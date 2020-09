Investigan compras de emergencia en el ISSSTE

La llegada del General de División Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Jens Pedro Lohmann Iturburu, a la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, está causando un cisma.

Se dice que podría ser el próximo relevo de Luis Antonio Ramírez, quien a dos años de gobierno de la 4T, buscará un puesto de elección popular, pasando con más pena que gloria en momentos de crisis sanitaria.

Sin embargo el hijo del ex gobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez, no se iría sin ajustarle cuentas a Pedro Zenteno, quien fue nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir Birmex.

Hablamos del nuevo Zar de la compra de medicamentos e insumos para la salud, una posición por lo visto maldita, ya que su anterior director, David León, no duró ni siquiera un mes y salió por presunta corrupción.

Pero la historia de este joven funcionario, a quien se le publicó un video dando dinero a Pío López Obrador para apoyar campañas de Morena, podría replicársele a Zenteno, a quien señalan de malos manejos.

Resulta que los sabuesos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, ya andan detrás de una serie de adquisiciones de emergencia por Covid-19.

Las operó Raúl García Robles, Subdirector de Administracion y Presupuesto del ISSSTE, brazo derecho de Zenteno, quien instruyó la compra de ventiladores pulmonares a la delegación del Estado de México. Fueron 300 aparatos que debieron requisarse desde las oficinas centrales. Cada uno costó 2 millones 300 mil pesos, cerca de cuatro veces su valor real, por un importe de 690 millones de pesos más IVA.

El beneficiario fue Multicorporación Brexot, que resultó ser una empresa facturera. García Robles todavía rentó un avión para traerlos de China, cuando el proveedor había prometido ponerlos en México.

Cabe mencionar que entre las marcas que terminó comprando el ISSSTE, una de ellas, Shangrilla, provocó la muerte de dos pacientes, al parecer por registrar fallas relacionadas con el software.

Pero eso no es todo: también se adquirieron cien unidades portátiles de rayos X a un precio de 3 millones 200 mil pesos más IVA, esto es también cuatro veces el precio de mercado, a Sincronía Médica Aplicada.

Y también en el ISSSTE apareció Cyber Robots Solutions vendiendo ultrasonidos portátiles para torax y pulmón por un millón 265 mil 454 pesos, poco más de 60% del precio real de venta de dichos equipos.

Nos referimos al negocio de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, cuya empresa ya fue inhabilitada por falsearle información al IMSS, que todavía dirige Zoé Robledo.

Vamos a ver hasta dónde llegan los pupilos de Alejandro Gertz Manero e Irma Eréndira Sandoval en estas denuncias contra el ISSSTE y los servidores públicos García Robles y Zenteno.

Este último, diputado por el Estado de México por Morena y con licencia, “un profesional, un luchador social” según AMLO, fuertemente ligado a José Ramón López Beltrán, operador electoral en esa entidad.

LA INCOMPETENCIA QUE parece ser el sello tanto de la Secretaría de Hacienda, y no se diga de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para encontrar fórmulas realistas y encarar la crisis por el Covid-19, está llevando a la 4T a un choque con la banca. Ya lo advirtió el ex presidente Ernesto Zedillo la semana pasada, tras alertar sobre lo que pudiera ser un nuevo Fobaproa en México. Y como respuesta a eso, tanto Arturo Herrera como el pequeño Juan Pablo Graf, lanzan un simplista plan en el que pretenden que la banca otorgue quitas a los acreditados. Ese esquema resultó ser como una llamada a misa. Por supuesto que no gustó a la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador tuvo que recular en su campaña contra las refresqueras, a quienes endosó los males de la diabetes en México. Y es que vino una fuerte queja de Estados Unidos que lo obligó a dosificar su retórica, de ahí el sopresivo cambio de lenguaje en torno a la cruzada para que los menores de edad estén impedidos de comprar comida chatarra en las tienditas. En la mañanera del jueves AMLO se pronunció contra impuestos y la prohibición de la comida con alto valor calórico, horas después de recibir al CEO de Coca-Cola, James Quincey. La versión que tenemos es que tras la cancelación de la planta cervecera de Constellations Brands nuestros vecinos dijeron que una más ya no.

