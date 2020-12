FoxSports por quinta prórroga, y Orlegi demanda a Disney

The Walt Disney Company, que preside Bob Chapek, va por una quinta prórroga del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para vender los canales de FoxSports.

Y no solo eso: el creador de Mickey Mouse ya amaga al regulador que conduce interinamente Adolfo Cuevas para que modfique su resolución original para que incluso no sea obligado a vender.

El equipo del abogado general de Disney, Alan Braverman, también ha dejado entrever que podría invocar alguna cláusula del Tratado de Libre Comercio para salirse con la suya.

El gigante fracasó en su intento de desincorporar los canales de FoxSports, como se comprometió en marzo del 2019 ante el IFT para poder concretar la compra de Twenty-First Century Fox.

El último en bajarse del proceso fue el empresario Marcos Achar, dueño del Celaya FC, equipo del Ascenso MX. El ex dueño de Comex estuvo analizando con ING Bank, el agente financiero.

También sondearon en el último año y medio AT&T que comanda John Stankey, mismo Fox de Rupert Murdoch, un grupo mexicano encabezado por Alejandro García Gamboa y el español MediaPro.

Son estos últimos de Jaume Roures los únicos que llegaron al final, aunque con sus bemoles, porque al mantener una sociedad en la producción de contenidos se asegura que van como cuasi prestanombres.

Disney si le quiere “vender”, pues de lo contrario el IFT ordenaría la venta por un interventor, sin embargo pretende una transacción condicionada en la que en realidad sigan operando los canales.

El conglomerado no quiere competencia y por ello ha entregado poca información a MediaPro, ha monopolizado el contacto con el IFT y no ha transparentado el detalle de los ingresos y gastos de los canales de Fox.

Por lo que se sabe, Disney quiere empaquetar sus canales, incluidos los de ESPN, con los de FoxSports en los sistemas de televisión de paga y que los concesionarios de señales le compren todo a ellos.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Disney está dañando al futbol nacional, pues resulta que lleva un año sin pagar derechos de transmisión al Santos Laguna, entre a otros equipos.

Por tal situación la escuadra de Grupo Orlegi, que capitanea Alejandro Irarragorri, ya demandó a Disney en Los Ángeles. Los mexicanos ficharon al feroz bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

La última prorroga que el IFT otorgó para la venta de los canales vence este viernes. Y los de Disney quieren una quinta prorroga, pero resulta que encima de todo ahora no pagan.

LA SEMANA PASADA llamó la atención la aparición de un nuevo defensor de Rosario Robles. Se trata de Sergio Arturo Ramírez, quien informó que la ex secretaria de Desarrollo Social buscaría un criterio de oportunidad, en el entendido de que había aceptado aportar información relacionada con la llamada Estafa Maestra y el financiamiento de las campañas del PRI en los procesos electorales de 2012 y 2018. Los dardos se dirigieron al ex secretario de Hacienda y ex Canciller, Luis Videgaray. Pero horas después la misma Robles Berlanga si bien confirmó que sí buscará ese beneficio aclaró que su abogado hizo afirmaciones que no fueron acordadas con ella. ¿Pero quién es Ramírez? El litigante, por lo que se sabe, llegó a instancias de la hija, Mariana Moguel, y se autopromueve como el “Juan Collado de la 4T” ofreciendo arreglos básicamente políticos. Lo lamentable es que se quiera apropiar del caso y pretenda marginar al penalista que ha llevado el caso, Epigmenio Mendieta.

SE CAYÓ LA licitación del Paquete Sureste, el contrato de unos 14 mil millones de pesos para rehabilitar y operar 523 kilómetros de autopistas que cruzan los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Chiapas. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, se reunió con Andrés Manuel López Obrador y lo convenció de que si Banobras lo adjudicaba bajo la figura de una APP (Asociación Público-Privada), cancelaba la posibilidad de que decenas de pequeñas constructoras del sureste pudieran verse beneficiadas en las obras. Y es que el fallo iba a favor del consorcio integrado por ICA de David Martínez, La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, Mota-Engil de José Miguel Bejos, GAMI de Manuel Muñozcano y Grupo Hycsa de Alejandro Calzada. Arganis argumentó que Caminos y Puentes Federales tome la estafeta y se busquen recursos públicos para su realización.

TRAS 20 AÑOS de sociedad Luis Cervantes y Alejandro Sainz se separaron voluntaria y cordialmente. Ambos venían del afamado bufete Santamarina y Steta y Jáuregui. El primero se escinde para continuar como firma boutique especializada en litigios de alto calibre y conflictos societarios, principalmente. Cervantes, por ejemplo, representa a Carlos Cabal y Miguel Alemán en el conflicto de Coral con Prisa. Sainz, que lidera el proceso de capitalización de Aeroméxico de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo, es experto en refinanciamiento, reestructuras y concursos mercantiles, liderará a un grupo de especialistas en laboral, licitaciones, energía, fusiones, fondos de inversión, entre otras ramas.

Y YA QUE hablamos de Miguel Alemán, tras cinco meses de negociaciones finalmente este lunes transfirió todos los poderes a Alejandro del Valle de la Vega con lo cual ya asumió la presidencia de Interjet. El movimiento es crucial porque la compañía está en el limbo desde hace varias semanas precisamente porque ambos empresarios no lograban protocolizar el acuerdo. En esa circunstancia era imposible que Del Valle pagara las nóminas de los casi cinco mil empleados, cosa que deberá cubrir esta misma semana. Según esto, a más tardar el viernes, el mismo día en que estallaría la huelga, liquidaría 70 millones de pesos equivalente a un mes. Vamos a ver si cumple.

TRANSPORTISTAS UNIDOS MEXICANOS, mejor conocida como TUM, está en quiebra técnica. Va ser una de las muchas compañías que en 2021 entrarán a una fase de reestructuración financiera para evitar la debacle. La empresa, surgida en 1980 pero con orígenes desde finales de los años 30, fue fundada por Marcelo Quintanilla Soberanes, es referente obligado en el sector. Su despegue se dio con Miguel Quintanilla Rebollar. Hoy está en la tercera generación con Miguel y Mauricio Quintanilla Hernández. El primero es quien lleva la operación. TUM arrastra un pasivo cercano a los mil millones de pesos. BBVA de Eduardo Osuna es el acreedor principal. Actinver, de Héctor Madero, el segundo.

GRUPO BRISAS, DE Antonio Cosío Pando, invirtió alrededor de 400 millones de pesos en un nuevo hotel. Se trata del Galería Plaza San Jerónimo que abrió en plena pandemia y el cual está ubicado al sur de la Ciudad de México. Representa un voto de confianza en el futuro económico del país. La propiedad, de 151 habitaciones generó cerca de 300 empleos durante su fase de construcción y 68 fuentes de trabajo permanentes.