Escándalo: incinera Birmex Propofol patito

En todo el sector salud ya es un secreto a voces. Es un eslabón más de la larga cadena de incompetencia y negligencia criminal que, en el caso de la heparina sódica, costó la vida a 14 derechohabientes. Para evitar un escándalo más como este, sobre el que Pemex y su titular Octavio Romero guardaron silencio, la Secretaría de Salud confiscó ahora Propofol de dudosa calidad y lo incineró el mes pasado. Fuentes de alto nivel informan que el producto lo importó desde febrero Laboratorios de Biológicos y Reactivos, mejor conocido como Birmex, la empresa estatal a cargo de Pedro Zenteno.

El Propofol se trajo de la India y carecía de registros sanitarios. Aun así se colocó en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que dirige Juan Antonio Ferrer, y en el ISSSTE, que lleva Luis Antonio Ramírez.

Había la urgente necesidad de echar mano de él porque, como le he informado, se trata de un agente anestésico intravenoso de corta duración que se está empleando en los pacientes intubados por covid-19.

El Propofol es una de las tantas claves que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (Unops) no logró conseguir. Hay escasez mundial por la pandemia de coronavirus.

Precisamente porque la Unops no lo encontró, Birmex salió a buscarlo. Nos dicen que consiguió dosis a 300 pesos. Dos privados: Eseotres Pharma lo ha vendido en 650 al ISSSTE y Landstainer en 880 al IMSS.

Pero lo barato le resultó caro a Zenteno, quien en septiembre, su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le encomendó Birmex ante la caída de David León por otro escándalo, el de los videos de su hermano Pío.

El primer presidente que tuvo Morena en el Estado de México, Zenteno, importó el Propofol sin registros de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Pese y a que parte del lote, unas 200 mil unidades, se empezaron a distribuir en el Insabi y en el ISSSTE ente febrero y marzo, hubo voces de alerta que advertían de la calidad del Propofol de Birmex.

Cofepris, que dirige Alejandro Svarch, rechazó el producto por el riesgo que significaba para la población derechohabiente. El Propofol, por el que se pagó cerca de 60 millones de pesos, fue destruido.

El asunto ya está en boca de todo en el “gabinetazo” de Salud, desde Jorge Alcocer hasta Marcelo Ebrard, pasando por Hugo López-Gatell, Zoé Robledo, Luis Antonio Ramírez y Juan Antonio Ferrer.

LA JUEZA ENCARGADA del Chapter 11 de Aeroméxico, Shelley C. Chapman, extendió hasta el próximo jueves 15 de julio el plazo para recibir ofertas vinculantes de terceros interesados en el financiamiento de salida. El periodo estaba originalmente para el 5 de julio. Hay dos grupos: los tenedores de bonos y el JP Morgan, que preside Jamie Dimon. Ambos están interesados en sustituir y mejorar el fondeo de mil millones de dólares que dio Apollo Global, que lidera Marc Rowan. Otra sorpresa es que Eduardo Tricio, Antonio Cosío, Valentín Diez Morodo y Jorge Esteve manifestaron su decisión de participar en el nuevo capital de la aerolínea que dirige Andrés Conesa. Se mantendrán como socios minoritarios en la participación económica, pero con acciones de control por las regulaciones de inversión extranjera.

ESTA SEMANA PODRÍA haber noticias en torno a Constellation Brands. El consejo que preside Bill Newlands acaba de aprobar la inversión para su nueva planta en México que sustituirá a la que iba a construir en Mexicali y cuya cancelación con una consulta popular que alentó Andrés Manuel López Obrador provocó una controversia de alcance mundial. Tal y como le adelanté el 18 de mayo aquí, la fabricante de cervezas que tiene los derechos para producir y distribuir las marcas del Grupo Modelo en Estados Unidos relocalizó su inversión en Veracruz, que gobierna Cuitláhuac García. Hoy le puedo informar que la factoría de esta compañía que dirige Daniel Baima estará en Coatzacoalcos. La inversión estará arriba de los mil millones de dólares.

LA PERSECUCIÓN CONTRA Miguel Alemán Magnani es una muy mala señal de la 4T contra los empresarios. Como le adelantamos, el SAT de Raquel Buenrostro y la Procuraduría Fiscal que comanda Carlos Romero van con todo contra los evasores. De entrada se complica el fideicomiso que se pretendía inscribir en BBVA, que dirige Eduardo Osuna, para vender las acciones de Radiópolis. Va entrar en un hoyo negro. Y si a ello le sumamos el cambio de mandos en grupo Prisa la semana pasada, que enfrentó todavía más a los dos grupos de poder: Joseph Oughourlian y la familia de Jesús de Polanco, su fundador, el futuro no pinta nada bien para que los Alemán y Carlos Cabal pueden capitalizarse y pagar.

SI NO SUCEDE nada extraordinario, como el vacío de la oposición, este jueves se estaría ratificando a Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. El asesor de cabecera de Andrés Manuel López Obrador tendrá como primera prioridad sacar la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos. Lleva semanas trabajando en ello con un compacto grupo de colaboradores. Como lo adelantó el presidente, no habrá Reforma Fiscal, sino una Reforma Administrativa para que la población pague mejor y más sencillo sus impuestos. Por cierto que Miguel Siliceo no tiene segura aún la subsecretaria de Gabriel Yorio.

ALBERTO ESTEVA SE reporta listo para entregar Álvaro Obregón el 1 de octubre. Siguió al pie de la letra los lineamientos de la Secretaría de la Contraloría de la CDMX para un pulcro proceso de transición. La Comisión Receptora ya tiene espacio físico para recibir donaciones de la iniciativa privada, como vehículos, bienes muebles y obras de arte. Esteva deja una alcaldía en orden y logros en infraestructura urbana y recreativa, oficinas austeras pero dignas y equipo de alta tecnología para la seguridad ciudadana. El alcalde saliente hereda cuentas sin adeudos o subejercicios a Lía Limón, cabeza de la administración entrante.