PERO A QUIEN no le fue bien en esa misma línea del combate a los alimentos chatarra, fue a Daniel Servitje. Le informé aquí que días antes el presidente de Bimbo también estuvo en Palacio Nacional. Se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador. Participó en ese encuentro el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien ha cobrado en nuevo impulso y ha intensificado su función de puente con el empresariado y el gobierno de la 4T. Se volvió a tocar el tema del nuevo etiquetado frontal y según parece se está obligando a Bimbo a reformular el 100% de su portafolio de productos, altamente ricos en azúcares y grasas. La diferencia con Coca-Cola es que Bimbo tiene muy pocos productos saludables.

NO LO VA creer, pero Disney ya está pidiendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una tercera prórroga para vender Fox Sports. Trascendió que Ben Pyne, ex ejecutivo de más de 25 años en Disney, donde alcanzó el puesto de Director de Distribución, habría solicitado tres meses más al regulador que preside interinamente Adolfo Cuevas. Pyne, contratado por el conglomerado presidido por Bob Chapek para liderear la venta, logró una primera prórroga en noviembre de 2019. Después, en agosto pasado, el pleno del IFT determinó suspenderla cuando vencía en mayo y dio otros dos meses, del 28 de julio al 28 de septiembre, para conceder un segundo plazo que ahora vence el próximo 5 de octubre.

PUES CON LA novedad de que se cayó el acuerdo entre Carlos Cabal y Zvi Katz para comprar Aeromar. Ya había un arreglo para que Interjet la fusionara. Cabal pagaría 12 millones de dólares por Aeromar, que habría de convertirse en la punta de lanza para atacar el mercado de vuelos regionales con su flota de aviones ATR de turbohélice. Para la compañía que dirige Carlos Rello era un movimiento bueno porque le daba entrada a la Terminal 2. Sin embargo la auditoría arrojó pasivos por 20 millones de dólares en Aeromar que no se reportaron en las pláticas iniciales. Katz no estuvo dispuesto a ajustar el precio pactado y la operación se vino abajo.

¿SE ACUERDA DE Jorge Silberstein? Fue jefe de la Unidad de Cambio Estructural de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando la encabezaba Carlos Ruiz Sacristán. Pupilo de Jacques Rogozinski que a la salida de Carlos Salinas de Gortari el presidente entrante, Ernesto Zedillo le encomendó desincorporar los aeropuertos, ferrocarriles y satélites, principalmente. Pues bien, es el banquero clave que contrató Julio Villarreal y que ahora tiene la nada fácil tarea de encontrar la forma de rescatar financieramente a Altos Hornos de México. Silbertstein, ex UBS y ex Barclays, ha tenido contactos con Cargill, BlackRock y Caterpillar.

LA JUEZA DE la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Shelley Chapman, no ha podido autorizar el financiamiento preferencial garantizado de mil millones de dólares para Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa. Desde el lunes de la semana pasada se esperaba la audiencia, posteriormente se movió para el jueves y luego para el viernes. Y en todas las ocasiones se difirió. Hoy es un día feriado en Estados Unidos y es posible que haya noticias mañana. En la audiencia del viernes se informó que al interior de Apollo Global Managment, que dirige Leon Black, se discutían las últimas líneas de algunas cláusulas del contrato. Nada de qué preocuparse.

HOY EN PALACIO Nacional otra reunión de trabajo con miras a afinar un primer paquete de proyectos de infraestructura próximo a anunciarse. Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Salazar y Antonio del Valle Perochena, respectivamente, con el secretario de Hacienda Arturo Herrera y el Coordinador del Gabinete Económico, Alfonso Romo, se lo presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si ya sale humo blanco en este largamente esperado expediente, necesario para lanzar una señal positiva a los inversionistas y de reactivación económica.