Empresarios: ¿hasta cuándo con AMLO?

El 2020 pasará a la historia como el año de los agravios para el sector empresarial. Una constante y profusa batería de ataques que se intensificó en las últimas semanas que allanan la narrativa del Presidente.

“Puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar las bases para la (cuarta) transformación de México”, afirmó Andrés Manuel López Obrador durante el mensaje con motivo de su segundo año de gobierno.

Tan solo en la última semana los empresarios recibieron tres dardos mortíferos: la iniciativa para desaparecer el outsourcing, la Ley de Pensiones que topa comisiones y la que vulnera al Banco de México.

Antes se dio el tiro de gracia al complejo petroquímico Etileno XXI, se canceló la planta de Constellation Brands, se patearon las inversiones de Iberdrola y se impuso nuevo etiquetado a empresas de bienes de consumo.

Con todo, AMLO sigue siendo un imán para los hombres del dinero. El miércoles 2 de diciembre reunió en TV Azteca a su Consejo Asesor y apenas este jueves convocó en Palacio Nacional a más empresarios.

En ambos casos los temas fueron diversos, desde la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia, hasta el agradecimiento por estar contribuyendo con el pago de impuestos.

El Presidente asegura que en 2021 la economía “estará mejor” e hizo énfasis en dos agradecimientos especiales: la ayuda en el tratamiento de pacientes por el Covid-19 y el “apoyo” para eliminar el outsourcing.

El tabasqueño aseguró que durante sus giras por los estados del país iba a buscar tener más encuentros con los empresarios locales, un tema que el mismo Romo le planteó desde el arranque de su gobierno.

Pero López Obrador solo pide y pide, pero no da a cambio absolutamente nada. En el encuentro con su Consejo Asesor sus integrantes le pidieron que reconsiderara su iniciativa de Ley de Afores.

Hizo caso omiso a las observaciones y comentarios que Ricardo Salinas, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Bernardo Gómez, Sergio Gutiérrez Muguerza y Daniel Chávez le hicieron.

En el encuentro de la semana pasada, a la que asistieron Claudio X. González, Emilio Azcárraga, Santiago Álvarez Bermejillo (dueño del vapuleado Grupo Pisa), Blanca Treviño, Carlos Salazar y Antonio del Valle Perochena, entre otros, el sentir fue el mismo.

El Presidente, no puede negarlo, sigue contando con el acompañamiento, cada vez más forzado, de los dueños del dinero. Sin embargo la interrogante es: ¿por cuánto tiempo más?

UN NUEVO ACTOR entrará a negociar con los empresarios y el gobierno federal la iniciativa de Ley de Outsourcing. Se trata del sector obrero, lo que sin duda meterá todavía más presión a los dueños del dinero. Fue por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que se le incluyera, y luego de tres reuniones de alto nivel. Vaya apuntando a la CTM de Carlos Aceves del Olmo, la CROC de Isaías González, la CROM de Rodolfo González, la CATEM de Pedro Haces, la UNT de Francisco Hernández Juárez, el STUNAM de Agustín Rodrígez y la CTC de Abel Domínguez, entre otros. La pregunta es si subirán al Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, gran ausente en la firma de la semana pasada.

EL NUEVO AHMSA va ser una empresa más transparente. Tras la entrada de los nuevos accionistas aglutinados en la Alianza Minerometalúrgica Internacional se está creando un nuevo Consejo de Administración. Lo va presidir Jorge Silberstein, quien está liderando la reestructuración operativa y financiera de la acerera. También participa Xavier Autrey como vicepresidente. Asimismo apunte a Dan Chapman del fondo Argentem Creek. El Consejo trendrá entre 5 y 7 asientos y no participará Julio Villarreal. Contará con un comité de Auditoría, de Prácticas Societarias, de Partes Relacionadas y de Salarios y Remuneraciones, entre otros.

LA QUE NO sale es Interjet. Por más que el gobierno de la 4T le ha dado facilidades, no han podido remontar. Mucho tienen que ver las diferencias interaccionistas. El primero en retirarse fue Carlos Cabal, quien cedió a Alejandro del Valle el control para quedarse con la mayoría de Radiópolis. Luego de semanas de jaloneos con Miguel Alemán Magnani, Del Valle pudo tomar legalmente el control. Pero ha sido imposible levantar capital fresco. No tiene ni para pagar nóminas ni combustible. Han tenido un par de reuniones con Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones, a quien tampoco han cumplido sus compromisos.

A PROPÓSITO DE la reciente asamblea en TMM División Marítima, vale precisar que no consolida en la holding. Por su tamaño es un negocio que se cuece aparte, con una administración distinta. Sí, los tenedores de bonos, fondos de pensiones de estados como Jalisco y Tamaulipas, están tomando un papel más activo en su manejo. Esta división es la más importante del grupo que preside Vanessa Serrano. Opera 18 barcos que dan servicio a Pemex, dirigido por Octavio Romero. Dichos fondos representan alrededor de 30% de la deuda estructurada de la firma que fundó José Serrano, y que asciende a unos mil millones de dólares.

TAL CUAL LE informé, Mota-Engil se quedó con la carrereta Pirámides-Tultepec tras presentar al gobierno del Estado de México una oferta no solicitada. Hace exactamente una semana las huestes de Alfredo del Mazo Maza le adjudicaron a la constructora de Alfredo Miguel Bejos la obra. La firma portuguesa que dirige Joao Parreiro presentó una propuesta de 6 mil 300 millones de pesos, IVA incluido. La autopista tendrá una longitud de 27 kilómetros y conectará con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Cruzará la México-Pachuca y unirá también la México-Tuxpan.

QUIEN ESTÁ POR recibir un golpe es Carlos Slim. Y es que el nuevo gobierno de Panamá, que encabeza Laurentino Cortizo, está por quitarle el contrato de la Ciudad de la Salud, un complejo que fue adjudicado hace 12 años a la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, de la que ahora el mexicano es accionista principal. FCC, como mejor se le conoce, es acusada en el país sudamericano de haber incurrido en irregularidades. En concreto por “corrupción comprobada”. La obra se asignó en 553 millones de dólares y podría terminar costando 800 millones.

EL CONSEJO EMPRESARIAL Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), acaba de nombrar a Tonatiuh Salinas como presidente de su nuevo comité de Promoción y Atracción de Inversión. Como una medida urgente para atraer inversiones al país, ante la afectación que está causando en el mundo la pandemia del Covid-19 para el arribo de capitales nacional y extranjeros, el gremio que preside Valentín Diez Morodo nombró a Salinas, fundador y director del fondo Investmx y ex director general adjunto de Nacional Financiera.

ESTE MIÉRCOLES LA Concamin invitó a su Consejo al empresario y ahora escritor Carlos Mora a presentar su libro Los Dones. La introducción será celebrada por su presidente, Francisco Cervantes.