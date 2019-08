La criminal ceguera de AMLO

Mientras Andrés Manuel López Obrador denuesta a los que escriben de su fallida compra consolidada de medicinas y su Oficial Mayor firma y firma acuerdos, el desbasto crece rampantemente. La semana pasada el ISSSTE que maneja Luis Antonio Ramírez firmó las primeras órdenes de entrega, lo que hace suponer que en ésta empezarían a fluir los medicamentos a sus centros.

De ahí en fuera: cero, como el crecimiento al segundo trimestre del año. Y lo peor de todo es que a los genios de la 4T no parece importarles gran cosa el tema. No les apura nada.

La prueba es que de las cerca de mil 167 claves que sí se lograron fincar desde el 29 de junio (el resto, mil 923 se declararon desiertas) no se han materializado en órdenes de compra.

Y no se han concretado en buena medida porque las secretarías de Hacienda, de Arturo Herrera, y de Salud, de Jorge Alcocer, tampoco han sido capaces de emitir fallos para la distribución.

El 15 de julio la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, anunció 7 ganadores que se encargarán de abastecer los centros de salud en igual número de regiones en que se dividió el país.

Esas empresas fueron sometidas a auditorías para comprobar su solvencia técnica y operativa para asegurar la distribución, pero los resultados parece que no salen porque nadie sabe de fallos finales.

Respecto del 62% de las claves desiertas, desde el lunes 19 de agosto Buenrostro y pupilos recibieron las ofertas, pero en esa misma semana salieron con el cuento de que querían otra cotización.

Quesque como hay ciertos medicamentos que requieren un tratamiento especial pidieron una segunda oferta que considerara entrega a domicilio, es decir, directamente en los hospitales.

Las farmaceúticas hicieron el ajuste requerido y desde entonces, otra vez, los de la 4T tienen en sus escritorios las propuestas. Pero como las bases no los obligan a fijar fechas de fallos, pues…

En paralelo también desde el martes 20 de agosto Hacienda y Salud, tras un ríspido jaloneo con los laboratorios, tienen las posturas de unas 230 claves de medicinas de patente y de fuente única.

En una reunión el 25 de julio se dio un encontronazo entre una funcionaria del laboratorio estatal Birmex, que dirige Carlos Rello, y el dueño de la distribuidora Pentamed, Humberto Tello.

No tiene desperdicio porque adelanta la dura relación que habrá entre labotarorios y la 4T. Se amagó a éstos con que si no otorgaban descuentos serían desplazados por otros fabricantes extranjeros.

Y es que los del gobierno exigían descuentos de al menos 15% equivalente al costo de la distribución. Pero Tello les recordó que salir a comprar por la libre sin darles la primera opción, era ilegal.

Roberto Beltrán, director adjunto de la SHCP, salió a mediar el pleito casi al tiempo que Buenrostro se incorporaba a la reunión (llegó media hora tarde). Esta misma pediría también el 15% de descuento.

Luego de ese sainete, el gobierno fijó el 19 de agosto para recibir ofertas de medicamentos de patente, pero las difirieron un día y solicitaron que las mandaran con fecha 7 de agosto.

Acto seguido, al igual que como sucedió con las que se declararon desiertas desde el 29 de junio, volvieron a pedir se considerara entrega a domicilio. Ya las tienen en sus escritorios.

En síntesis: el IMSS que dirige Zoé Robledo no ha girado hasta ahora ninguna orden de compra al igual que otras instituciones de salud del sector público, excepto el ISSSTE, y a cuentagotas.

El desfase es ya de tres meses. Tres meses en el que el desabasto se empieza a desbordar por todo el país. Esa es la realidad que los otros datos de AMLO le impiden ver.

PUES NADA, CON la novedad de que CM Squared Fund es una mera pantalla de Gonzalo Gil White, José Antonio Cañedo White, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas. A este dizque fondo no lo conoce nadie en el mercado de deuda. Es una especie de sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware que compró los derechos litigiosos por mil millones de dólares por los que aquéllos demandaron al Estado mexicano y a Pemex. Se cree que fue creado ex profeso por los mismos accionistas de Oro Negro para blindarse.

SOBRE MAXCOM, LE decía que sus principales accionistas son Enrique Castillo Sánchez-Mejorada, Javier Molinar Horcasitas y Rodrigo Lebois. Estos ya se aprestan a hacer una inyección de capital de unos 15.6 millones de dólares en la empresa, como parte de la reestructura financiera. El grueso de sus pasivos son 103.4 millones de dólares del remanente pendiente del bono que se les vence en el 2020, que representa el 97.8% de su deuda total. BCP Securities de Anthony McCarthy y Héctor Rangel Domene es el asesor financiero.

OTRA REESTRUCTURA, LA de la Arendal de Jesús y Adrián García-Pons, no sale. La firma encajada en proyectos energéticos no ha podido avanzar en el intercambio de deuda de unos 160 millones de dólares. Tiene el consentimiento de Banco Espirito Santo, Hightong, LW Partners y Actinver para acceder a una quita que podría llegar a 70%. Pero no le ayuda la carencia de fuentes de fondeo. Quedó fuera de Dos Bocas y Pemex no les reactiva el sistema de ductos Lakach y la planta de diesel ultra bajo azufre de Salina Cruz.

DONDE RECIÉN SE consumó una operación relevante fue en el sector de las agencias de viajes. Resulta que CTS se acaba de fusionar con Travel Leaders Group, una de las cinco firmas más importantes del rubro con más de 6 mil agencias en el mundo y una cartera de 52 mil asesores de viajes. CTS, de José Luis Castro, ya era la más influyente en gestión de viajes de negocios aquí, con ventas anuales de 300 millones de dólares, incluso por arriba de American Express, que capitanea Santiago Fernández-Vidal.

PARECE QUE NO están cuajando las negociaciones de los accionistas de Grupo Centinela, esta empresa que inició en 1904 como destiladora de tequila en Arandas, Jalisco. La impulsó José Hernández Méndez y ahora el timón operativo lo lleva su hijo José Hernández Fonseca. No hace mucho le informé que desde 2016 libra una batalla legal con sus hermanas Sandra y María de Gracia, quienes conjuntamente tienen la mayoría. Hablamos de 66.66%, que éstas iban a vender pero parece que hubo un sorpresivo giro.

NO PIERDA DE vista la salida de Carlos Morales Paulín de Telefónica-Movistar. El ejecutivo, que estuvo tres años al frente de la compañía, se va en medio de una constante y sistematica caída de ingresos, desde 2015 a la fecha. El arribo de AT&T que dirige Laurent Therivel y el poder dominante de América Móvil de Daniel Hajj la siguen ahogando, de ahí las versiones de su inminente venta. Al relevo de Morales llega el colombiano Camilo Aya.