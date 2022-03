La hora del Fiscal… y de los 11 ministros

audima

HOY SE VERÁ de qué están hechos los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si todavían tienen respeto por su investidura, Alejandro Gertz Manero debería perder la votación por goliza. Este día se votará en sesión el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propone liberar a la señora Alejandra Cuevas Morán, a quien el ahora Fiscal General de la República mandó encarcelar.

El caso explotó hace diez días, cuando se conoció una conversación que se grabó ilegalmente en la que Gertz y su brazo derecho, el Fiscal Juan Ramos, se exhibieron alrededor de este polémico expediente. A pesar del respaldo público que le dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace exactamente una semana, Gertz Manero quedó debilitado, al igual que la imagen de los ministros de la SCJN.

“Tenemos 3 ó 4 ministros que nomás no se la van a dejar pasar (el proyecto), porque además no lo quieren”, en alusión a Pérez Dayán. Ese mismo lunes los ministros de la SCJN debatieron el contenido de la filtración y publicaron un comunicado reafirmando su autonomía.

Este lunes cada uno de los once votará si la hijastra del hermano del Fiscal permanece en la cárcel o se da cauce para su inmediata liberación. Del sentido del voto y su argumento se sabrá de qué lado se pondrá cada ministro.

Hace una semana dijimos aquí que hasta antes de conocerse el contenido de la conversación de Gertz y Ramos, el primero lucía empoderado, arrollador y amenazante, porque cuenta con carpetas de investigación contra personas del entorno de cinco de los once ministros.

Se trata del propio Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Margarita Ríos-Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y el mismísimo ministro presidente, Arturo Zalvídar Lelo de la Larrea.

Pero el escándalo mediático que desató la conversación revelada abrió el debate para demandar la destitución del Fiscal por su conducta que muchos califican de ilegal y por el uso faccioso y personal que está haciendo de su posición como funcionario público.

El que Gertz sugiera que tiene cooptado el voto de “3 ó 4 ministros que nomás no se la van a dejar pasar”, incluido a Zaldívar, de quien dice que tampoco avala el proyecto de Pérez Dayán, pone a todos esos ministros en un predicamento en su votación de este lunes.

En ese contexto no es descartable que del lunes pasado, cuando se debatió en la SCJN el contenido de la filtración y la autonomía del poder judicial, a éste lunes que van a votar, los ministros hayan reconsiderado el sentido de su voto.

De los once ministros hay cuatro claramente libres de la influencia de Gertz: Norma Piña, Jorge Mario Pardo, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez. Una que votará a modo: Jazmín Esquivel, y otra que tendría que excusarse porque su esposo es subalterno del Fiscal: Loretta Ortiz.

López Obrador no escatimó el respaldo a su Fiscal, pero al mismo tiempo ordenó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, llamar a comparecer a Gertz Manero. Y al interior del gobierno de la 4T se empezaron a mover los resortes para allanar una salida institucional al caso.

En ella participan los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Inmediatamente después de la sesión del pleno de la Corte, este día, Gertz tendrá que ir al Senado a rendir cuentas. No se sabe si solo a comisiones o al pleno. Lo primero sería lo más natural, pero los más radicales del PAN, Movimiento Ciudadano y sobre todo del llamado “Grupo Plural”, están exigiendo que la comparecencia sea pública.

Si el Presidente López Obrador no interviene para evitar que el Fiscal se presente ante un pleno abierto, habrá quedado totalmente pavimentada la ruta para ser destituido.

CON LA INTENCIÓN de poder cancelar la salida al aire de la serie “El Último Rey. El Hijo del Pueblo”, la familia Fernández el viernes 11 de marzo, justo un día hábil previo a su transmisión, mandó a personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a realizar una inspección a diversas empresas de Grupo Televisa para verificar el uso de la marca “Vicente Fernández”. La diligencia del organismo que dirige Alfredo Rendón únicamente debió ser por el uso de las marcas registradas y no por la transmisión de la serie. No hay indicios de que TelevisaUnivision haya descuidado el uso de ellas sobre las que no tienen derechos, ya que el trabajo realizado por el equipo de producción se base en una obra periodística de la autora Olga Wornat sobre un personaje público. Pero, además, el consorcio que copresiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia sí tiene para fines audiovisuales derechos que les otorgó el propio Vicente Fernández de decenas de películas, de cientos de programas y de sus 25 canciones más icónicas. La disputa, disfrazada en temas autorales, es que Netflix, de Reed Hastings, usando a los herederos de Vicente Fernandez, no quiere que salga la serie de TelevisaUnivision primero que la de ellos, pues el elenco que juntó la empresa de San Angel es muy superior a lo que consiguió armar la empresa Caracol, de Colombia, a la que Netflix encargó la producción de la versión autorizada por la familia. Además, siempre es más interesante ver la historia no oficial, por lo polémico, al argumento redactado por la familia que trata de ocultar cosas que no quieren que salgan a la luz pública. Este es el caso. Las actuaciones del IMPI parece que no van a llegar muy lejos, por la censura previa que intentaron, pero sobre todo porque marca “Vicente Fernandez”, en su clase 41, como la tienen registrada, no incluye programas audiovisuales.

LE DECÍAMOS QUE hay alrededor de 150 solicitudes de concursos mrcantiles que los jueces han rechazado en los dos últimos años, desde que se declaró la emergencia sanitaria. Uno de esos expedientes es el de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria del Grupo Acerero del Norte. El juzgado Tercero de Distrito de Coahuila no le dio entrada y la empresa se amparó. El caso pasó a un Tribunal Colegiado donde se tendrá que resolver en las próximas semanas. Alonso Ancira ya había logrado que el mismo juez le aceptara el procedimiento concursal en junio de 2020 pero se desistió dos semanas después como parte del acuerdo reparatorio al que se sujetó con la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero y Pemex de Octavio Romero, por la venta de AgroNitrogenados. Pero ahora que intenta salir por sus propios fueros de su circunstancia financiera el poder judicial lo frenó. Altos Hornos de México y sus filiales le deben solo a Julio Villarreal, de Grupo Villacero, unos mil 800 millones de pesos.

EL GRUPO SALINAS cumple hoy 116 años de fundación. En todo ese tiempo se ha dado forma a un emporio empresarial líder en los sectores del comercio especializado, servicios financieros, energía, telecomunicaciones e internet y medios de comunicación que generan 110 mil fuentes de trabajo. El conglomerado que lidera Ricardo Salinas Pliego es de los principales empleadores del país. Sus empresas son transformadoras del tejido social, además de la creación de valor económico que se traduce en empleos y riqueza. Asimismo, promueven diversas iniciativas generadoras de valor social que transforman a la comunidad.

EL EMPRESARIO DANIEL Chávez Morán podrá pagar todos los desplegados que quiera por el tiempo que desee para desmentir nuestra información del viernes. Pero nosotros la sostenemos: el dueño de Grupo Vidanta se acercó a Radiópolis con la intención de hacer una inversión sustanciosa en publicidad. Que haya pretendido subirse como accionista no lo sabemos, pero ciertamente, como muchos dicen, fue una pésima idea. Como bien lo aclaró él mismo: su especialidad es la hotelería y no debe perder su foco, máxime tratando de hacer favores políticos. Con el que ya le hizo a José Ramón López Beltrán fue suficiente.