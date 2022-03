Falsedad por libertad

audima

SI NO HAY un aplazamiento de última hora, hoy al medio día se presentarán a la audiencia en el Reclusorio Norte los abogados y financieros ligados a Julio Scherer que denunció Juan Collado.

Juan Araujo, César González, Isaac Pérez y David Gómez Arnau se carearán con Collado, quien, como en el caso de Emilio Lozoya, construyó una historia que buscarán desestimar para evitar la cárcel.

La Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, los acusó de asociación delictuosa, lavado de dinero, tráfico de influencias y extorsión, con base en los dichos de Collado.

El abogado de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña dio súbitamente un giro de 180 grados en la relación cordial y cariñosa que siempre guardó con Araujo y González, hasta el punto de denunciarlos.

La comunicación siempre fue fluida no solo con el litigante hoy preso: también con su hijo, Juan Collado Dot, y su hermano, Antonio Collado Mocelo. No se advierte ninguna extorsión ni coerción.

“Querido tocayo fui a ver a mi papá y está muy contento contigo y de la plática que tuvieron. Está muy de acuerdo en todo el plan a seguir. Está ya trabajando en la carta”, le dice en una de las tantas comunicaciones Collado Dot a Araujo.

“Buenas noches. Nuevamente agradecerte todo. Siento que vamos muy bien… Y ve lo profesional también por favor para estar listo (un pago de honorarios). Solo conmigo”, le escribe Collado Mocelo a González.

“Tocayo, me enteré lo de tu papá, siento muchísimo tu pérdida. Te mando un abrazo con mucho cariño”, Collado Dot a Araujo a la muerte del padre del segundo.

“Hola querido Juan espero nos veamos hoy. César me comentó que hay buenas noticias muchísimas gracias de verdad no sabes lo desesperado que estoy últimamente. Y te quiero proponer si pueden ustedes llevar algunos clientes nuevos que ni han buscado y por la razón del tema de Juan no los podemos llevar nosotros”, le pide Antonio Collado a Araujo.

“Hola querido Juan, perdón por molestar en fin de semana, ¿hay alguna novedad?”, pregunta Antonio Collado. “No está judicializado, Toño. El equipo no conoce los hechos. Lo vamos a sacar adelante si nos dejan trabajar”, contesta Araujo. Y Collado remata: “Claro que sí querido Juan en Dios creo y en ti confío te mando un abrazo”.

En el contexto de que Collado estaba siendo extorsionado y que los abogados que ahora denunció era la única opción que tenía para salir de prisión, tampoco es verdad, pues el denunciante tuvo comunicación con diversos abogados y exploró varias rutas para resolver su situación legal.

Al menos dos litigantes fueron a entrevistarse con él al Reclusorio Norte: Alonso Aguilar Zinser y Rodolfo Félix Cárdenas. Collado escribió de su puño y letra las respectivas solicitudes de acceso al director del penal.

Sobre la Caja Libertad, los Collado fueron quienes desde 2020 empezaron a promoverla entre potenciales interesados: un fondo canadiense, Afirme y Scotiabank manifestaron interés, así como operadores de carteras de crédito.

Incluso Julia Collado, hermana de Juan y Antonio, se la ofreció al financiero Gómez Arnau para que la comprara, petición que rechazó porque su único acuerdo con ellos era encontrarle un comprador.

Hoy se conocerá si el juez federal José Rivas González rechaza o acepta las pruebas. Gertz y la FGR están convencidos de la solidez de sus pruebas y van con todo.

EN MEDIO DE toda esta trama de la conversación telefónica ilegal que le interceptaron a Alejandro Gertz Manero y a su Fiscal Especializado en Control Competencial, Juan Ramos, el que sale embarradísimo y queda pésimamente parado es el abogado Víctor Olea, al que el propio Fiscal General de la República deja al descubierto como su litigante personal en el encarcelamiento de Alejandra Cuevas, hijastra de su hermano Federico Gertz. Olea va a pagar los platos rotos si la hija de su ex cuñada es liberada, se advierte en la grabación. Estamos hablando del primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que como tal, es hora que no se pronuncia por la escandalosa intromisión de la FGR en la vida de la SCJN. Por si lo anterior no fuera suficiente, Víctor Olea también es el representante legal de Ángel Junquera y quien le negocia ante el mismo Alejandro Gertz el criterio de oportunidad tras haber denunciado también a Julio Scherer y a los abogados Juan Araujo y César González.

QUE EL NO Ejercicio de la Acción Penal que la semana pasada la multicitada FGR otorgó a dos cercanos colaboradores del ministro Arturo Zaldívar, bajo ninguna circunstancia debe verse como un favor al presidente de la SCJN. El organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero simple y sencillamente desechó la denuncia que de manera anónima se presentó en diciembre pasado, porque no se encontraron elementos que sustentaran las acusaciones. El caso lo revisó la delegación de la Corte en la CdMx. Nosotros decíamos ayer que el fiscal Gertz se dedicó en los últimos meses a investigar a miembros de la Judicatura Federal, particularmente a los ministros Zaldívar, Margarita Ríos-Farjat, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.

EL PODER JUDICIAL de la CdMx, que preside Rafael Guerra, trae un asunto de interés para muchos proveedores afectados por prácticas desleales de tiendas departamentales y de autoservicio. Nos referimos al cobro de “bonificaciones”, descuentos obligados o avisos sin cargo. Se los aplican sin miramientos con la finalidad de ampliar sus ganancias. En junio pasado llegó un caso al Juez 32 de lo Civil de Proceso Oral de la CdMx, Fernando Sánchez, en el que la empresa Innovación y Comercializadora Polos demandó a Sears por 80 millones de pesos, derivado de esas prácticas monopólicas que en su momento les aplicó Edgar Smolensky, conocido como Edy Smol. Fue director de comercial de la cadena y heredó el pleito al grupo dirigida por Rodrigo Hajj Slim. El próximo lunes se llevará a cabo una segunda audiencia, en medio de otra denuncia contra del Juez que lleva el caso por dilatar el proceso.

APUNTE ESTE NOMBRE: Alán Luna Alatorre. Se trata de un piloto militar retirado de la Fuerza Aérea Mexicana. La semana pasada el director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Hernández, lo presentó como nuevo asesor. Alatorre fue un férreo crítico del fallido megaproyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y un activo defensor de la terminal Felipe Ángeles, su operatividad simultánea con el actual de la CdMx y del reciente rediseño de las rutas en el espacio aéreo del Valle de México. Se asegura que este integrante de la milicia va ser a partir del próximo 21 de marzo, cuando arranque operaciones el aeropuerto de Santa Lucía de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo titular del Seneam. Se lo pasamos al costo.

SON 150 DESECHAMIENTOS de solicitudes de concursos mercantiles en los dos últimos años, de los que 12 se han negado tan solo en lo que va de este 2022. Uno es la de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria del Grupo Acerero del Norte. El juzgado Tercero de Distrito de Coahuila no le dio entrada y la empresa se amparó. El caso pasó ya a un Tribunal Colegiado donde se tendrá que resolver en las próximas semanas. Alonso Ancira ya había logrado que el mismo juez le aceptara el procedimiento concursal en los primeros días de junio de 2020 pero se desistió dos semanas después como parte del acuerdo reparatorio al que se sujetó con la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero y Pemex de Octavio Romero, por la venta de AgroNitrogenados.