No es exacta la afirmación de que Emilio Lozoya Thalmann y Carlos Salinas de Gortari sean cercanísimos. Lo fueron. Y ciertamente este es padrino de Juan Jesús Javier Lozoya Austin.

Pero Lozoya Thalmann y Salinas terminaron muy mal. Fue en una de las últimas giras por Asia cuando presidente y secretario de Energía tuvieron un encontronazo.

Salinas le pidió a Lozoya que se hiciera a un lado y permitiera a Francisco Rojas tomar el control total de la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, para venderla a inversionistas japoneses.

El entonces director de Pemex, asociado con Rodolfo Moctezuma, efímero secretario de Hacienda y también director de esa paraestatal con José López Portillo, actuaban como “coyotes”.

Como Lozoya Thalmann no aceptó lo que se veía como un negocio personal, Salinas montó en cólera y no le volvió a dirigir la palabra. No lo pudo correr porque su sexenio había finalizado.

Pero la relación se rompió entre ambos, mas no la de Cecilia Occelli con el matrimonio Emilio Lozoya-Gilda Austin. La esposa del presidente Salinas nunca dejó de invitarlos a las fiestas familiares.

Asistieron a las bodas de Emiliano, Juan Cristóbal y Cecilia. Años después, cuando Enrique Peña ganó la Presidencia y nombró a Emilio Lozoya director de Pemex, Salinas volvió a la carga.

No tuvo empacho en buscar a su viejo amigo y colaborador para pedirle que su hijo lo recibiera. La intención del expresidente era acercarle a Lozoya potenciales inversionistas en el sector petrolero.

Sin embargo, el ahora prófugo de la justicia le dio un portazo. Así acabó en realidad la relación de los Lozoya y los Salinas.

EL CASO PEMEX trae presionadas las áreas de compliance de Santander de Héctor Grisi, HSBC de Nuno Matos y Citibanamex de Ernesto Torres Cantú. Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Adalberto Palma, les han hecho muchos requerimientos de información. En el caso particular de Citi hay un buen número de auditores provenientes de Nueva York aquí documentando operaciones de derivados con PMI Comercio Internacional, este vehículo que llevó en su momento Juan Manuel Carreras.

ALGO PASÓ QUE la mancuerna Galem, de Miguel Alemán Magnani, y Grupo ICA, que dirige Guadalupe Phillips, quedó descalificada del Paquete C de servicios de extracción para los pozos Yaxché-C y Onel-B en aguas someras del Golfo de México. Conforme a la evaluación técnica y financiera que hizo Pemex, de Octavio Romero, la finalista es Cotemar de Mario Dávila, Arendal de Jesús García-Pons y Commsa de Napoleón Cantú. Su oferta en pesos fue de 466 millones números redondos y en dólares 132.5 millones.

PUES NADA, QUE las tres grandes distribuidoras de medicamentos y material de curación quedaron fuera del nuevo esquema que impulsan la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer y la Oficialía Mayor de Hacienda de Raquel Buenrostro. El viernes se licitaron las siete regiones en que se dividió el país y las propuestas de Fármacos Especializados de José Antonio Pérez Fayad, Maypo de Carlos Arenas y Dimesa de Alfonso Álvarez Bermejillo quedaron por arriba de los precios de referencia. A ver en manos de quiénes queda esto.

HOY Y MAÑANA el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, realiza las juntas de aclaraciones para desahogar unas mil 140 preguntas que plantearon los interesados en el Tren Maya. Este desarrollo ya se está desfasando en tiempo, pues a siete meses de gobierno ni siquiera se ha definido el proyecto ejecutivo. Son 42 compañías las que están participando, entre las que destacan las españolas Idom de Luis Rodríguez e Ineco de Jordi Garcés. ICA de David Martínez y Grupo México de Germán Larrea son otros dos.

BOOKING.COM, QUE preside Glenn Fogel, aclaró sobre la preocupación que hoteleros de Quintana Roo plantearon la semana pasada. La firma holandesa dice que está actualizando políticas, incluyendo cargos adicionales que las propiedades piden obligadamente al consumidor, como las “tarifas de resort”. Rechaza que cobre lo que el huésped consume en un hotel durante su estancia ni tampoco aumentó el porcentaje de comisión con los socios.

ADEMÁS DE QET Tech Aerospace, la aerolínea TAR enfrenta otra demanda mercantil. Es con Aerovision International, de Jeff Barnes, un arrendador y vendedor de piezas y refacciones a los que la compañía de Miguel Franco también les adeuda servicios por otros 40 millones de pesos. La empresa que dirige Ricardo Bastón tiene en tierra dos aviones Embraer 145 de su flota, a los cuales extrae piezas para poder volar los otros nueve aparatos que le quedan.

DOS CARTAS SE barajan para ocupar la subsecretaría de Hacienda que dejó vacante la semana pasada Arturo Herrera tras la renuncia de Carlos Urzúa al timón de esa dependencia. Apunte a Gabriel Yorio, titular de la Unidad de Crédito Público, y a Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones.

HOY SE ANUNCIA a Juan Pablo Newman como nuevo director de la Afore Siglo XXI. En el sexenio pasado fue director de Finanzas de Pemex. Era la cuña que Luis Videgaray le mandó a Emilio Lozoya tras la salida de Mario Beauregard. Newman releva a Felipe Duarte, quien asume la presidencia de esa administradora de fondos.

VAYA TRAGEDIA EN el antro Apotheke de Jack Sourasky, dueño también del restaurante Tori Tori. El sábado un muchacho recibió dos balazos. Caos en el lugar: decenas de jóvenes entraron en pánico, ya que el atacante tenía el arma en las escaleras para ingresar al club ubicado en la Colonia Roma. ¿Y las autoridades?